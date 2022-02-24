Как молодая пара из Астаны развивает семейный бизнес в столице в период пандемии

Аблай Газизов, 30 лет, город — Нур-Султан, сооснователь бренда Baker Street, @baker.street.mart



Гульхан Сейтикова, 26 лет, город — Нур-Султан, сооснователь бренда Baker Street





Как все началось

Гульхан. Мы ведем совместный бизнес больше трех лет. Все началось с нового хобби — я пекла тортики и захотела создать магазин, где можно было бы найти все необходимое для кондитерского дела. Аблай поддержал меня, нашел бизнес, который мы выкупили, сделали ребрендинг и запустились в новом формате под названием Baker Street.

Аблай. Изначально магазин был совсем небольшой, буквально на 17 квадратов. Постепенно начался рост, магазин уже не вмещал необходимый нам объем ассортимента. Поэтому через год после открытия мы увеличили площадь до 34 квадратных метров, а еще через год — до 113. Теперь мы открыли вторую точку на 100 квадратов. На данный момент у нас два супермаркета для кондитеров: на левом и на правом берегу.

Гульхан. Мы планировали открытие магазина в конце лета, но в результате открылись в сентябре. Долго искали подходящее помещение, занимались ремонтом. Помогло, что многие процессы у нас уже налажены. Например, есть контакты поставщиков, мы знаем, где закупать оборудование. Но при этом, мы хотели открыть вторую точку в новом формате. Первый магазин был классический, а теперь мы задумались о фирменном стиле и дизайне.

Недавно мы запустили еще один проект — это кофейня в сердце левого берега. Проект продолжает наш бренд Baker Street.

Об Астане

Гульхан. Астана — большой город. Считаю, что развиваться здесь легче, чем в небольшом населенном пункте. Высокий уровень конкуренции способствует тому, чтобы постоянно искать новые возможности и решения. Также здесь больше людей, а значит — клиентов.





Аблай. Астана — столица, деловой город. Нам подходит этот ритм, понятна культура и местный климат. Мы чувствуем себя здесь комфортно.

Гульхан. Нравится, что в городе хорошо налажена логистика. Удобно работать с Россией, Европой, Китаем.

Как расширялись в период пандемии

Аблай. Нам повезло. Потому что кондитеры — это люди, которые часто пекут дома. И пандемия нам даже посодействовала. Мы активно работали на доставку. Не провели ни одного дня, не работая. Поэтому наблюдали бурный рост бизнеса.

В любом бизнесе самое главное — это люди с определенными наборами талантов. Нам помогло то, что мы с Гульхан работали в команде. Она выступает как операционный директор. Отвечает за все процессы, ассортимент, найм сотрудников, сервис. У нее есть экспертиза в кондитерской отрасли. Она следит за трендами, поэтому наш ассортимент соответствует ожиданиям целевой аудитории. Например, когда какой-то десерт входит в моду, Гульхан сразу закупает необходимые ингредиенты, инвентарь, упаковку.

В любом бизнесе самое главное — это люди с определенными наборами талантов

Моя роль изначально состояла в том, что я поверил в этот проект, достал необходимые средства, помогал в стратегическом развитии. На тот момент у меня уже был опыт ведения бизнеса с проектом Amigo Pizza. Поэтому я понимал, что такое автоматизация, как работать с банками, контрагентами и многие другие нюансы.

Сегодня я оставил для себя роль советника в операционной деятельности. Во время запуска новых точек — максимально включаюсь в процессы. После открытия — постепенно выхожу из них.

Еще нас сформировалась хорошая команда. Это важно в любом бизнесе, но особенно, когда работаешь в сфере услуг.





Можно отметить важное качество для предпринимателей — гибкость. Молодому поколению легко адаптироваться к новым трендам и инструментам, без которых бизнесу трудно существовать. Например, Instagram. У нас живая страница, люди лояльны, легко реагируют на наш контент, а затем приходят в магазин. В этом заслуга Гульхан. Она — душа нашего магазина в Instagram. Все клиенты знают, как она выглядит, знают ее голос, подачу. Поэтому люди нам доверяют.

Гульхан. Помимо страницы магазина, мы ведем отдельную страницу с рецептами. Я снимаю и публикую бесплатные рецепты для подписчиков. А все, что там выкладывается, в свою очередь, можно приобрести в нашем магазине.

Об особенностях семейного бизнеса

Гульхан. Успех Baker Street в том, что это семейный проект.

Аблай. Важно сразу разделить роли, быть партнерами. У нас все вышло органично. Мы усиливаем достоинства друг друга и прикрываем там, где не являемся экспертами.





Нужно быть готовым к тому, что оба члена семьи будут уделять много времени работе. Например, иногда нужно просто быстро где-нибудь поесть и пойти домой, потому что никто не приготовил ужин. На отдыхе, вы не сможете забыть обо всем, всегда будете на связи, решать какие-то вопросы. Иногда будете пропускать семейные мероприятия. Нужно просто принять такой образ жизни.

Советы предпринимателям

Гульхан. Важно иметь терпение. Бизнес — это нелегко, особенно в начале. Нужно жертвовать временем, иногда даже семьей.

Аблай. Рекомендую постоянно улучшать навыки. Предприниматель должен быть универсалом. Понимать, что такое финансовая грамотность, налогообложение, учет финансов, закуп. Не бояться делегировать, думая, что кроме него с этим никто не справится. С таким мышлением сложно расти и масштабироваться.

Еще важно идти в ногу со временем. Понимать, как правильно развивать бизнес, потому что реклама — это двигатель торговли. Некоторые просто копируют чужие идеи, но у таких бизнесов мало шансов вырасти. Нужно создать собственную ценность, и тогда клиенты сами потянутся.

О планах

Аблай. Будем развиваться дальше по модели зонтичного расширения, под одной торговой маркой. Хотим запустить онлайн-школу для кондитеров, открыть третий магазин в столице.

К нам часто поступают запросы из других городов. Пока мы работаем на доставку. Но в будущем для магазина рассматриваем формат франшизы. Сегодня он актуальный и удобный. Самостоятельно управлять бизнесом в 20 городах сложно. Лучше работать с проверенными партнерами.