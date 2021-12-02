Ведение бюджета, инвестирование и курсы валют: 14 приложений, которые помогут привести финансы в порядок

Учет финансов, инвестирование и отслеживание долгов — собрали приложения, которые помогут вам управлять своими средствами.
Приложения для управления бюджетом
CoinKeeper
Функционал позволяет быстро добавлять доходы или расходы, устанавливать месячные бюджеты, экономить и вести успешное финансовое планирование.
Есть возможность создания совместного бюджета или использования нескольких устройств при помощи облачной синхронизации, а также видеть все свои балансы, счета, траты и остатки на одном экране.
Дзен-мани
Сервис поможет отследить движение денег и проанализировать доходность проектов. Есть возможность открыть семейный аккаунт для общего бюджета. В конце месяца можно посмотреть статистику и составить план. Приложение можно синхронизировать с онлайн-банком, электронным или крипто-кошельком.
You Need A Budget
Приложение позволяет не просто вести расходы и доходы, но и планировать бюджет на будущий период — неделю, месяц или год. Автоматически создает простую, но наглядную таблицу с доходами и расходами. Позволяет вести несколько кошельков в одном аккаунте.
Приложения для инвестиций
Capital.com
Международный онлайн-брокер Capital.com имеет простой интуитивно-понятный интерфейс. Приложение предоставляет доступ к акциям, биржевым товарам и криптовалютам. В нем также можно получить ценную информацию о трейдинге и узнать последние новости финансового рынка.
Tabys
Простое и удобное мобильное приложение, с помощью которого можно начать инвестировать даже с минимальными финансовыми знаниями. Достаточно пройти регистрацию и привязать банковскую карту.
Tradernet by Freedom Finance
Freedom Finance — инвестиционная компания международного уровня, представленная в десяти странах. Tradernet — это онлайн-брокер для торговли ценными бумагами через интернет, оно позволяет инвестировать на российских, европейских, американских, украинских торговых площадках, а также на рынке Казахстана. Также пользователи могут просматривать данные по ценным бумагам в реальном времени и создавать инвестиционный портфель.
Приложения для работы с криптовалютой
Binance
Приложение дает доступ к крупнейшей криптовалютной бирже. Здесь можно купить Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и многие другие криптовалюты — всего больше 150 вариантов.
Еще несколько полезных функций: можно настроить оповещения по изменениям в ценах, автоматические повторяющиеся покупки, возможность отправлять и получать биткоины и читать последние новости про мир криптовалют.
MetaMask
MetaMask — это программный кошелек для криптовалюты, используемый для взаимодействия с блокчейном Ethereum. Особенность приложения в том, что это одновременно и браузер. Здесь можно покупать, отправлять, тратить и обменивать цифровые активы, совершать платежи.
Приложения для конвертации и отслеживания курса валют
Owl Currency
Удобное приложение, которое позволяет видеть актуальные курсы валют — они обновляются каждый час. В списке больше 190 стран, а в категориях есть даже криптовалюта. При необходимости приложение может работать в офлайн-формате.
Еще одна полезная особенность — новости, которые собраны в одной вкладке и рассказывают обо всех валютных изменениях. Можно создать «портфолио», в котором будут собираться данные о ваших транзакциях.
Xe Currency & Money Transfers
Приложение, которое позволяет следить за актуальным списком валют и совершать международные денежные переводы. В списке более 130 стран. Можно настроить уведомления о ставках курса и составить подробные графики валют за любой период.
Приложения для электронных платежей
PayPal
Международная электронная платежная система, которая была основана в 1998 году. За это время компания разработала защищенную экосистему, посредством которой люди и компании осуществляют расчеты через интернет и мобильные устройства.
PayPal позволяет каждому пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации. Мобильное приложение значительно упрощает процесс денежных переводов по всему миру, к тому же в нем можно отслеживать каждую выполненную операцию.
Payoneer
Payoneer — это международная платежная платформа для бизнеса. В приложении можно принимать или переводить деньги онлайн-площадкам, компаниям и физическим лицам. Доступны больше 150 валют, в которых можно совершать платежные операции. Вывести средства можно в любой международный банковский счет или через банкомат при помощи карты.
Приложения, для планирования выплат
Debt Payoff Planner
Простое и удобное приложение для тех, кто часто дает или занимает в долг. Здесь можно создать график погашения кредита, настроить уведомления, которые будут напоминать о важных датах и создавать разные категории займов.
Особенность приложения — кредитный калькулятор, который поможет подсчитать процент и узнать необходимую сумму. А еще есть функция ведения семейных расходов.
Debt Free Box
Debt Free Box — простое в использовании приложение для управления выплатами долгов. Здесь нет необходимости отслеживать каждую транзакцию или детали, достаточно настроить план выплат один раз, а дальше приложение будет совершать их автоматически. Есть возможность просмотра аналитики, которая покажет информацию о выплатах за месячный или годовой период.