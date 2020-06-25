Я участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. Танцоры о кастинге, конкуренции и наставниках

Темирлан Садырбаев, 24 года, город — Бишкек, танцор, предприниматель, видеомонтажер, участник шоу «Танцы» на ТНТ, 1 сезон, @tilan_sadyrbaev













О себе

О съемках

Что дал проект

Всегда можно вернуться на ту же сцену и произвести фурор

Владислав Ким, 24 года, город — Москва, профессиональный танцовщик, хореограф, участник «Танцы» на ТНТ, 2 сезон, @_vladkim









О себе

О съемках

В первую очередь, важно быть собой, но при этом быть интересными



Что дал проект

Таисия Борисова, 25 лет, город — Москва, танцовщица, преподаватель-хореограф, участница «Танцы» на ТНТ, 5 сезон, @taisiya_borisova









О себе

О съемках

Для кого-то этот проект — вершина карьеры, но для меня он стал крутым стартом



Что дал проект





После выступления в America’s Got Talent открыл танцевальную студию. Недавно собрал новую команду, с которой мы выступаем. Также профессионально занимаюсь видеомонтажем.Выбрал проект «Танцы», потому что он только запускался.На телевизионных проектах не бывает легко, нужно выкладываться по полной, выжимать из себя все.Было сложно в третьем туре, когда нас разделили по командам. Работать с незнакомыми людьми — это большой труд. В телевизионных проектах каждому хочется засветиться, показать себя, поэтому остро ощущается чувство соперничества. Но все же танцоры более дружелюбные, легко ладят друг с другом.Этот момент запоминается больше всего. Не все соответствуют ожиданиям, но есть люди, которые излучают энергетику и еще больше вдохновляют.Например, что такое шоу и телевидение, как там продвигаться.Всегда можно вернуться на ту же сцену и произвести фурор. Важно помнить: без падений не бывает взлетов.Пошел с мыслью: «А почему бы и нет?».Это эмоциональный и напряженный процесс. Даже более стрессовый, чем концерты. Участники чувствуют давление, каждый раз нам напоминают, что это выступление может быть последним, нужно максимально стараться. Работа идет не прекращаясь.Бывает сложно танцевать. Сцена имеет особенную энергетику — ты волнуешься как нигде раньше. Важно направить ее в верное русло, чтобы она сыграла на руку и выступление стало ярче и энергичнее.. Каждый из них самобытен и индивидуален. Они дают советы и рекомендации — это полезный опыт. Многое зависит от хореографов, потому что по большей части с участниками работают именно они.В целом наш сезон был довольно дружный. Мы интересно проводили время. Конкуренция была, но она была здоровой и спортивной. Когда тебе хочется сделать лучше и сильнее, но при этом нет никакого негатива в адрес других участников.Удивился, насколько отлажен этот огромный механизм работы. Все происходит четко, на высшем уровне.Это помогает мне до сих пор.. Не нужно зажиматься в себе и бояться. Важно показать свой максимум — это ценится.Руководитель танцевальной команды KomЭnda в дуэте с Гурьяновой Александрой.Подала заявку за день до кастинга.Я сразу всем понравилась, и мне сказали: «Да». Это успокоило и придало уверенности. Дальше было много этапов работы над номером и образом и, конечно, телевизионный кастинг, где я попала в команду Мигеля.Было немного тяжело в плане усталости и травм, которые дали о себе знать от нагрузок.Ожидание, когда объявят твое имя, длилось вечность. В этот момент уже снимали камеры, куча прожекторов, а у меня ощущение, что я сейчас полечу в космос и весь мир за этим наблюдает — незабываемо. Но как только шагнула на сцену, волнение ушло.Я получила много жизненных уроков и советов от Мигеля и Кати Решетниковой. Некоторыми продолжаю пользоваться, делюсь с учениками.Нам говорили, что 5 сезон был самым дружным. Иногда мне казалось, что мы в пионерском лагере, а не на шоу. Это была самая крутая часть проекта.Наоборот, находясь там, мы были единственными людьми, кто в данный момент по-настоящему понимал друг друга. Это сближало.Посмотрела на себя со стороны, глазами других и увидела слабые и сильные стороны. Это сократило поиск того, на чем мне стоит сфокусироваться. Поэтому после окончания проекта я точно знала, к чему иду.Для кого-то этот проект — вершина карьеры, но для меня он стал крутым стартом.Когда поймете, не забывайте об этом и просто наслаждайтесь. Это крутое время, постарайтесь провести его так, чтобы потом вы вспоминали его с улыбкой.