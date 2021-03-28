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Как 10-классник сделал проект поезда, создав который можно сократить путь из Алматы в Нур-Султан до 1 часа
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26.03.2021

Как 10-классник сделал проект поезда, создав который можно сократить путь из Алматы в Нур-Султан до 1 часа

Айдар Мекешев, город — Нур-Султан, школьник

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О себе

Я был заинтересован технологиями еще с раннего возраста. Во время обучения в средней школе прочитал несколько книг про возможности физики, среди них «Кратчайшая история времени» и «Теория всего» Стивена Хокинга, а также «Эволюция физики» Альберта Эйнштейна. Со временем стал изучать эти сферы науки более углубленно. Меня стали увлекать исследования и работы Стивена Хокинга, а также инновационные идеи изобретателя Илона Маска.

О проекте

Сейчас я учусь в 10 классе международной школы «Мирас». В рамках школьного персонального проекта программы IB я выбрал тему: «Hyperloop — транспорт будущего». Моей целью было изучить явление электромагнитной индукции. В итоге я создал модель транспортировочной системы для Казахстана, основываясь на идее Илона Маска — инновационной технологии Hyperloop.

Hyperloop — это версия электромагнитного поезда, сверхскоростной транспортной системы для пассажиров и грузов. Благодаря полностью электрическому управлению система стремится быть климатически нейтральной. Бесконтактные системы левитации и движения, а также среда с низким давлением позволяют капсуле эффективно перемещаться на сверхвысоких скоростях.

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Для реализации проекта мне понадобилось шесть месяцев, одну половину из которых я потратил на исследование и планирование, а другую — на создание модели поезда. Используя намотанную спиралью медную проволоку, батарейку и неодимовые магниты, я сделал версию электромагнитного поезда. Для своего макета я выбрал главные города страны: Алматы и Нур-Султан. Вдохновлялся архитектурой этих городов и главных достопримечательностей. Также я использовал различные декорации и получил модель транспортировочной системы Hyperloop для Казахстана.

Из моего исследования о возможностях постройки этого поезда в Казахстане следует, что поезд может развивать скорость до 1000 км/ч, поэтому путь из Алматы в Нур-Султан будет составлять примерно 1 час.

Во время работы над проектом мне помогали мои учителя и супервайзеры в школе, а также моя семья. Я очень благодарен им за это.

О дальнейшем развитии идеи

Своим проектом я хочу внести вклад в транспортное развитие своей страны, а также расширить кругозор людей, показать им возможности новых технологий и науки.

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Для создания такого поезда в жизни потребуются новейшие технологии, а также долгосрочные инвестиции. Сейчас я планирую изучать технические и экономические возможности его реализации.

Я хочу продвигать эту идею, так как Hyperloop может стать решением множества глобальных проблем. К примеру, решить экологические проблемы, ведь поезд является сверхскоростным и работает за счет электрического управления. Этот вид транспорта может быть дешевле и быстрее, чем железнодорожный или автомобильный, а также создавать меньше загрязнений, чем авиатранспорт. Hyperloop позволит перемещаться между городами очень быстро, что может положительно повлиять на развитие экономики страны в целом.

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#казахстан #транспорт #нурсултан #проекты #школьники
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