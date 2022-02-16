Ресторан Tarih. Где в Алматы найти заведение с современной казахской кухней

Сымбат Кенесова, 27 лет, город — Алматы, сооснователь ресторана современной казахской кухни Tarih, @tarih.restaurant





Как все началось

Я живу в Алматы почти 10 лет, с 2012 года. На создание проекта Tarih нас вдохновило несколько факторов.

Раньше мы с бизнес-партнером часто приглашали иностранцев в Казахстан. Первым делом показывали им казахское гостеприимство, водили в рестораны национальной кухни. Гости всегда были в восторге, но у многих при виде блюда с бешбармаком, головой барана, баурсаками и прочим часто возникал вопрос: «А вы питаетесь так каждый день?».

Интересно, что современный казахстанец готовит национальные блюда только по праздникам. В его ежедневном рационе совершенно другая еда. Поэтому мы задумались о том, какой могла бы быть современная казахская кухня.

Наша гастрономия должна шагать в ногу со временем







Еще одним фактором стало то, что казахстанцы сегодня ярко и активно показывают себя и нашу страну на международной арене. И когда иностранцы прилетают в Казахстан, они хотят увидеть такой же современный, интересный и творческий Казахстан. Но в результате, прилетая к нам, они идут в рестораны итальянской, грузинской и других кухонь мира. Мы вернулись к мысли, что наша еда, наша гастрономия должна шагать в ногу со временем.

О проекте

Tarih — ресторан современной казахской кухни. Мы вдохновились историей и традициями, но готовим блюда по современным технологиям. Например, вы можете попробовать сердце коня — самое традиционное блюдо, которое готовили по особенным событиям. Но мы готовим его в новом формате, в течение 42 часов.





Мы хотим влиять на развитие гастрономии в Казахстане. Показывать что-то на самом деле интересное в плане подачи, смысла, вкусов. Например, у нас есть десерт в виде дерева, посвященный прекрасной Маншук Маметовой — герою Великой Отечественной Войны. Дерево олицетворяет ее мужество и стойкость, храбрость и мудрость. Нежная основа из крем-брюле дает понимание, что она в первую очередь женщина, по натуре нежная и ранимая. А в составе: крем-брюле из шубата с какао землей и шоколадным деревом.





Наша особенность в уникальном концепте. Сегодня мы единственный ресторан в Алматы с современной казахской кухней, с легендами про десерты и коктейли, с интересной подачей и интерьером.

О клиентах

К нам приходят разные люди разного возраста: от молодежи до более старшего поколения. Их объединяет одно — любовь к вкусной еде.





Часто приходят люди в большой компании гостей, иностранцев. Они хотят показать, какой может быть казахская культура. Ведь как говорится у нас в народе: Все самое лучшее — гостю.

Советы предпринимателям

Важно любить и верить в свой проект. Заряжать энергией всю команду, окружая себя сильными и сплоченными людьми.