Депозит, инвестиции и хобби: 6 способов создать пассивный доход

Пассивный доход — средства, которые вы получаете вне зависимости от вашей деятельности. Собрали список идей, которые помогут вам его обеспечить.





Депозит









Во многих банках существует возможность открыть депозит, с которого вы будете получать ежемесячные выплаты. В среднем доходность таких вложений составляет 7-9% годовых.

Банковские вклады — стабильный источник, все вложенные средства застрахованы, а значит, вы гарантированно вернете свои финансы. Единственный минус такого рода пассивного дохода — минимальная ставка, а также необходимость «замораживать» сумму на долгое время.





Инвестирование





Чем выше доход в инвестиционной сфере, тем больше риска. Поэтому лучше начинать с более предсказуемых вариантов. Например, можно вложиться в облигации — это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство. Приобретая облигацию, вы можете сразу рассчитать прибыль. Обычно выплаты происходят по истечению срока действия, но иногда предлагаются периодические выплаты.

Еще один вариант — ПИФы или паевые инвестиционные фонды. Это уже готовые портфели разных активов. За управление и доходность ПИФа отвечает управляющая компания. Владельцу же следить за фондовами не обязательно. Только если вы хотите понять, как работает рынок.





Кэшбек

В среднем кэшбек по кредитным картам составляет от 1 до 5% от суммы покупки на разные категории товаров. Комбинируя выгодные предложения, можно получить неплохой источник дохода с необходимых приобретений.





Аренда





Сдавать в аренду можно не только жилье, но и другое имущество. Владельцы автомобилей могут привлечь в качестве арендатора службы такси или проката. Есть вариант использовать машину как рекламный баннер. Главное — найти проверенных клиентов.

Через специальные сервисы можно наладить аренду и других вещей: специальных инструментов, техники, одежды для фотосессий. Вариантов много.





Монетизация хобби









Если вы увлекаетесь фотографией, то можно выкладывать хорошие кадры на разных фотостоках. За каждое скачивание вы будете получать отчисления.

Продавать можно и товары ручной работы: сувениры, вышивку, игрушки или другие изделия. Это скорее полупассивный доход. Но если вы увлечены процессом, он не превратится в тяжелую работу.





Интеллектуальная собственность





Создание авторского курса, вебинара или написание книги займет много времени, но созданный один раз продукт может приносить неограниченный доход.

Не обязательно сразу создавать что-то большое. Можно продавать созданные самостоятельно постеры, открытки, макеты и многое другое. Начать можно с маркетплейсов Amazon или Etsy.