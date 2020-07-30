26 танцоров разных направлений из Центральной Азии, России и Украины

Танцоры из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
Даулет и Адлет Анарбекулы, родной город ― Тараз, bboy, @bboycreate, @adelight.23
Мы танцуем вместе с братом-близнецом с 14 лет, после просмотра фильма «Танцы улиц». Мы начинали с просмотра видеоуроков, изучения связок и хореографии, заучивания движений из фильмов и клипов.
Мы танцуем в жанре брейкинг ― это прародитель всех современных танцев, который вобрал философию и движения из разных культур.
Богдан Берлов, родной город ― Шымкент, хип-хоп-танцор, @bogdan_theflava
Я люблю танцевать с детства. На видеороликах из семейного архива я всегда уносился в пляс под музыку 50 Cent. Желание заниматься танцами появилось благодаря Майклу Джексону. Я хотел научиться «лунной походке» и в 10 лет записался в танцевальную студию MDS GK. Благодаря танцам я обрел уверенность и сформировался как личность.
За последние 10 лет танцевальная культура Казахстана добилась высоких результатов. Танцоры выезжают за рубеж, выигрывают престижные награды.
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Александр Лалетин, родной город — Семей, баттл-танцор, хореограф-постановщик, организатор танцевальных мероприятий, ведущий
В уличных танцах я около семи лет. Профессионально танцами я начал заниматься в 15 лет и через 2 года понял, что хочу связать с этим делом свою жизнь.
Я руководитель танцевальной команды HORIZON MOTION CREW и учусь в Алтайской государственной академии культуры и искусств в Барнауле. Помимо преподавания я занимаюсь организацией танцевальных ивентов и мероприятий, мастер-классов и проведением баттлов. В танцевальном мире я известен под псевдонимом Sancho.
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Дмитрий Ким, родной город — Алматы, профессиональный танцор и хореограф-постановщик
Сколько себя помню, я был креативным ребенком, хотел развиваться, добиваться большего, но, как оказалось, в родном городе расти некуда.
В Москве я посещал различные кастинги, во мне бушевал голод успеха. Пройдя кастинг на эстафету Олимпийского огня, совместно с танцорами Сoca-Cola мы объездили 84 города.Участвуя в кастингах, я работал с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Егор Крид, Сергей Лазарев, Лолита, Николай Басков и многие другие.
Позже я стал танцором в команде Аниты Цой. Однако желание добиться большего, увидеть мир, сподвигло меня отправиться в Америку.
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Алексей Пак, родной город — Бишкек, лидер группы DreamLight, танцор, @dreamlight.dl
Я занимался танцами с детства, но потом бросил. Вновь интерес к танцевальному искусству появился летом 2014 года, когда я услышал популярную песню в стиле k-pop. Постоянно переслушивал ее, не зная корейского языка, мог ее исполнить.
Дальше я узнал больше групп, песен, изучал их хореографию. Благодаря k-pop мой танцевальный уровень заметно вырос. Тогда и появилась настоящая любовь к танцам.
Идея создать команду появилась три года назад. В 2015-2016 годах в Кыргызстане активно стала развиваться k-pop-культура, проходили фестивали, и мне захотелось попробовать себя.
Эльназ Коксаева, родной город — Бишкек, исполнитель, хореограф, преподаватель, @koksaeva
Я танцую с семи лет, но с перерывами. Начинала с классической хореографии, затем посещала кружки в школе, выступала на школьных мероприятиях. Серьезно занимаюсь танцами с 2012 года, когда попала в команду Revival.
Я увлекалась K-pop-культурой еще во времена Superjuniors, GG. Все началось с просмотра дорам, в частности «Цветочки после ягодок». Позже я стала танцевать вместе с Агушей из Loveis, именно она снова втянула меня в это направление.
Каныкей, родной город — Бишкек, танцор, хореограф, преподаватель современных танцев и k-pop, @kanijeng
Я увлекаюсь K-pop-культурой уже три года. Впервые услышала о корейских артистах от одноклассницы. С тех пор развиваюсь в этом направлении, работала хореографом, обучила большое количество людей.
Некоторое время назад я основала группу. В составе семь человек, включая меня. Вместе мы организовываем танцевальные мероприятия. А через несколько дней состоится открытие студии.
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Темирлан Садырбаев, город — Бишкек, танцор, предприниматель, видеомонтажер, участник шоу «Танцы» на ТНТ, 1 сезон, @tilan_sadyrbaev
Шесть лет назад я узнал, что кастинги на проект «Танцуют все!» в Украине и на шоу «Танцы» в России совпадают по датам, и я прошел в оба проекта. Выбрал проект «Танцы», потому что он только запускался.
