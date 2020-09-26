10 советов, как выстраивать коммуникации с клиентом в 2020 году

1.

Рассказывать истории

2. Вкладывать в социальные сети

3. Работать с миллениалами

4. Локализовать инфоповод

5. Сначала разобраться с маркетингом

6. Следить за трендами

7. Работать оперативно

8. Работать с репутацией

9. Развивать личный бренд

10. Работать с блогерами

Для бизнеса работает сторителлинг. У нас есть кейс, когда мы рассказывали в СМИ и в наружной рекламе о том, сколько зарабатывают водители в Uber, был высокий прирост новых водителей, мы удвоили показатели. Очень хорошо работают истории успеха — особенно для малого бизнеса, можно просто начать рассказывать их в личных социальных сетях, сетях компании или даже в СМИ.Малому бизнесу я бы советовал вкладываться в социальные сети — через них, таргетированную и контекстную рекламу можно получить большие охваты и высокие конверсии.Самая желанная аудитория для компаний и брендов — это лояльная аудитория, которая располагает финансами. Если говорить про ядро аудитории, то это молодые и активные люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые интересуются жизнью — миллениалы.Миллениалам важно, чтобы продукты и услуги были доступны здесь и сейчас, в любое время суток. Также миллениалам важно, чтобы что-то было сделано специально для них, чтобы они понимали, что о них позаботились. Например, в продуктовом магазине у дома поставили кофемашину, а в любимую кофейню можно приходить со своей собакой, для которой отведено специальное место.При выходе на какой-либо новый рынок лучше всего локализовать информационный повод. Разговаривать с аудиторией на ее языке, в Казахстане публиковаться на казахском языке, а в Узбекистане на узбекском, выбирать спикера, который будет говорить на родном языке аудитории, особенно в регионах.Разработка PR-стратегии нужна не всем, большинству малого бизнеса нужен просто маркетинг. Малому бизнесу достаточно правильных инструментов, которые можно сделать самим: размещение в Instagram, работа с микроинфлюенсерами, сарафанное радио, работа с отзывами в 2ГИС, делиться своим экспертным мнением на своих страницах в Instagram.Важно отслеживать тренды не только в своей области, но и в других. Всегда думать о том, что можно дать полезного клиенту, а не просто продать что-то.В период карантина в PR важна оперативность в предоставлении информации, важно быть в курсе важных событий и под эти события придумывать свои инфоповоды и предоставлять ее журналистам. Важно быстро реагировать на запросы коллег, и тогда СМИ всегда будут идти навстречу.Пользователи в интернете все меньше реагируют на прямую рекламу и больше доверяют тем, кто вызывает личную симпатию. Выстраивайте положительный образ своей компании, один из способов для этого — поставить во главе яркую личность, лидера, бренд-персону.Личный бренд помогает увеличить ценность продукта и расширить клиентскую базу, даже в предпринимательстве можно привлекать большое количество людей благодаря ему. Поэтому при построении личного бренда так важен продуманный и системный подход.Реклама у блогера будет восприниматься как совет или рекомендация знакомого человека, а не как появляющийся баннер. Если ваш продукт новый на рынке и не имеет популярности, реклама выступит социальным доказательством.