Закулисье Almaty Marathon: кто и как проводит крупнейший забег города

Салтанат Казыбаева — автор weproject.media — уже много лет развивает проект Almaty Marathon и приобщает к здоровому образу жизни и занятиям спортом тысячи людей. Салтанат рассказывает о спорте и о том, как заниматься им правильно. Недавно она рассказала как спорт меняет жизнь. А в этот раз показала, как команда организаторов Almaty Marathon готовит мероприятие в течение целого года, объединяя участников со всего мира и тысячи зрителей.





Салтанат Казыбаева, город — Алматы, директор Almaty Marathon и корпоративного фонда «Смелость быть первым», основатель Stamina Lab, @sakonya





Almaty Marathon давно стал не только спортивным событием, но и городским праздником. Десятки тысяч участников из более чем 60 стран, тысячи зрителей, перекрытые улицы, медали на финише и радость побед за 14 лет стали традицией. Но мало кто знает, сколько работы стоит за этим днем.

Кто стоит за марафоном

Организатор Almaty Marathon — корпоративный фонд «Смелость быть первым» — Courage to Be the First. Помимо главного марафона, команда ежегодно проводит до 10 забегов в Алматы, Алматинской области, Астане и Туркестане.

С ростом мероприятия увеличилась и команда. Сегодня это 25 штатных сотрудников и десятки специалистов на аутсорсе, что обеспечивает новые рабочие места. В день марафона Almaty Marathon задействует 1500 волонтеров, 1200 сотрудников полиции, четыре представителя ДЧС, 84 медработника, 27 водителей, а также более 2000 часов работы грузчиков.





Каждый отвечает за свой участок работы, но в день марафона команда действует как единый организм.

Логистика: как все выстраивается

Перекрыть центральные улицы мегаполиса — серьезная задача. Трассы Almaty Marathon всегда соответствуют международным стандартам и сертифицированы World Athletics — Международной Федерацией легкой атлетики, а также входят в ассоциацию марафонов AIMS.

Для сертификации трасс мы приглашаем и оплачиваем работу специального инспектора от федерации World Athletics. Проведя все замеры, он выдает сертификаты трассы, которые действуют пять лет. Все маршруты заблаговременно обсуждаются и согласовываются с акиматом, дорожной полицией, скорой помощью и службами города.

Помимо марафонской дистанции — 42 километра 200 метров, на Almaty Marathon можно пробежать полумарафон протяженностью 21 километр 100 метров, 10 километров, включая скандинавскую ходьбу на 10 километров, а также эстафету «Экиден». В последнем случае команда из шести человек вместе преодолевает марафонскую дистанцию, разделенную на отрезки разной длины. Каждый участник бежит свою часть, а итог складывается в общий командный результат. «Экиден» — это в первую очередь про командный дух и поддержку, а не про личное время.

Каждый маршрут должен быть тщательно спланирован и технически оснащен, поэтому организаторы отвечают за:

— разметку и указатели для участников

— пункты питания и гидратации каждые три километра

— санитарные зоны

— мобильные бригады для помощи бегунам.

В ночь перед стартом на трассу выходят монтажные бригады: ставят сцену, финишную арку, палатки для камер хранения и медалей, систему ограждений. Все должно быть готово к утру, когда участники выйдут на старт.

Сама команда на неделе марафона работает практически круглосуточно.

Безопасность на трассе





Главный приоритет организаторов — здоровье и безопасность бегунов. Для этого на марафоне задействованы:

— 1500 волонтеров, включая 90 мобильных медиков-волонтеров — студенты старших курсов медвузов

— 1200 сотрудников полиции для перекрытия улиц и обеспечения порядка

— 84 медицинских работника

— 10 веломедиков, дежурящих на отдельных участках маршрута

— 27 водителей

— более 2000 часов работы грузчиков.

Количество медиков, волонтеров, полицейских и других стражей безопасности оптимально для масштаба марафона. Все они в коммуникации с организаторами обеспечивают безопасность не только участников, но и зрителей, которые приходят поддержать бегунов.

Волонтеры — сердце марафона

Без волонтеров марафон просто не состоялся бы. Каждый год к событию присоединяются более тысячи добровольцев. Их работа разнообразна:

— раздавать воду и питание на трассе

— помогать участникам на старте и финише

— работать в камерах хранения

— поддерживать порядок на дистанции

— встречать спортсменов за финишной чертой и вручать медали.

Отдельное направление — подготовка к мероприятию. За месяц до старта около 750 волонтеров формируют стартовые наборы.



Кроме того, примерно 600 волонтеров задействованы на Almaty Marathon EXPO — традиционном событии за два дня до марафона. Здесь участники получают стартовые номера, знакомятся с партнерами и спортивными брендами.

Для многих волонтеров это становится первым опытом работы в большой команде и возможностью почувствовать себя частью истории марафона.

Что остается за кадром





После финиша последних участников работа команды не заканчивается. Нужно разобрать инфраструктуру, вывезти десятки тонн оборудования, очистить трассу. Уже вечером город возвращается к обычной жизни, а для организаторов начинается новый цикл подготовки к следующему марафону.

Приходите поддержать марафонцев, поучаствовать в играх и мероприятиях стартового городка — здесь много интересного. И возможно вы вдохновитесь участвовать в следующий раз — регистрация открывается за год.