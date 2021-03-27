20 лучших фотографов из Алматы и Нур-Султана

Нур-Султан

@maxim.sarbassov





Фотограф, видеограф, увлекается мобильной фотографией и путешествует. В его профиле довольно много фото автомобилей и городских пейзажей.

@aden.withlove

Гульнара Аден превратила свое хобби в работу около трех лет назад. Специализируется на портретной, предметной съемке, делает эмоциональные и теплые фотографии.

@ospanali





Алибек профессионально занимается фотографией с 2013 года. Специализируется на портретах и жизненных эпизодах, сотрудничает с галереями в Казахстане и за рубежом. Победитель национальной премии «Уркер» в номинации «Лучшее фото» 2018 года.

@m.ellya_newborn, @m.ellya_photo

Эльвира фотографирует новорожденных, делает newborn-фотосессии для детей 5-14 дней. Также проводит индивидуальные и семейные съемки.

@lena40a





Елена Сорокина — фотограф с многолетним стажем, ее студия «40a» на сегодняшний момент это также профессиональная школа авторской фотографии. Работы Елены отличаются оригинальностью и смелостью.

@natalyabolgarova

Наталья проводит групповые и индивидуальные фотосессии, а также организует авторские фотопроекты и фотодни, в том числе специально для детей.

@aben.photo

Айгуль — фотограф и ретушер, к ней обращаются за индивидуальными, семейными и рекламными съемками. Поможет сделать из обычной фотографии произведение искусства.

@m1dwaaay





Дархан Жагипаров — фотограф и видеограф, занимается фотографией около семи лет. Начинал снимать на любительский фотоаппарат, позже перешел на мобилографию, также практикуется в аэросъемке. Особое место в его творчестве занимают съемки архитектуры. Одна из его фотографий попала в недельную подборку лучших снимков от Apple.

@maximzhussupov

Один из лучших свадебных фотографов столицы, занимается свадебной фотографией более шести лет. Снимает в городах: Нур-Султан, Алматы, Караганда. Делает свадебные и семейные фотосессии, lovestory.

@aliwer.m1

Проводит репортажные и семейные съемки, lovestory, фотографирует девичники, свадьбы и детские мероприятия. На своих снимках Алишер умело ловит эмоции людей, за что его и ценят клиенты.

@nikita.zharkov





Профессиональный фотограф, член Международной ассоциации свадебных фотографов Fearless Photographers. «Tоп-1 свадебный фотограф Казахстана» по версии сайта MyWed.com. «Лучший свадебный фотограф» Казахстана 2018. Финалист международного конкурса Mywed Award 2018 в номинации «Свадебная вечеринка». Шорт-лист в номинации «Сборы» международного конкурса Mywed Award 2019. Регулярно проводит мастер-классы по свадебной фотографии, ближайшие пройдут в городах Бишкек, Нур-Султан и Алматы.

@amanbol.pro

Свадебный и семейный фотограф, работает в городе Нур-Султан, а также выезжает в другие города и страны.

Алматы

@bumagaz

Один из самых популярных в городе фотографов. К Аскару обращаются за свадебными и индивидуальными фотосессиями, кроме того, он активно занимается обучением молодых ребят и проводит мастер-классы.

@vkadre_kz





Фотограф и видеограф, делает удивительно атмосферные и качественные кадры, много путешествует и открывает для своей аудитории красоту казахстанской земли.

@adilet_rakhmetolla

Видеограф и фотограф с аудиторией 231 тысяча подписчиков в Instagram, пришел в профессию больше 10 лет назад. Путешествует и делает в своих поездках завораживающие видео из урочища Бозжыра, Капчагая и других живописных мест Казахстана. Большое количество своих работ делает с высоты птичьего полета.

@grigoriyborissov





Занимается свадебной и семейной фотографией, работает в Казахстане, Европе и США. Работает более семи лет, делает атмосферные кадры и проводит обучение.

@looks_like_aphrodite

Фотограф, любит путешествовать и снимать в своих поездках удивительные по своей красоте места.

@california.mood





Фотограф, который может умело показать красоту человеческого тела. Ее слоган — «Ты и есть искусство».

@aianskiy

@ilona.moose

Контент-креатор, фотограф и digital-маркетолог ФК «Кайрат», двукратный обладатель республиканской премии #qazphotoawards

Фотографирует в Алматы и других городах Казахстана, проводит портретные, семейные и lifestyle-съемки, а также обучающие мастер-классы по основам фотографии для новичков и продолжающих.