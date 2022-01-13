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Депозит, инвестиции и хобби: 6 способов создать пассивный доход
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Сегодня в 17:45

Депозит, инвестиции и хобби: 6 способов создать пассивный доход

Пассивный доход — средства, которые вы получаете вне зависимости от вашей деятельности. Собрали список идей, которые помогут вам его обеспечить.


Депозит


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Во многих банках существует возможность открыть депозит, с которого вы будете получать ежемесячные выплаты. В среднем доходность таких вложений составляет 7-9% годовых.

Банковские вклады — стабильный источник, все вложенные средства застрахованы, а значит, вы гарантированно вернете свои финансы. Единственный минус такого рода пассивного дохода — минимальная ставка, а также необходимость «замораживать» сумму на долгое время.


Инвестирование


Чем выше доход в инвестиционной сфере, тем больше риска. Поэтому лучше начинать с более предсказуемых вариантов. Например, можно вложиться в облигации — это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство. Приобретая облигацию, вы можете сразу рассчитать прибыль. Обычно выплаты происходят по истечению срока действия, но иногда предлагаются периодические выплаты.

Еще один вариант — ПИФы или паевые инвестиционные фонды. Это уже готовые портфели разных активов. За управление и доходность ПИФа отвечает управляющая компания. Владельцу же следить за фондовами не обязательно. Только если вы хотите понять, как работает рынок.


Кэшбек


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В среднем кэшбек по кредитным картам составляет от 1 до 5% от суммы покупки на разные категории товаров. Комбинируя выгодные предложения, можно получить неплохой источник дохода с необходимых приобретений.


Аренда


Сдавать в аренду можно не только жилье, но и другое имущество. Владельцы автомобилей могут привлечь в качестве арендатора службы такси или проката. Есть вариант использовать машину как рекламный баннер. Главное — найти проверенных клиентов.

Через специальные сервисы можно наладить аренду и других вещей: специальных инструментов, техники, одежды для фотосессий. Вариантов много.


Монетизация хобби


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Если вы увлекаетесь фотографией, то можно выкладывать хорошие кадры на разных фотостоках. За каждое скачивание вы будете получать отчисления.

Продавать можно и товары ручной работы: сувениры, вышивку, игрушки или другие изделия. Это скорее полупассивный доход. Но если вы увлечены процессом, он не превратится в тяжелую работу.


Интеллектуальная собственность


Создание авторского курса, вебинара или написание книги займет много времени, но созданный один раз продукт может приносить неограниченный доход.

Не обязательно сразу создавать что-то большое. Можно продавать созданные самостоятельно постеры, открытки, макеты и многое другое. Начать можно с маркетплейсов Amazon или Etsy.

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