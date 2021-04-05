15 лучших тренеров по йоге в городе Нур-Султан

Намасте, дорогие читатели! Знакомим вас с лучшими тренерами по йоге в столице Казахстана. Каждый из них прошел непростой путь от любителя древней индийской практики до настоящего учителя. Сохраняйте ссылки на их аккаунты и занимайтесь у профессионалов.





Пришла в йогу в 2001 году. Айна помогает женщинам увидеть настоящую себя, забыть о бытовых проблемах и расслабиться. Занятия проводит исключительно ранним утром, так как именно в это время происходит пробуждение тела и разума.





Увлеклась йогой с 2016 года, работает тренером 1,5 года. Проводит занятия по хатха-йоге и стрейчингу. Занималась различными видами спорта, но осознанно пришла к тому, что больше всего интересна йога.





Начала практиковать йогу с 2012 года, случайно попав на занятие аштанга-йоги в фитнес-центре. В 2018 году оставила работу в офисе и прошла инструкторский курс у Даулета Назарова. Проводит занятия в состоянии потока, чувствуя тело каждого ученика.





Йогой Ару начала заниматься в 2018 году. Любимыми направлениями считает универсальную йогу и аштанга-виньясу. С помощью этих индийских практик человек учится жить здесь и сейчас, получает мощный прилив энергии после занятий.





Сертифицированный фитнес-тренер с 12-летним стажем, преподает айенгара и йога-терапию. В работе применяет индивидуальный подход и бережно относится к ученикам. Имеет ряд международных сертификатов, проработал в крупнейших залах Казахстана и Европы, обучался в Праге.





Дарья — мастер спорта по художественной гимнастике. Получила международный сертификат, дающий право преподавать йогу во всех странах мира, стаж — десять лет. Организовывала выездные ретриты в Индию, Шри-Ланку, Грузию и по Казахстану. Преподает хатха-йогу с элементами виньяса-флоу.





Диана обучалась в Индии у мировых учителей из США, Японии, Таиланда и других стран. Проходила медитацию випассана и жила в ашраме. Преподает на протяжении девяти лет. Ведет йогу онлайн и офлайн на английском и русском языках.





Диана практикует йогу шесть лет, из них три года является учителем аштанга виньяса йоги и нидра. На занятиях раскрывает потенциал человека и направляет ракурс внимания от внешнего мира к себе.





Жанара круто изменила собственную жизнь, оставив карьеру главного бухгалтера в 44 года, и начала преподавать хатха-йогу 2 года назад. Занимается йогой больше 12 лет и испытывает большую любовь к этому делу.





Майя начала преподавать йогу в 39 лет по направлениям хатха и аштанга. Проводит динамичные занятия с силовыми упражнениями, растяжкой и укреплением всех мышц тела. Поэтому уснуть на йоге, как думают многие, не получится. Считает самым важным в процессе занятия — вовлеченность.





Наргиза преподает аштанга, виньяса, хатха и fly-йогу уже два года. Относится с добрым сердцем к ученикам и уделяет внимание каждому.





Ольга на коврике с 2014 года, имеет стаж инструктора 8 месяцев по хатха-йоге. Проводит практики по йога-нидре. Считает, что тренер в, первую очередь, — это проводник в йоге на пути к гармонии души и тела.





Практический опыт — около десяти лет, из них преподает четыре года виньяса, хатха, айенгара и йогу для беременных. Программа занятий строится с учетом особенностей и возможностей каждого ученика, с элементами усложнений и модификаций. После такой тренировки человек получает вдохновение и инсайты.





Опыт преподавания у Эльмиры составляет около 11 лет. Проводит занятия по кундалини и хатха-йоге, а также устраивает семинары по лимфатическому самомассажу для оздоровления организма и детокс-программы. Для тех, кто хочет привести в форму собственное тело, Эльмира предлагает табата-йогу. Уникальность данной программы в том, что сжигание калорий происходит не только на самой тренировке, но и после нее.





Преподает хатха-йогу, кундалини-йогу и йогу в гамаке на протяжении 22 лет. Проходил обучение у международных мастеров йоги. Пришел к индийской практике из восточных единоборств. Может исцелить человека с помощью энергии. Дополнительно предлагает консультации по питанию.





С учетом собственных особенностей вы можете выбрать подходящего тренера. Того, кто поможет вам восстановить внутренний баланс, заглянуть в себя, научит слушать свое тело и разум. Каждый из них прошел обучение у лучших мастеров, постоянно развивается и работает для того, чтобы вы стали счастливее.