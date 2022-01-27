«Истории понаехавших». Марина Мотовилова о переезде в Астану и энергетике большого города

Марина Мотовилова, 35 лет, город — Астана, директор департамента продаж и маркетинга отеля Rixos Borovoe, @ms_marina_m

Россия — Казахстан

В университете я изучала лингвистику и межкультурную коммуникацию. На третьем курсе передо мной встал непростой выбор будущей профессии. Я получила два интересных предложения: стать стюардессой крупной российской авиакомпании или специалистом отдела продаж в лучшем на тот момент пятизвездочном отеле международной сети Marriott International в городе Самара.





Я выбрала второй вариант и уже на протяжении 13 лет работаю и развиваюсь в одной из самых интересных сфер — в индустрии гостеприимства. Из них семь лет я выполняю роль директора департамента продаж и маркетинга. У меня есть опыт работы в таких международных отельных брендах, как Radisson Hotel Group, Marriott International, Capella Hotel Group и Kempinski Hotels.



В Астану я переехала полгода назад с юга России. Получила приглашение на работу в отель Rixos Borovoe. Меня привлек профессиональный интерес. Ведь у меня еще не было опыта работы на другом рынке, в стране, со своими культурными, политическими и экономическими особенностями, менталитетом. Поэтому я с радостью приняла приглашение и не пожалела об этом.

О первых впечатлениях и сложностях

Наше знакомство со столицей Казахстана произошло летом. Это сыграло свою роль. Астана предстала во всем величии! Космическая, многогранная, разнообразная и в то же время таинственная. Каждая улица, переулок, здание вызывали яркий эмоциональный всплеск. Я была очарована.

У меня не было сложностей. С первых дней я была окружена отзывчивыми людьми и коллегами, которые помогали и содействовали по любым вопросам, чтобы адаптация прошла без проблем. Но мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к часовому поясу. Раньше я жила по московскому времени, и трехчасовая разница в первое время сказывалась на самочувствии.

О жизни в Астане

Астана — красивый мегаполис с несравнимой энергетикой большого города. На правом берегу можно проникнуться духом той самой Астаны, наблюдая за историческими памятниками, домами, построенными в постсоветском стиле, парковыми зонами. А левый берег — это концентрация современных площадок, жилых комплексов, арт-пространств, современных торговых и бизнес-центров.

Астана — красивый мегаполис с несравнимой энергетикой большого города







Каждый раз, переезжая мосты, мы как будто попадаем в машину времени. Они связывают всеми любимое прошлое и динамично развивающееся будущее.

Но город не был бы таким очаровательным, если бы не люди, которые живут здесь. Они несут тот неподражаемый вайб, которым дышит столица, и в котором она проявляется! Если охарактеризовать людей через призму тех, с кем мне посчастливилось встретиться, астанчане — коммуникабельные, добрые, отзывчивые, с активной жизненной позицией, желающие развиваться и идти в ногу со временем.





О деятельности

В Казахстане я представляю пятизвездочный отель Rixos Borovoe. Он находится в сердце соснового бора, Национального парка Бурабай, в нескольких часах езды от Астаны.

Отель расположен в курортной зоне. У нас огромная инфраструктура, которая необходима для отдыха гостей круглый год. При этом в отеле имеются конференц-зоны, где можно проводить как деловые мероприятия и тимбилдинги, так и свадьбы, дни рождения, юбилеи и прочее.

Меня впечатляет разнообразие активностей, которые мы предлагаем гостям. Летом, мероприятия на открытом воздухе с аниматорами, пенные вечеринки, йога, пешеходные экскурсии, тематические события. Функционируют теннисные корты, футбольное поле, веревочный парк. Зимой, катания на хаски, беговые лыжи, снегоходы, квадроциклы, ледовый каток, ежедневные активности. Еще больше меня удивили Крымские бани, которые стали лучшим банным комплексом в стране.

Работая в Казахстане, я не заметила особых отличий в рабочей культуре. Но при общении с коллегами, партнерами и представителями бизнеса вижу в глазах каждого гордость за то, что они — представители казахского народа. Это единство одновременно восхищает и влюбляет меня в эту страну.

Как повлиял город

Климат, часовой пояс, новые знакомства, города, культура, еда, традиции и многое другое — день за днем положительно отражается на моей жизни. Я — счастливый человек, у которого есть семья, друзья, любимое дело, возможность путешествовать, развиваться и реализовываться. Уверена, что я встречу в Астане еще больше замечательных людей, увижу еще больше красивых мест, попробую много вкуснейших традиционных блюд. Впереди ждет много нового и интересного.