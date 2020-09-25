Директор PR-агентства RPG Kazakhstan о темах табу в коммуникациях и выборе блогеров

Наше агентство на рынке с 2008 года, в основном мы специализируемся на PR-продвижении, но в маркетинговых направлениях мы тоже работаем. Мы работаем с большими технологическими компаниями в разных странах. У нас есть опыт работы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, странах Балтии, Сербии, Финляндии, Грузии, Азербайджане.
Каждая страна отличается по своему менталитету, даже внутри страны он может отличаться. Центральная Азия — это в основном тюркоязычные народы, для них во главе угла стоят темы культурного наследия, взаимоотношения со старшими и темы религии. Поэтому для нас эти темы — табу, они очень острые, с ними нужно быть осторожнее при разработке коммуникационной стратегии. Азиаты добродушные и открытые, но очень ранимые.
Люди в наших странах более оперативные, быстро принимают решение, например, в отличие от жителей стран Балтии. Там жизнь более размеренная, их нельзя торопить.
В Казахстане, например, по количеству пользователей в социальных сетях лидирует VK.com, но эффективны Instagram и Facebook, в Узбекистане — Telegram, в Кыргызстане — Instagram. В Узбекистане даже есть Telegram-блогеры.
Как малому бизнесу выбирать блогеров:
— определить тематику блога, подходит ли она вашему продукту
— определить целевую аудиторию, совпадает ли она с вашей по географии, полу и возрасту
— изучить вовлеченность аудитории с помощью специальных сервисов
— запросить статистику у блогера, его реальные скриншоты из личного кабинета
Темы, которые стоит избегать при построении коммуникаций:
— политика
— религия
— дискриминация людей по различным признакам
— переход на личности
Советы малому бизнесу
Малому бизнесу я бы советовал вкладываться в социальные сети — через них, таргетированную и контекстную рекламу можно получить большие охваты и высокие конверсии. Но если компания хочет расти, работать над развитием собственного бренда, необходимо работать со СМИ.
Хорошо для бизнеса работает сторителлинг. У нас есть кейс, когда мы рассказывали в СМИ и в наружной рекламе о том, сколько зарабатывают водители в Uber, был высокий прирост новых водителей, мы удвоили показатели. Очень хорошо работают истории успеха — особенно для малого бизнеса, можно просто начать рассказывать их в личных социальных сетях, сетях компании или даже в СМИ.
Самое главное в коммуникациях — тщательно проверять информацию, ее достоверность, проверять каналы коммуникации и взвешивать все свои шаги.
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