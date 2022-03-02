Как молодежь меняет жизнь в Астане, создавая современные и креативные проекты

Познакомились с предпринимателями из столицы Казахстана и узнали, какие советы они могут дать тем, кто хочет открыть свое дело в городе.





Асыл Уразбеков, 27 лет, город — Нур-Султан, сооснователь @origin.astana





Я родом из Караганды. Живу в столице с июня 2019 года, до этого жил в Санкт-Петербурге. Поработал в разных проектах. Теперь я сооснователь молодого проекта под названием ORIGIN. Это бар и по совместительству арт-пространство, располагающееся в центре левого берега. В техническом режиме мы открылись с Нового года и постепенно доделываем все моменты.

Одна из причин того, что мы открылись в Астане — здесь не хватает заведений подобного формата. Наша площадка — одна из самых неординарных мест в городе. У нас проводятся топовые вечеринки, турниры по бирпонгу. В дальнейшем будут проходить выступления артистов. В ночное время, работаем как бар. У нас можно атмосферно провести время, оценить профессиональный скилл барменов и потанцевать под сэты диджеев.

К нам приходят люди от 21 года до 30 лет. В основном это люди, обладающие тонким чувством вкуса, которые находятся в продвинутой тусовке, состоят в неких комьюнити и просто те, кому наскучил лишний пафос.

Образ жизни каждый выбирает сам. Мы влияем на развитие ночной жизни столицы, музыкального вкуса людей, создание некого комьюнити, которые хотят и готовы шагать в ногу со временем и не отставать от развитых стран.

Астана — это непаханое поле для предпринимателей. Это молодой город, в котором еще много чего нет. Соответственно, есть возможность создавать, открывать и развивать классные проекты.

Советы предпринимателям:





— верить, делать и не опускать руки

— не забывать про «ингредиент» любого дела — нужно делать все с любовью.

Азиза Ізім, 23 года, город — Нур-Султан, основательница @tubeteikaz





В Астану я переехала в 2013 году для поступления в медицинский колледж.

В то время делала различные ободки и браслеты своими руками и подрабатывала. Получила высшее образование дефектолога и работала с особенными детьми.

В сентябре я уволилась с постоянной работы, чтобы уделять больше времени @tubeteikaz. Сняла кабинет в аренду и там же принимала учеников, а в свободное время занималась шитьем. 4 февраля нашему бренду исполнился год, и за это время команда расширилась. Мы работаем по методу цепочки. Я закупаю материалы, передаю швее, а после вновь сама обшиваю готовое изделие и отправляю клиенту.

К нам обращаются девушки разных возрастов. Обычно это студенты, которые учатся и живут за рубежом. Медийные личности. Парни, которые хотят порадовать своих дам. Их объединяет любовь к нашей культуре, вкус и стиль. Первое, что они пишут: «Это любовь с первого взгляда» или «Это то, что я искала».

Я рада, что могу удивить молодых девушек своими изделиями. Взрослые люди часто подходят и говорят слова благодарности за то, что я возрождаю наши традиции.

Астана — это город, где сложно ничего не делать. Здесь надо быть в движении, быть лучшим. Если утром не хочу просыпаться, всегда вспоминаю слова бабушки: «ұйқынды молада қандырасын», что означает: «выспишься на том свете». Это дает силы идти дальше.

Советы предпринимателям:





— не бойтесь. Нужно верить в себя и иметь благие цели. Если в бизнесе все прозрачно и без корыстных мыслей — все получится.

Баян Аббасова, 23 года, город — Нур-Султан, основательница @mosmos.jewel









Я художник-ювелир. В столице живу уже 15 лет.

Он существует уже два с половиной года. В начале он состоял из индивидуальных заказов. Они носили имена людей, для которых создавались украшения. После, поняв потребительские вкусы, мы создали собственный стиль, который уже многим знаком.

Осенью прошлого года вышла первая полноценная коллекция под названием Sunny atMOSphere. В ней представлены изделия из серебра, вдохновленные рисунками солнца из детских альбомов. Помните, как мы начинали рисовать с уголка листа, и постепенно появлялась округлая форма?

Все украшения unisex, выполняются вручную из серебра и латуни. Можно реализовать не только представленные варианты, но и свои идеи.

Люди, которые выбирают украшения от MOSMOS, любят красивый минимализм и простоту в деталях. Я восхищаюсь, в частности, парнями, которые смело сочетают мои изделия в повседневных образах. Они не боятся пробовать новое и привносить свое.

Покупателей объединяет заинтересованность долговечными ювелирными изделиями. Они осознано подходят к выбору украшений для себя и родных. Почти все украшения выполняются на заказ по меркам и предпочтениям клиентов. Таким образом, они также могут осчастливить себя, реализовав личные дизайны в реальность.



Бизнес в Астане привлекателен тем, что здесь много возможностей, так как столица тоже хочет быть в центре событий. Это родное для меня место, где многие моменты понятны и очевидно, что удобно. За период пандемии было достаточно времени, чтобы полностью углубиться в разработку новых эскизов и наработать навыки. Особенно улучшилась услуга доставки.





Советы предпринимателям:

— городским предпринимателям я советую все время развивать бизнес, находить новые пути продвижения. Собственное дело — своего рода искусство. И если оттачивать свои навыки, будет получаться все лучше и лучше.