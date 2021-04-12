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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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47 активных жителей Алматы и Нур-Султана: предприниматели, фотографы и школьник
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Вчера в 19:50

47 активных жителей Алматы и Нур-Султана: предприниматели, фотографы и школьник

11 предпринимателей


Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn

Айдын Рахимбаев — основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Айдын активно делится с читателями личными историями и новостями о работе. Кроме того, бизнесмен ведет здоровый образ жизни, к чему призывает и подписчиков.

Алексей Ли, @alexnomad

Алексей Ли — соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz. У себя в профиле Алексей рассказывает о своих проектах, делится историями из жизни и пишет о книгах, которые читает.

Алмас Абдыгаппаров, @almas_abdygapparov

Алмас Абдыгаппаров — основатель группы компаний Parmigiano Group, включающей в себя рестораны, службы доставки здорового питания, круглосуточного заказа еды, выездного обслуживания и быстрого питания. На странице у Алмаса можно увидеть посты, где он делится жизненным опытом, советами и мыслями. Также пишет о бизнес-встречах и делится семейными фото.

Аскар Байтасов, @askar_baitassov

Аскар Байтасов — бизнесмен, управляющий самой крупной сети ресторанов abr в Казахстане. Instagram предпринимателя яркий и интересный, как и сам бизнесмен. На своей странице Аскар делится новостями и планами, а также советами и рекомендациями по ведению ресторанного бизнеса.


Остальные здесь.



1 школьник


Айдар Мекешев, город — Нур-Султан

Сейчас я учусь в 10 классе международной школы «Мирас». В рамках школьного персонального проекта программы IB я выбрал тему: «Hyperloop — транспорт будущего». Моей целью было изучить явление электромагнитной индукции. В итоге я создал модель транспортировочной системы для Казахстана, основываясь на идее Илона Маска — инновационной технологии Hyperloop.

Hyperloop — это версия электромагнитного поезда, сверхскоростной транспортной системы для пассажиров и грузов. Благодаря полностью электрическому управлению система стремится быть климатически нейтральной. Бесконтактные системы левитации и движения, а также среда с низким давлением позволяют капсуле эффективно перемещаться на сверхвысоких скоростях.

Из моего исследования о возможностях постройки этого поезда в Казахстане следует, что поезд может развивать скорость до 1000 км/ч, поэтому путь из Алматы в Нур-Султан будет составлять примерно 1 час.


Подробнее здесь.


15 тренеров по йоге


Рамазанова Айна, @aina_ramazanowa

Пришла в йогу в 2001 году. Айна помогает женщинам увидеть настоящую себя, забыть о бытовых проблемах и расслабиться. Занятия проводит исключительно ранним утром, так как именно в это время происходит пробуждение тела и разума.

Айгерим, @aigera_lifestyle

Увлеклась йогой с 2016 года, работает тренером 1,5 года. Проводит занятия по хатха-йоге и стрейчингу. Занималась различными видами спорта, но осознанно пришла к тому, что больше всего интересна йога.

Анара, @yoga_my_soul108

Начала практиковать йогу с 2012 года, случайно попав на занятие аштанга-йоги в фитнес-центре. В 2018 году оставила работу в офисе и прошла инструкторский курс у Даулета Назарова. Проводит занятия в состоянии потока, чувствуя тело каждого ученика.

Вячеслав Попов, @slav.yoga

Сертифицированный фитнес-тренер с 12-летним стажем, преподает айенгара и йога-терапию. В работе применяет индивидуальный подход и бережно относится к ученикам. Имеет ряд международных сертификатов, проработал в крупнейших залах Казахстана и Европы, обучался в Праге.

Диана Назарова, @diana_nazar

Диана обучалась в Индии у мировых учителей из США, Японии, Таиланда и других стран. Проходила медитацию випассана и жила в ашраме. Преподает на протяжении девяти лет. Ведет йогу онлайн и офлайн на английском и русском языках.

Диана, @diana.nursultan

Диана практикует йогу шесть лет, из них три года является учителем аштанга виньяса йоги и нидра. На занятиях раскрывает потенциал человека и направляет ракурс внимания от внешнего мира к себе.


Остальные здесь.



20 фотографов


@bumagaz

Один из самых популярных в городе фотографов. К Аскару обращаются за свадебными и индивидуальными фотосессиями, кроме того, он активно занимается обучением молодых ребят и проводит мастер-классы.

@vkadre_kz

Фотограф и видеограф, делает удивительно атмосферные и качественные кадры, много путешествует и открывает для своей аудитории красоту казахстанской земли.

@adilet_rakhmetolla

Видеограф и фотограф с аудиторией 231 тысяча подписчиков в Instagram, пришел в профессию больше 10 лет назад. Путешествует и делает в своих поездках завораживающие видео из урочища Бозжыра, Капчагая и других живописных мест Казахстана. Большое количество своих работ делает с высоты птичьего полета.

@grigoriyborissov

Занимается свадебной и семейной фотографией, работает в Казахстане, Европе и США. Работает более семи лет, делает атмосферные кадры и проводит обучение.


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