47 активных жителей Алматы и Нур-Султана: предприниматели, фотографы и школьник

11 предпринимателей





Айдын Рахимбаев — основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Айдын активно делится с читателями личными историями и новостями о работе. Кроме того, бизнесмен ведет здоровый образ жизни, к чему призывает и подписчиков.

Алексей Ли — соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz. У себя в профиле Алексей рассказывает о своих проектах, делится историями из жизни и пишет о книгах, которые читает.

Алмас Абдыгаппаров — основатель группы компаний Parmigiano Group, включающей в себя рестораны, службы доставки здорового питания, круглосуточного заказа еды, выездного обслуживания и быстрого питания. На странице у Алмаса можно увидеть посты, где он делится жизненным опытом, советами и мыслями. Также пишет о бизнес-встречах и делится семейными фото.

Аскар Байтасов — бизнесмен, управляющий самой крупной сети ресторанов abr в Казахстане. Instagram предпринимателя яркий и интересный, как и сам бизнесмен. На своей странице Аскар делится новостями и планами, а также советами и рекомендациями по ведению ресторанного бизнеса.





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1 школьник





Айдар Мекешев, город — Нур-Султан

Сейчас я учусь в 10 классе международной школы «Мирас». В рамках школьного персонального проекта программы IB я выбрал тему: «Hyperloop — транспорт будущего». Моей целью было изучить явление электромагнитной индукции. В итоге я создал модель транспортировочной системы для Казахстана, основываясь на идее Илона Маска — инновационной технологии Hyperloop.

Hyperloop — это версия электромагнитного поезда, сверхскоростной транспортной системы для пассажиров и грузов. Благодаря полностью электрическому управлению система стремится быть климатически нейтральной. Бесконтактные системы левитации и движения, а также среда с низким давлением позволяют капсуле эффективно перемещаться на сверхвысоких скоростях.

Из моего исследования о возможностях постройки этого поезда в Казахстане следует, что поезд может развивать скорость до 1000 км/ч, поэтому путь из Алматы в Нур-Султан будет составлять примерно 1 час.





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15 тренеров по йоге





Пришла в йогу в 2001 году. Айна помогает женщинам увидеть настоящую себя, забыть о бытовых проблемах и расслабиться. Занятия проводит исключительно ранним утром, так как именно в это время происходит пробуждение тела и разума.

Увлеклась йогой с 2016 года, работает тренером 1,5 года. Проводит занятия по хатха-йоге и стрейчингу. Занималась различными видами спорта, но осознанно пришла к тому, что больше всего интересна йога.

Начала практиковать йогу с 2012 года, случайно попав на занятие аштанга-йоги в фитнес-центре. В 2018 году оставила работу в офисе и прошла инструкторский курс у Даулета Назарова. Проводит занятия в состоянии потока, чувствуя тело каждого ученика.

Сертифицированный фитнес-тренер с 12-летним стажем, преподает айенгара и йога-терапию. В работе применяет индивидуальный подход и бережно относится к ученикам. Имеет ряд международных сертификатов, проработал в крупнейших залах Казахстана и Европы, обучался в Праге.

Диана обучалась в Индии у мировых учителей из США, Японии, Таиланда и других стран. Проходила медитацию випассана и жила в ашраме. Преподает на протяжении девяти лет. Ведет йогу онлайн и офлайн на английском и русском языках.

Диана практикует йогу шесть лет, из них три года является учителем аштанга виньяса йоги и нидра. На занятиях раскрывает потенциал человека и направляет ракурс внимания от внешнего мира к себе.





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20 фотографов





Один из самых популярных в городе фотографов. К Аскару обращаются за свадебными и индивидуальными фотосессиями, кроме того, он активно занимается обучением молодых ребят и проводит мастер-классы.

Фотограф и видеограф, делает удивительно атмосферные и качественные кадры, много путешествует и открывает для своей аудитории красоту казахстанской земли.

Видеограф и фотограф с аудиторией 231 тысяча подписчиков в Instagram, пришел в профессию больше 10 лет назад. Путешествует и делает в своих поездках завораживающие видео из урочища Бозжыра, Капчагая и других живописных мест Казахстана. Большое количество своих работ делает с высоты птичьего полета.

Занимается свадебной и семейной фотографией, работает в Казахстане, Европе и США. Работает более семи лет, делает атмосферные кадры и проводит обучение.





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