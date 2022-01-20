Аргентинское танго в Астане. Где жители столицы могут найти единомышленников и отдохнуть после работы

Надежда Сон, 28 лет, город — Нур-Султан, дизайнер интерьера, преподаватель аргентинского танго, @tangoargentino.astana

Как все началось

Мы вместе с Ибраимом Халеловым — часть танго-сообщества в Астане, а также преподаватели школы TANGO ARGENTINO ASTANA.





Когда-то, несколько лет назад, мы попали в руки замечательного международного тренера Алии Куанышевой. Учились, узнавали все больше и больше, постоянно совершенствовались. А когда Алия уехала в долгосрочное турне, она доверила нам свою школу. И вот уже год мы открываем мир танго для жителей столицы.

Про TANGO ARGENTINO ASTANA

По всему миру тысячи людей танцуют аргентинское танго. Танго — это танец-импровизация, история, которую создают и проживают двое. Вам не нужно разговаривать, что-то объяснять или даже быть знакомыми, чтобы хорошо танцевать, потому что танго — это универсальный язык. На курсах мы не даем заученные комбинации, лишь «слова» и «грамматику», а вы сами пишите собственный рассказ. В этом и заключается магия аргентинского танго.

В школе мы ведем курсы как для начинающих, так и для более опытных тангерос — так называются танцоры танго. На выходных есть практики для всех уровней и, конечно же, милонги — вечера аргентинского танго. Каждое воскресенье с восьми вечера до двенадцати ночи мы собираемся в одном из заведений столицы и танцуем. На такие вечера может попасть любой желающий. Все анонсы публикуются на нашей страничке в Instagram. На милонгах мы часто устраиваем небольшие мастер-классы для новичков. А заинтересовавшиеся могут после посетить занятия.





У нас не важны возраст или физическая подготовка, каждый может сделать первые танго-шаги, а остальное придет с практикой. Поэтому к нам приходят абсолютно разные люди, с разными профессиями и бэкграундом. Кто-то вдохновляется фильмами или знаменитыми композициями, кто-то уже присутствовал на наших мероприятиях и увидел, как все это происходит вживую. Но всех гостей объединяет желание танцевать.

В танце каждый раскрывается по-разному, узнает о себе больше. В паре всегда есть ведущий и ведомый. Традиционно танец ведет мужчина, он интерпретирует музыку и предлагает партнерше исполнить те или иные движения, а она отвечает на его сигналы и украшает танец. Но недостаточно просто заучить движения, нужно чувствовать партнера и уметь ему доверять. Мы часто замечаем, как после нескольких занятий мужчины становятся уверенней в себе, а женщины — мягче.

Каждое воскресенье с восьми вечера до двенадцати ночи мы собираемся в одном из заведений столицы и танцуем







Мы также стараемся проводить мероприятия и других форматов: просмотры документальных и художественных фильмов о танго, мастер-классы с написанием картин, поездки и отдых на природе.

Про танго-сообщество в Астане

У каждого из нас есть основная работа, но танго стало большой частью нашей жизни. Даже отдых в других странах теперь связан с танго. В поездках мы увидели, какие большие танго-сообщества в других странах, и нам хочется, чтобы в нашем городе было также.





Мы живем в северной столице, люди здесь более сдержанные и закрытые. Для многих занятия танго и наши мероприятия — это отдушина, место, где можно забыть о ежедневных проблемах на несколько часов, пообщаться с единомышленниками, наполниться энергией. Летом мы проводим мероприятия на открытом воздухе. Возможно, кто-то мог наблюдать наши милонги в сквере возле «Абу-Даби Плаза». Надеемся, что этим летом площадок будет еще больше.

О планах

В дальнейшем мы планируем развивать нашу школу, совершенствовать курсы, организовывать заграничные танго-поездки вместе с Алией Куанышевой @tangoargentinoworld.

Мы уже сотрудничаем с несколькими ресторанами в столице, но всегда ищем новые заведения, чтобы радовать наших тангерос. Открыты к предложениям и новым форматам.