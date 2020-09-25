Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7d9/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7d90bf135164f31b4a999b8564a2e3ac.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
direktor-pr-agentstva-rpg-kazakhstan-o-temah-tabu-v-kommunikaciyah-i-vybore-blogerov
Директор PR-агентства RPG Kazakhstan о темах табу в коммуникациях и выборе блогеров
14
/
/

25.09.2019

Директор PR-агентства RPG Kazakhstan о темах табу в коммуникациях и выборе блогеров

Денис Колпаков — директор PR-агентства RPG Kazakhstan

Наше агентство на рынке с 2008 года, в основном мы специализируемся на PR-продвижении, но в маркетинговых направлениях мы тоже работаем. Мы работаем с большими технологическими компаниями в разных странах. У нас есть опыт работы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, странах Балтии, Сербии, Финляндии, Грузии, Азербайджане.

Каждая страна отличается по своему менталитету, даже внутри страны он может отличаться. Центральная Азия — это в основном тюркоязычные народы, для них во главе угла стоят темы культурного наследия, взаимоотношения со старшими и темы религии. Поэтому для нас эти темы — табу, они очень острые, с ними нужно быть осторожнее при разработке коммуникационной стратегии. Азиаты добродушные и открытые, но очень ранимые.

IMG_0932.JPG

Люди в наших странах более оперативные, быстро принимают решение, например, в отличие от жителей стран Балтии. Там жизнь более размеренная, их нельзя торопить.

В Казахстане, например, по количеству пользователей в социальных сетях лидирует VK.com, но эффективны Instagram и Facebook, в Узбекистане — Telegram, в Кыргызстане — Instagram. В Узбекистане даже есть Telegram-блогеры.

Как малому бизнесу выбирать блогеров:

— определить тематику блога, подходит ли она вашему продукту
— определить целевую аудиторию, совпадает ли она с вашей по географии, полу и возрасту
— изучить вовлеченность аудитории с помощью специальных сервисов
— запросить статистику у блогера, его реальные скриншоты из личного кабинета

Темы, которые стоит избегать при построении коммуникаций:

— политика
— религия
— дискриминация людей по различным признакам
— переход на личности

Советы малому бизнесу

Малому бизнесу я бы советовал вкладываться в социальные сети — через них, таргетированную и контекстную рекламу можно получить большие охваты и высокие конверсии. Но если компания хочет расти, работать над развитием собственного бренда, необходимо работать со СМИ.

Хорошо для бизнеса работает сторителлинг. У нас есть кейс, когда мы рассказывали в СМИ и в наружной рекламе о том, сколько зарабатывают водители в Uber, был высокий прирост новых водителей, мы удвоили показатели. Очень хорошо работают истории успеха — особенно для малого бизнеса, можно просто начать рассказывать их в личных социальных сетях, сетях компании или даже в СМИ.

Самое главное в коммуникациях — тщательно проверять информацию, ее достоверность, проверять каналы коммуникации и взвешивать все свои шаги.

Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #маркетинг #pr #центральнаяазия #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как без высшего образования в 20 лет открыть свой бизнес в Бишкеке
6781
Эксперты PR-агентства Grey Cardinals об особенностях коммуникаций в Центральной Азии
353
Akira Johns. Как готовить настоящий японский рамен и удивлять гостей
4580