Как и зачем работать с репутацией в интернете





Создание посадочных страниц с положительной информацией о компании

Хорошие новости о компании





Почему так важно работать с репутацией

Как работать с негативом в сети. Распространяйте позитив от «агентов влияния», размещайте позитивно-нейтральные статьи, обзоры компании. Зайдите на рейтинговые площадки и постарайтесь поднять позиции за счет точечной публикации позитивных отзывов.



Общайтесь с аудиторией. Отвечайте на негатив в течение суток. Проверяйте сайты с низкими рейтингами и негативом. Если они содержат недостоверную информацию или вы подозреваете конкурентов, обратитесь к администрации сайтов. Модераторы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс Карты» внимательно относятся к таким вещам.



Реагируйте и на позитивные упоминания. Общайтесь со своими покупателями в сети и благодарите за оставленные комментарии, используйте их отзывы в SMM.



Зарегистрируйтесь на новых площадках, где нет информации о вас. Только представьте: в сети тысячи рейтинговых страниц, которые имеют значительный вес для поисковиков, с высокой посещаемостью, на которые заходят люди, узнают о компаниях, а ваш бизнес зарегистрирован всего на нескольких из них.



В конечном счете, если вы следите за своей репутацией, генерируете позитивный контент, выявляете негатив на ранних стадиях и работаете с ним, образ вашей компании в сети будет привлекательным и ярким. А это одно из главных условий выживания бренда, тем более в мире самоизоляции и удаленной работы.





WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения. Команда агентства больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана. Распространяйте позитив от «агентов влияния», размещайте позитивно-нейтральные статьи, обзоры компании. Зайдите на рейтинговые площадки и постарайтесь поднять позиции за счет точечной публикации позитивных отзывов.Отвечайте на негатив в течение суток. Проверяйте сайты с низкими рейтингами и негативом. Если они содержат недостоверную информацию или вы подозреваете конкурентов, обратитесь к администрации сайтов. Модераторы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс Карты» внимательно относятся к таким вещам.Общайтесь со своими покупателями в сети и благодарите за оставленные комментарии, используйте их отзывы в SMM.Только представьте: в сети тысячи рейтинговых страниц, которые имеют значительный вес для поисковиков, с высокой посещаемостью, на которые заходят люди, узнают о компаниях, а ваш бизнес зарегистрирован всего на нескольких из них.В конечном счете, если вы следите за своей репутацией, генерируете позитивный контент, выявляете негатив на ранних стадиях и работаете с ним, образ вашей компании в сети будет привлекательным и ярким. А это одно из главных условий выживания бренда, тем более в мире самоизоляции и удаленной работы.

Часто о репутации вспоминают, когда она уже подпорчена, но работать над репутацией бренда нужно еще до его появления на рынке. От репутации компании напрямую зависят ее продажи, поэтому контроль над репутацией бренда — обязательный пункт в программе продвижения. Тем более в кризис, когда клиенты особенно чувствительны.Пользователи в интернете все меньше реагируют на прямую рекламу и больше доверяют тем, кто вызывает личную симпатию. Выстраивайте положительный образ своей компании, один из способов для этого — поставить во главе яркую личность, лидера, бренд-персону.Если в компании такой возможности нет, есть другие инструменты для работы над положительным имиджем.Перед совершением покупки или выбором услуги 90% потребителей смотрят отзывы в интернете, свидетельствуют данные Globlee, причем для формирования конечного мнения о продукте или бренде человеку достаточно прочесть 1-2 рекомендации. Для того чтобы сформировать положительное мнение о компании или продукте, создаются «острова контента» — лэндинги, статьи в блогах, сайты — под конкретные запросы в поисковиках.Положительные отзывы о компании на первой странице в поисковой выдаче — только первый шаг к улучшению репутации. Создавайте хорошие новости, положительный контент. Делитесь полезной информацией — полезный контент поможет создать будущих адвокатов бренда; к тому же любые инфоповоды укрепляют присутствие бренда в Интернете.Если 90% пользователей читают отзывы в процессе подготовки к покупке, то 88% при этом доверяют онлайн-отзывам так же, как личным рекомендациям. А 72% респондентов заявили о том, что наличие отзывов повышает их доверие к бизнесу. Поэтому работать над репутацией и отзывами с самого начала, не запуская ситуацию, в дальнейшем может принести достаточно клиентов. Обычно 10% негативных отзывов уже достаточно для принятия отрицательного решения при покупке товара или услуги.