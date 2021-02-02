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О бизнесе в реальном времени: 11 предпринимателей из Алматы и Нур-Султана в Instagram
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Вчера в 21:10

О бизнесе в реальном времени: 11 предпринимателей из Алматы и Нур-Султана в Instagram

Социальные сети давно стали не просто развлечением, а способом провести время с пользой. Обзор на страницы в Instagram 11 казахстанских предпринимателей, где они делятся собственным опытом и мотивируют молодежь начать свое дело.


Аблай Юсупов, @yussupov


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Аблай Юсупов — предприниматель, маркетолог, основатель образовательной платформы Upgradeplus.online, преподаватель на MBA. На странице у Аблая вы узнаете о том, как начать и развивать свой бизнес. Кроме того, предприниматель расскажет о том, какие нужно читать книги, что делать для саморазвития, а также как оставаться на плаву и быть продуктивным.


Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn


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Айдын Рахимбаев — основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group. Айдын активно делится с читателями личными историями и новостями о работе. Кроме того, бизнесмен ведет здоровый образ жизни к чему призывает и подписчиков.


Алексей Ли, @alexnomad


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Алексей Ли — соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz. У себя в профиле Алексей рассказывает о своих проектах, делится историями из жизни и пишет о книгах, которые читает.


Алишер Еликбаев, @yelikbayev


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Алишер Еликбаев — бизнесмен и известный PR-эксперт. У себя в блоге Алишер пишет интересные и содержательные посты на разные темы, в том числе и о работе, делится семейными фото, а также высказывает мнение по поводу самых обсуждаемых событий в стране и мире.


Алмас Абдыгаппаров, @almas_abdygapparov


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Алмас Абдыгаппаров — основатель группы компаний Parmigiano Group, включающей в себя рестораны, службы доставки здорового питания, круглосуточного заказа еды, выездного обслуживания и быстрого питания. На странице у Алмаса можно увидеть посты, где он делится жизненным опытом, советами и мыслями. Также пишет о бизнес-встречах и делится семейными фото.


Аскар Байтасов, @askar_baitassov


photo_2021-02-01 20.38.03.jpeg

Аскар Байтасов — бизнесмен, управляющий самой крупной сети ресторанов abr в Казахстане. Instagram предпринимателя яркий и интересный, как и сам бизнесмен. На своей странице Аскар делится новостями и планами, а также советами и рекомендациями по ведению ресторанного бизнеса.


Куаныш Шонбай, @kuantr


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Куаныш Шонбай — бизнесмен, ресторатор, управляющий крупной ресторанной сетью Rumi Group. В социальной сети бизнесмен дает бизнес-советы, а также вдохновляет подписчиков на развитие. Все свои посты Куаныш пишет на казахском языке.


Ларион Лян, @larion_lyan


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Ларион Лян — предприниматель, общественный деятель, инвестор, основатель группы компаний IC Group. Ларион делится видео, где говорит о мотивации, жизненных ценностях и бизнесе. В блоге у предпринимателя царит душевная атмосфера, а свои посты он начинает со слова-обращения «семья».


Лаура Галиева, @laura_galiyeva


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Лаура Галиева — основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab. У себя в профиле бизнесвумен пишет мотивирующие посты, делится своими мыслями и фотографиями с путешествий.


Серикбай Бисекеев, @serikbai_bisekeev


Предприниматель, ментор, основатель и президент международной компании Arman Holding, автор книги «Сделай себя сам» и «Дневника успеха». Серикбай активно занимается поддержкой предпринимательства, проводит вебинары и мастер-классы, а также читает благотворительные лекции в вузах для студентов и школьников. В своем Instagram бизнесмен делится поучительными историями и советами. Кроме того, он рассказывает о новых трендах в мире бизнеса и пишет о саморазвитии.


Шарипов Улугбек, @sharipov_ulugbek


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Шарипов Улугбек — молодой бизнесмен, владелец сети бутиков Shoqan. В своем Instagram он пишет о бизнесе и делится советами на разные темы, например, как преодолеть страх и сомнения перед запуском проекта или бизнеса. Также бизнесмен знакомит читателей с интересными людьми, которые по совместительству являются его партнерами или друзьями.

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#астана #казахстан #алматы #бизнес #предприниматели
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