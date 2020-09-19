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Эксперты PR-агентства Grey Cardinals об особенностях коммуникаций в Центральной Азии
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Вчера в 18:50

Эксперты PR-агентства Grey Cardinals об особенностях коммуникаций в Центральной Азии

Александр Керимов, управляющий партнер и сооснователь PR-агентства Grey Cardinals
Ольга Каленичук, управляющий партнер и сооснователь PR-агентства Grey Cardinals

В каждой стране Центральной Азии есть свои особенности, разное восприятие информации, разные предпочтения в СМИ и блогерах, но схожие черты есть.

Основные каналы коммуникации по странам:
Казахстан – Instagram, Facebook, онлайн-СМИ
Кыргызстан – онлайн-СМИ, Instagram
Туркменистан – Instagram
Таджикистан – Facebook
Узбекистан – Telegram.

Но не стоит забывать о других каналах продвижения: TikTok, Ok.ru, VK.com, Pinterest. Коммуникации все больше уходят в социальные сети.

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Особенности коммуникаций

При выходе на какой-либо новый рынок лучше всего локализовать информационный повод. Разговаривать с аудиторией на ее языке, в Казахстане публиковаться на казахском языке, а в Узбекистане на узбекском, выбирать спикера, который будет говорить на родном языке аудитории, особенно в регионах.

Для одного нашего клиента мы делали посевы у инфлюенсеров в Казахстане, России, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане. В первую очередь, отличие было в подаче информации: в Узбекистане тема образования лучше заходит посредством юмора, а вот в Казахстане подача должна быть строже. Кстати, не всегда инфлюенсеры за пределами Казахстана работают только в Instagram, еще бывают инфлюенсеры в WhatsApp или Telegram-каналах.

Российские бренды не всегда учитывают уважение к возрасту в странах Центральной Азии при составлении рекламной кампании. Также в Казахстане сейчас наблюдается тренд на феминизацию, что мы в меньшей степени наблюдаем в других странах Центральной Азии.

В странах ЦА из-за небольшой территории и плотности населения стран блогеры чаще всего имеют интерес аудитории со всей страны, что облегчает работу с ними. Нежели в России: блогер, популярный в Москве, может быть совершенно не известен аудитории за Уралом. Но есть особенность — чтобы доносить информацию до большей аудитории, необходимо создавать контент на двух языках: русском и языке конкретной страны.

Миллениалы – ядро аудитории

Самая желанная аудитория для компаний и брендов – это лояльная аудитория, которая располагает финансами. Если говорить про ядро аудитории, то это молодые и активные люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые интересуются жизнью – миллениалы.
Миллениалам важно, чтобы продукты и услуги были доступны здесь и сейчас, в любое время суток. Также миллениалам важно, чтобы что-то было сделано специально для них, чтобы они понимали, что о них позаботились. Например, в продуктовом магазине у дома поставили кофемашину, а в любимую кофейню можно приходить со своей собакой, для которой отведено специальное место.

Разработка PR-стратегии нужна не всем, большинству малого бизнеса нужен просто маркетинг. Малому бизнесу достаточно правильных инструментов, которые можно сделать самим: размещение в Instagram, работа с микроинфлюенсерами, сарафанное радио, работа с отзывами в 2ГИС, делиться своим экспертным мнением на своих страницах в Instagram.

Но если бизнес хочет выходить в другую лигу, необходимо начинать работать над личным брендом, участвовать в грантах и конкурсах, работать со СМИ и готовить для них интересные публикации.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.

Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.

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