Мы общались с наставниками, когда делали постановки. Было сложно в третьем туре, когда нас разделили по командам. Работать с незнакомыми людьми — это большой труд. В телевизионных проектах каждому хочется засветиться, показать себя, поэтому остро ощущается чувство соперничества. Но все же танцоры более дружелюбные, легко ладят друг с другом.
Владислав Ким, город — Москва, профессиональный танцовщик, хореограф, участник «Танцы» на ТНТ, 2 сезон, @_vladkim
В проект «Танцы» я попал случайно, когда друг скинул ссылку на участие в кастинге. Пошел с мыслью: «А почему бы и нет?».
Отбор проходит в несколько этапов. Это эмоциональный и напряженный процесс. Даже более стрессовый, чем концерты. Участники чувствуют давление, каждый раз нам напоминают, что это выступление может быть последним, нужно максимально стараться. Работа идет не прекращаясь.
Ценнейший опыт, который я получил на проекте — опыт артиста, поведения на сцене перед камерой. Это помогает мне до сих пор.
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Лучшие танцоры из Центральной Азии
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Танцоры из Казахстана и Кыргызстана, которые живут за рубежом
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Танцоры из России и Украины
Арсен Именов, родной город — Орск, танцовщик
Танец для меня — это однозначно самовыражение. Я не могу не танцевать. Я начал заниматься танцами в 11 лет в народном коллективе. В десятом классе я увлекся акробатикой, а затем отучился в Челябинской академии культуры и искусств на хореографа.
В 2011 году я прошел прослушивание в Московский театр балета, раньше он назывался Камерный балет «Москва». И на протяжении пяти лет работал в этом театре.
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Евгений Дедюк, родной город ― Екатеринбург, хореограф, танцор, креативный директор, @johny.d_
Группа Jabbawockeez вдохновляла меня, я рос на их выступлениях. Взяв за основу их направление, я создал стиль, который тесно связан с музыкой. Мои танцы ― музыка в движениях. С 2015 года я работаю и живу в США: создаю танцевальные проекты и преподаю молодым танцорам.
Танцевальная культура в США отличается от европейской и азиатской. Она не лучше и не хуже, просто здесь все устроено по-другому. В Америке есть возможности, двери открыты, каждый имеет шанс показать себя.
Анастасия Виниковская, родной город ― Киев, танцор, хореограф, каскадер, @nastyavinik
В девять лет бабушка отвела нас с братом на бальные танцы. Но данный стиль не подошел мне. Меня вдохновляла Кристина Орбакайте, я мечтала попасть в ее коллектив. Поэтому, когда в Киеве открылся филиал школы танцев «Тодес», я решила следовать мечте.
Танцевальная культура в России отстает от других стран. Танцевальные коллективы работают с артистами по 10 лет, а программа не меняется долгие годы. В Украине артисты меняют танцоров и программу каждый год. Развитие танцевальной культуры динамично, поэтому нужно идти в ногу со временем.
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Грег Чапкис, родной город — Киев, хореограф, основатель Chapkis Dance studio
Я родился в семье танцоров. Мой отец — знаменитый танцор, легенда в Украине. Мама тоже была танцовщицей. Сестра — прима-балерина. Когда растешь в такой семье, не можешь пойти по другому пути.
После переезда в Америку я решил, что буду заниматься этим серьезно, и открыл танцевальную студию. Сейчас дети, которые ходили ко мне на занятия, работают со звездами, танцуют и ездят в туры.
Компанию я основал в 2004 году — она популярна по всему миру. У нас есть три филиала: в США, в Италии у сестры, и у отца в Украине.
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Таисия Борисова, город — Москва, танцовщица, преподаватель-хореограф, участница «Танцы» на ТНТ, 5 сезон, @taisiya_borisova
Я преподаю в танцевальных школах Москвы: MDC NRG и Raisky Dance Studio. Руководитель танцевальной команды KomЭnda в дуэте с Гурьяновой Александрой.
Решила принять участие в проекте «Танцы», потому что поняла, что готова. Подала заявку за день до кастинга.
Самый первый этап — предкастинг в студии ProТанцы. Я сразу всем понравилась, и мне сказали: «Да». Это успокоило и придало уверенности. Дальше было много этапов работы над номером и образом и, конечно, телевизионный кастинг, где я попала в команду Мигеля.
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