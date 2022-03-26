Жители Алматы и Астаны о жизни и работе в мегаполисах Казахстана

Активные жители Астаны и Алматы о том, как строить бизнес и карьеру в Казахстане.





Аргентинское танго в Астане. Где жители столицы могут найти единомышленников и отдохнуть после работы





Надежда Сон, 28 лет, город — Нур-Султан, дизайнер интерьера, преподаватель аргентинского танго, @tangoargentino.astana





Мы вместе с Ибраимом Халеловым — часть танго-сообщества в Астане, а также преподаватели школы TANGO ARGENTINO ASTANA.

По всему миру тысячи людей танцуют аргентинское танго. Танго — это танец-импровизация, история, которую создают и проживают двое. Вам не нужно разговаривать, что-то объяснять или даже быть знакомыми, чтобы хорошо танцевать, потому что танго — это универсальный язык. На курсах мы не даем заученные комбинации, лишь «слова» и «грамматику», а вы сами пишите собственный рассказ. В этом и заключается магия аргентинского танго.

Мы живем в северной столице, люди здесь более сдержанные и закрытые. Для многих занятия танго и наши мероприятия — это отдушина, место, где можно забыть о ежедневных проблемах на несколько часов, пообщаться с единомышленниками, наполниться энергией. Летом мы проводим мероприятия на открытом воздухе. Возможно, кто-то мог наблюдать наши милонги в сквере возле «Абу-Даби Плаза». Надеемся, что этим летом площадок будет еще больше.

В дальнейшем мы планируем развивать нашу школу, совершенствовать курсы, организовывать заграничные танго-поездки вместе с Алией Куанышевой.

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Марина Мотовилова о переезде в Астану и энергетике большого города





Марина Мотовилова, 35 лет, город — Астана, директор департамента продаж и маркетинга отеля Rixos Borovoe, @ms_marina_m





В Астану я переехала полгода назад с юга России. Получила приглашение на работу в отель Rixos Borovoe. Меня привлек профессиональный интерес. Ведь у меня еще не было опыта работы на другом рынке, в стране, со своими культурными, политическими и экономическими особенностями, менталитетом. Поэтому я с радостью приняла приглашение и не пожалела об этом.

Наше знакомство со столицей Казахстана произошло летом. Это сыграло свою роль. Астана предстала во всем величии! Космическая, многогранная, разнообразная и в то же время таинственная. Каждая улица, переулок, здание вызывали яркий эмоциональный всплеск. Я была очарована.

У меня не было сложностей. С первых дней я была окружена отзывчивыми людьми и коллегами, которые помогали и содействовали по любым вопросам, чтобы адаптация прошла без проблем. Но мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к часовому поясу. Раньше я жила по московскому времени, и трехчасовая разница в первое время сказывалась на самочувствии.

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Ресторан Tarih. Где в Алматы найти заведение с современной казахской кухней





Сымбат Кенесова, 27 лет, город — Алматы, сооснователь ресторана современной казахской кухни Tarih, @tarih.restaurant





Я живу в Алматы почти 10 лет, с 2012 года. На создание проекта Tarih нас вдохновило несколько факторов.

Раньше мы с бизнес-партнером часто приглашали иностранцев в Казахстан. Первым делом показывали им казахское гостеприимство, водили в рестораны национальной кухни. Гости всегда были в восторге, но у многих при виде блюда с бешбармаком, головой барана, баурсаками и прочим часто возникал вопрос: «А вы питаетесь так каждый день?».

Наша особенность в уникальном концепте. Сегодня мы единственный ресторан в Алматы с современной казахской кухней, с легендами про десерты и коктейли, с интересной подачей и интерьером.

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Как молодая пара из Астаны развивает семейный бизнес в столице в период пандемии





Аблай Газизов, 30 лет, город — Нур-Султан, сооснователь бренда Baker Street, @baker.street.mart

Гульхан Сейтикова, 26 лет, город — Нур-Султан, сооснователь бренда Baker Street





Гульхан. Мы ведем совместный бизнес больше трех лет. Все началось с нового хобби — я пекла тортики и захотела создать магазин, где можно было бы найти все необходимое для кондитерского дела. Аблай поддержал меня, нашел бизнес, который мы выкупили, сделали ребрендинг и запустились в новом формате под названием Baker Street.

Аблай. Нам повезло. Потому что кондитеры — это люди, которые часто пекут дома. И пандемия нам даже посодействовала. Мы активно работали на доставку. Не провели ни одного дня, не работая. Поэтому наблюдали бурный рост бизнеса.

Гульхан. Астана — большой город. Считаю, что развиваться здесь легче, чем в небольшом населенном пункте. Высокий уровень конкуренции способствует тому, чтобы постоянно искать новые возможности и решения. Также здесь больше людей, а значит — клиентов.

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Как молодежь меняет жизнь в Астане, создавая современные и креативные проекты





Асыл Уразбеков, 27 лет, город — Нур-Султан, сооснователь @origin.astana





Я родом из Караганды. Живу в столице с июня 2019 года, до этого жил в Санкт-Петербурге. Поработал в разных проектах. Теперь я сооснователь молодого проекта под названием ORIGIN. Это бар и по совместительству арт-пространство, располагающееся в центре левого берега. В техническом режиме мы открылись с Нового года и постепенно доделываем все моменты.

Одна из причин того, что мы открылись в Астане — здесь не хватает заведений подобного формата. Наша площадка — одна из самых неординарных мест в городе. У нас проводятся топовые вечеринки, турниры по бирпонгу. В дальнейшем будут проходить выступления артистов. В ночное время работаем как бар. У нас можно атмосферно провести время, оценить профессиональный скилл барменов и потанцевать под сэты диджеев.

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