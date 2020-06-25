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Я участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. Танцоры о кастинге, конкуренции и наставниках
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Сегодня в 10:50

Я участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. Танцоры о кастинге, конкуренции и наставниках

Темирлан Садырбаев, 24 года, город — Бишкек, танцор, предприниматель, видеомонтажер, участник шоу «Танцы» на ТНТ, 1 сезон, @tilan_sadyrbaev


Темирлан Садырбаев.jpg

О себе


Я занимаюсь предпринимательством. После выступления в America’s Got Talent открыл танцевальную студию. Недавно собрал новую команду, с которой мы выступаем. Также профессионально занимаюсь видеомонтажем.

Шесть лет назад я узнал, что кастинги на проект «Танцуют все!» в Украине и на шоу «Танцы» в России совпадают по датам, и я прошел в оба проекта. Выбрал проект «Танцы», потому что он только запускался.

О съемках


Съемки программы длились с утра до ночи. На телевизионных проектах не бывает легко, нужно выкладываться по полной, выжимать из себя все.

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Мы общались с наставниками, когда делали постановки. Было сложно в третьем туре, когда нас разделили по командам. Работать с незнакомыми людьми — это большой труд. В телевизионных проектах каждому хочется засветиться, показать себя, поэтому остро ощущается чувство соперничества. Но все же танцоры более дружелюбные, легко ладят друг с другом.

Что дал проект


Я всегда удивляюсь, когда вижу людей, на которых когда-то смотрел по телевизору. Этот момент запоминается больше всего. Не все соответствуют ожиданиям, но есть люди, которые излучают энергетику и еще больше вдохновляют.

Тилан Садырбаев.jpg

До проекта я был просто танцором, но после него многое понял. Например, что такое шоу и телевидение, как там продвигаться.

Всегда можно вернуться на ту же сцену и произвести фурор


Самое главное — не сдаваться и понимать, что, даже если вы провалите выступление, жизнь на этом не заканчивается. Всегда можно вернуться на ту же сцену и произвести фурор. Важно помнить: без падений не бывает взлетов.

Владислав Ким, 24 года, город — Москва, профессиональный танцовщик, хореограф, участник «Танцы» на ТНТ, 2 сезон, @_vladkim


Владислав Ким.jpg

О себе


В проект «Танцы» я попал случайно, когда друг скинул ссылку на участие в кастинге. Пошел с мыслью: «А почему бы и нет?».

Отбор проходит в несколько этапов. Это эмоциональный и напряженный процесс. Даже более стрессовый, чем концерты. Участники чувствуют давление, каждый раз нам напоминают, что это выступление может быть последним, нужно максимально стараться. Работа идет не прекращаясь.

О съемках


Съемка каждой программы длится два-три часа. Бывает сложно танцевать. Сцена имеет особенную энергетику — ты волнуешься как нигде раньше. Важно направить ее в верное русло, чтобы она сыграла на руку и выступление стало ярче и энергичнее.

Владислав Ким 2.jpg

У нас было интересное общение с наставниками. Каждый из них самобытен и индивидуален. Они дают советы и рекомендации — это полезный опыт. Многое зависит от хореографов, потому что по большей части с участниками работают именно они.

В первую очередь, важно быть собой, но при этом быть интересными


Между собой участники общаются как обычные люди. В целом наш сезон был довольно дружный. Мы интересно проводили время. Конкуренция была, но она была здоровой и спортивной. Когда тебе хочется сделать лучше и сильнее, но при этом нет никакого негатива в адрес других участников.

Что дал проект


Я был удивлен масштабом проекта. Удивился, насколько отлажен этот огромный механизм работы. Все происходит четко, на высшем уровне.

Ценнейший опыт, который я получил на проекте — опыт артиста, поведения на сцене перед камерой. Это помогает мне до сих пор.

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В первую очередь, важно быть собой, но при этом быть интересными. Не нужно зажиматься в себе и бояться. Важно показать свой максимум — это ценится.

Таисия Борисова, 25 лет, город — Москва, танцовщица, преподаватель-хореограф, участница «Танцы» на ТНТ, 5 сезон, @taisiya_borisova


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О себе


Я преподаю в танцевальных школах Москвы: MDC NRG и Raisky Dance Studio. Руководитель танцевальной команды KomЭnda в дуэте с Гурьяновой Александрой.

Решила принять участие в проекте, потому что поняла, что готова. Подала заявку за день до кастинга.

Самый первый этап — предкастинг в студии ProТанцы. Я сразу всем понравилась, и мне сказали: «Да». Это успокоило и придало уверенности. Дальше было много этапов работы над номером и образом и, конечно, телевизионный кастинг, где я попала в команду Мигеля.

О съемках


Первые отборы мы снимали несколько дней подряд. Было немного тяжело в плане усталости и травм, которые дали о себе знать от нагрузок.

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Для меня самым сложным был момент перед выходом на сцену. Ожидание, когда объявят твое имя, длилось вечность. В этот момент уже снимали камеры, куча прожекторов, а у меня ощущение, что я сейчас полечу в космос и весь мир за этим наблюдает — незабываемо. Но как только шагнула на сцену, волнение ушло.

Таисия Борисова 2.jpg

Наставники, хореографы и все причастные к шоу трепетно относились к участникам и помогали советами. Я получила много жизненных уроков и советов от Мигеля и Кати Решетниковой. Некоторыми продолжаю пользоваться, делюсь с учениками.

Между собой участники общаются тепло. Нам говорили, что 5 сезон был самым дружным. Иногда мне казалось, что мы в пионерском лагере, а не на шоу. Это была самая крутая часть проекта.

Для кого-то этот проект — вершина карьеры, но для меня он стал крутым стартом


Конкуренцию и соперничество я не ощущала, может, только ближе к финалу. Наоборот, находясь там, мы были единственными людьми, кто в данный момент по-настоящему понимал друг друга. Это сближало.

Что дал проект


За период моего пребывания в проекте я повзрослела. Посмотрела на себя со стороны, глазами других и увидела слабые и сильные стороны. Это сократило поиск того, на чем мне стоит сфокусироваться. Поэтому после окончания проекта я точно знала, к чему иду.

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Благодаря ребятам, наставнику и хореографам, а также людям, которые меня поддерживали, я поверила в себя. Для кого-то этот проект — вершина карьеры, но для меня он стал крутым стартом.

Перед тем как идти на проект, я советую разобраться, кто вы, какие у вас взгляды на жизнь и что вы хотите нести людям со сцены. Когда поймете, не забывайте об этом и просто наслаждайтесь. Это крутое время, постарайтесь провести его так, чтобы потом вы вспоминали его с улыбкой.

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#тнт #танцы #танцоры #проект
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