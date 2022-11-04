Жители Финляндии о том, какое значение имеет забота об экологии в стране и чему детей учат в детском саду

Продолжаем рассказывать о том, как устроена жизнь в разных странах мира, где государство и граждане активно заботятся об окружающей среде. Сегодня делимся опытом жителей Финляндии.





Ксения Петрова, 35 лет, город — Вааса, @kseniakess

О жизни в Финляндии

Я живу в городе Вааса на западном побережье Финляндии. Работаю в одной из крупных финских компаний финансовым контроллером.

Переехала в Финляндию 10 лет назад для учебы в магистратуре и осталась. Выбрали страну из-за хорошей системы образования, безопасности и спокойного ритма жизни.

О поддержке экологии в Финляндии

В Финляндии много проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Например, с 2035 года страна откажется от продажи автомобилей с двигателям внутреннего сгорания. Государство дает льготы тем, кто покупает электроавтомобили.

Повседневные привычки жителей Финляндии

Сортировка мусора — это норма для всех финнов. У нас возле дома есть контейнеры для разного типа мусора: стекло, метал, биоотходы, картон, пластик и сжигаемый мусор. Финны бережно относятся к природе, не бросают мусор на улице, после пикника в лесу обязательно убирают все за собой.

В Финляндии популярны секондхенды. Люди продают одежду, чтобы дать вещам второй шанс на жизнь. Еще тут принято сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки — пункты сдачи есть в любом магазине. За это вам дают чек, который можно потратить тут же или отдать на благотворительность.

В начале я не знала, как сортировать мусор, но студентам в общежития заносили буклеты с подробной информацией. Сначала было непривычно, потому что раньше я этого не делала. Но теперь делаю это по привычке: у меня в квартире несколько ведер для разного типа мусора. Я сдаю старую одежду на переработку, поддерживаю природу вокруг в чистоте, за покупками хожу со своей тканевой сумкой.

Рекомендации

Самое простое — начать с заботы об окружающей природе. Не кидайте мусор на улице, его всегда можно донести до урны. Используйте тканевые сумки вместо пластиковых пакетов, когда покупаете продукты.

Евгения Ни, 35 лет, город — Хельсинки, @yevgeniya.ni

О жизни в Финляндии

Я коуч и предприниматель. Мой супруг — финн. Мы познакомились, когда учились по обмену в Kyung Hee University в Сеуле. Первый раз в Финляндию я приехала в 2008 году. Девять месяцев ждала ВНЖ, училась на курсах финского языка, сдала экзамен, и мы с мужем улетели сначала в Англию, а потом в Казахстан. Обратно вернулись, когда у нас появился ребенок. Я видела, как трепетно в Финляндии относятся к детям, сколько возможностей для развития предлагает эта страна. Поэтому знала, что воспитывать ребенка мы будем именно здесь.

О поддержке экологии в Финляндии

В Финляндии заботятся об экологии. Здесь даже есть международный чемпионат по обниманию деревьев! В детском саду каждую неделю ходят в лес, где приобщают к природе. В подготовительном классе дочь получила в подарок книгу о природе и о том, как сортировать мусор, куда он девается, сколько лет разлагается.

Это одна из причин, почему Финляндия в топе стран по защите окружающей среды. Когда детей с раннего возраста приобщают к заботе об окружающей среде — это становится их привычкой.

Государство очищает загрязненные реки и озера. В Финляндии можно пить чистую воду из-под крана. Много грантов дается на исследование и очищение природы. Есть охраняемые территории. Все чаще используется энергия ветра и солнца. Во многих местах есть стоянки для велосипедов и электрических самокатов, которые можно взять в аренду. Пакеты в магазинах сделаны из переработанных материалов. В цену напитков включена стоимость за бутылку. Например, банка колы 0,25 литров стоит 1,35 евро. Из них 15 центов можно вернуть, если сдашь тару обратно.

Повседневные привычки жителей Финляндии

Самая частая повседневная привычка — сортировать мусор, убирать за своей собакой экскременты. В своем районе я вижу людей с мусорными пакетами: во время прогулки они собирают мусор.

Использование многоразовых пакетов, популярность секонд хэндов — все это помогает не выкидывать вещи сразу, а давать им вторую жизнь. Даже премьер министр Финляндии Санна Марин ходила на фестиваль в платье, которое купила в секонд хэнде.

Мы тоже приучаем детей сортировать мусор, давать вещам вторую жизнь, не покупать слишком много и думать дважды перед покупкой. Используем многоразовые пакеты, не кидаем мусор в озера и на улице. Это было легко, потому что когда понимаешь ценность своих действий, появляется мотивация и даже гордость от того, что помогаешь природе. Когда я была беременна, ходила на прогулки с коляской и пакетом, собирала в перчатках мусор возле дома.

Рекомендации

Рекомендую больше читать на тему экологии. Ведь это главный подарок, который мы дарим будущему поколению.