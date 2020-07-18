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Специалисты по PR и маркетингу Sheraton, Kazbeef, ZETA Fashion и METRO о новых коммуникациях в период кризиса
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Сегодня в 12:50

Специалисты по PR и маркетингу Sheraton, Kazbeef, ZETA Fashion и METRO о новых коммуникациях в период кризиса

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.

Как изменились коммуникации в период карантина, куда уходят бюджеты на маркетинг и почему важно быстро реагировать на запросы СМИ. На все эти вопросы отвечают специалисты по маркетингу и PR казахстанских компаний.


Алиса Москаленко, менеджер по маркетингу и коммуникациям Sheraton Nur-Sultan Hotel

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У нас сложилась уникальная ситуация в отеле — мы открылись 16 марта, за несколько дней до начала карантина. Весь наш план продвижения строился на мероприятиях и на всем том, что сейчас запрещено.

За время карантина у нас было много времени, чтобы обдумать новую стратегию, и мы решили сосредоточиться на digital-продвижении. Мы решили запустить страницы в Instagram не только отелю, как это планировалось, но отдельно и ресторану Emilia, и SPA.

Мы используем рекламу у блогеров, размещаемся в онлайн-медиа, на сайтах restoran.kz и wikicity.kz, снимаем видео о санитарной безопасности в отеле. Нам пришлось урезать и перекроить бюджет, многое ушло в диджитал, на Instagram и третированную рекламу.

Важно отслеживать тренды не только в своей области, но и в других. Всегда думать о том, что можно дать полезного клиенту, а не просто продать что-то.


Олжас Шаяхметов, маркетолог KazBeef Group

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Из-за ситуации в мире у нас открылись новые ниши, мы полностью перестроили бизнес. Раньше 80 % нашей продукции потребляли рестораны и отели. Когда все это закрылось, мы начали активную проработку интернет-магазина и выход в другие ретейл-сети. У нашего продукта сейчас есть большой потенциал, так как люди сейчас опасаются покупать мясо на рынках или с рук.

Основной канал для нас сейчас — социальные сети, развиваем Instagram, запускаем таргетированную рекламу, также подключили контекстно-медийную сеть. Планируем работать с блогерами. Много времени сейчас уходит на создание контента. Мы снимаем фото- и видеорецепты из нашего мяса. Раньше в наших видео всегда были профессиональные шеф-повара на профессиональной кухне с профессиональными ножами. Сейчас мы понимаем, что это отталкивает потребителя, нужно что-то простое, так как люди готовят дома.

У нас кардинально изменился бюджет относительно тех планов, которые мы строили в конце прошлого года, ведь интернет-магазина в планах не было.


Адия Байдильдина, менеджер по маркетингу и PR Zeta Fashion, Zeta Toys
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Мы планировали запускать онлайн-продажи, но наступил карантин, и мы не успели проработать этот вопрос, сейчас совершаем продажи через Instagram The Entertainer.

В нашем Instagram мы в течение трех месяцев выпускали контент для детей, развлекали их, публиковали мультфильмы. Пытались развлекать и давать эмоциональный контент и родителям, и детям.

Потребительский спрос сейчас ослаблен, нужно доказывать, что детям сейчас нужны игрушки. Поэтому у нас колоссальные скидки на детские товары и игрушки.

Мы сильно сократили бюджет на продвижение, в основном сейчас используем собственные наработанные до карантина каналы, где не нужны дополнительные затраты.


Асемгуль Сыздыкова, PR-специалист METRO Cash&Carry

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Если говорить о food-ретейле, о наших B2B-клиентах, то при коммуникации мы делаем акцент на тему гигиены, санитарных норм, безопасности пребывания в помещении.

В самом начале карантина мы были первыми, кто заявил в СМИ о том, что продуктов на складах достаточно и что никто не останется голодным. Эта тема получила широкий охват. Еще мы освещали тему корпоративной социальной ответственности, о том, как мы поддерживали тех, кто находится на передовой.

В последнее время мы освещаем темы касательно изменения графика работы торговых центров, нашего супермаркета в том числе.

В период карантина в PR важна оперативность в предоставлении информации, важно быть в курсе важных событий и под эти события придумывать свои инфоповоды и предоставлять ее журналистам. Важно быстро реагировать на запросы коллег, и тогда СМИ всегда будут идти навстречу.


WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.

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#бизнес #маркетинг #pr #кризис
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