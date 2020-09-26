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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 советов, как выстраивать коммуникации с клиентом в 2020 году
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27.09.2019

10 советов, как выстраивать коммуникации с клиентом в 2020 году

1. Рассказывать истории

Для бизнеса работает сторителлинг. У нас есть кейс, когда мы рассказывали в СМИ и в наружной рекламе о том, сколько зарабатывают водители в Uber, был высокий прирост новых водителей, мы удвоили показатели. Очень хорошо работают истории успеха — особенно для малого бизнеса, можно просто начать рассказывать их в личных социальных сетях, сетях компании или даже в СМИ.

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2. Вкладывать в социальные сети

Малому бизнесу я бы советовал вкладываться в социальные сети — через них, таргетированную и контекстную рекламу можно получить большие охваты и высокие конверсии.

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3. Работать с миллениалами

Самая желанная аудитория для компаний и брендов — это лояльная аудитория, которая располагает финансами. Если говорить про ядро аудитории, то это молодые и активные люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые интересуются жизнью — миллениалы.

Миллениалам важно, чтобы продукты и услуги были доступны здесь и сейчас, в любое время суток. Также миллениалам важно, чтобы что-то было сделано специально для них, чтобы они понимали, что о них позаботились. Например, в продуктовом магазине у дома поставили кофемашину, а в любимую кофейню можно приходить со своей собакой, для которой отведено специальное место.

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4. Локализовать инфоповод

При выходе на какой-либо новый рынок лучше всего локализовать информационный повод. Разговаривать с аудиторией на ее языке, в Казахстане публиковаться на казахском языке, а в Узбекистане на узбекском, выбирать спикера, который будет говорить на родном языке аудитории, особенно в регионах.

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5. Сначала разобраться с маркетингом

Разработка PR-стратегии нужна не всем, большинству малого бизнеса нужен просто маркетинг. Малому бизнесу достаточно правильных инструментов, которые можно сделать самим: размещение в Instagram, работа с микроинфлюенсерами, сарафанное радио, работа с отзывами в 2ГИС, делиться своим экспертным мнением на своих страницах в Instagram.

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6. Следить за трендами

Важно отслеживать тренды не только в своей области, но и в других. Всегда думать о том, что можно дать полезного клиенту, а не просто продать что-то.

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7. Работать оперативно

В период карантина в PR важна оперативность в предоставлении информации, важно быть в курсе важных событий и под эти события придумывать свои инфоповоды и предоставлять ее журналистам. Важно быстро реагировать на запросы коллег, и тогда СМИ всегда будут идти навстречу.

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8. Работать с репутацией

Пользователи в интернете все меньше реагируют на прямую рекламу и больше доверяют тем, кто вызывает личную симпатию. Выстраивайте положительный образ своей компании, один из способов для этого — поставить во главе яркую личность, лидера, бренд-персону.

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9. Развивать личный бренд

Личный бренд помогает увеличить ценность продукта и расширить клиентскую базу, даже в предпринимательстве можно привлекать большое количество людей благодаря ему. Поэтому при построении личного бренда так важен продуманный и системный подход.

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10. Работать с блогерами

Реклама у блогера будет восприниматься как совет или рекомендация знакомого человека, а не как появляющийся баннер. Если ваш продукт новый на рынке и не имеет популярности, реклама выступит социальным доказательством.

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