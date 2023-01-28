Забота об экологии с детского сада. 5 интервью о том, как заботятся об окружающей среде в разных странах

Делимся подборкой историй о том, как устроена жизнь в разных странах мира и какие привычки помогают сохранять окружающую природу в чистоте.





Жизнь в Норвегии: об экологических инициативах, поддержке эко-привычек и повседневной жизни норвежцев

Сабина Мурзамадиева, 32 года, город — Ставангер, @nomad.norway





Норвежцы близки к природе, проводят много времени вне дома. Даже рабочий день здесь построен так, чтобы у людей оставалось время для личной жизни. Поэтому поддержка окружающей среды здесь связана с культурой людей, их менталитетом. Они прикладывают много усилий, чтобы сохранить природу в первозданном виде.

В стране действует много дополнительных инициатив со стороны государства: разные экологические налоги, субсидирование электрических машин. Есть даже штраф за холостой ход двигателя на стоянке.

Средний житель Норвегии часто ездит на велосипеде. И дети, и взрослые в любую погоду предпочитают этот вид транспорта. На рабочих местах создают условия, чтобы работники с удобствами могли принять душ и привести себя в порядок после велопоездки.

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Жители Финляндии о том, какое значение имеет забота об экологии в стране и чему детей учат в детском саду



Ксения Петрова, 35 лет, город — Вааса, @kseniakess





В Финляндии много проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Например, с 2035 года страна откажется от продажи автомобилей с двигателям внутреннего сгорания. Государство дает льготы тем, кто покупает электроавтомобили.

Сортировка мусора — это норма для всех финнов. У нас возле дома есть контейнеры для разного типа мусора: стекло, метал, биоотходы, картон, пластик и сжигаемый мусор. Финны бережно относятся к природе, не бросают мусор на улице, после пикника в лесу обязательно убирают се за собой.

В Финляндии популярны секондхенды. Люди продают одежду, чтобы дать вещам второй шанс на жизнь. Еще тут принято сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки — пункты сдачи есть в любом магазине. За это вам дают чек, который можно потратить тут же или отдать на благотворительность..

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Жизнь в Дании: об экологических инициативах, полезных привычках и повседневной жизни датчан

Аяжан Манарбек, 32 года, город — Орхус, HR-специалист, @ayazhan71





Датчане помешаны на экологии. Это проявляется в разделении мусора по категориям, строительству ветряных генераторов, наличии в магазинах специальных Økologi — экологичных продуктов, наряду с обычными.

Правил много. Одно из них — езда на велосипеде. Это самый быстрый, простой и экологически чистый способ передвижения по городу. В Дании 95% жителей имеют велосипед. В стране более 12 тысяч километров велодорожек. Велосипедисты имеют преимущество перед автомобилями, для них организованы бесплатные стоянки. На велосипедах ездят все, включая беременных, детей и топ-менеджеров.

У датчан большая любовь к секондхэндам. Например, возле нашего дома есть три секондхэнда, где всегда большой поток покупателей. В этих магазинах есть все: от верхней одежды до предметов декора. Другие важные аспекты жизни: сортировка мусора, использование эко-сумок.

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Жизнь в Швеции: об экологическом воспитании с ранних лет, заботе об окружающей среде и повседневных привычках

Бану Моминова, 34 года, город — Стокгольм, веган-кондитер, @kazakhi_v_shvetsii

Швеция — одна из стран-лидеров по защите окружающей среды. Любовь к природе здесь прививают уже с детского сада. Малыши много времени проводят на свежем воздухе, гуляют по лесу вне зависимости от погоды. Их учат сортировать мусор, объясняют, что такое переработка. Бывает, что дети приходят домой и делают замечания родителям, объясняя им, что они сортируют мусор неправильно.

Государство предоставляет все условия: во всех районах и домах есть помещения с контейнерами для бумаги, пластика, железа. Есть перерабатывающие предприятия.

В повседневной жизни шведы выбирают экологически безопасный вид транспорта, поэтому ездят на велосипедах.

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Жизнь в Люксембурге: об экологических инициативах и ежедневных полезных привычках местных жителей

Айнура Берикболат, 26 лет, город — Люксембург, графический дизайнер, @ainurberikbolat





Люксембург называют одной из самых безопасных, богатых и экологически развитых стран Европы.

Здесь бесплатный общественный транспорт: автобусы, трамваи, поезда для передвижения внутри страны. Это помогает разгрузить дороги от автомобилей.

В повседневной жизни мы следуем нескольким правилам. Основное — это сортировка мусора. Здесь он делится на категории: пластик, стекло, бытовые отбросы, картон и бумага. Пластик можно выбрасывать только в голубой пакет, рулоны которого выдают в центре бесплатно. Стекло и картон необходимо выкидывать без пакетов. Бытовой мусор складывают в плотные пластиковые контейнеры.