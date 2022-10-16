Жизнь в Норвегии: об экологических инициативах, поддержке эко-привычек и повседневной жизни норвежцев

Сабина Мурзамадиева, 32 года, город — Ставангер, @ nomad.norway





О жизни в Норвегии

О поддержке экологии в Норвегии

Повседневные привычки жителей Норвегии

Рекомендации

О жизни в Норвегии





О поддержке экологии в Норвегии

Повседневные привычки жителей Норвегии

Рекомендации

Муж работает в нефтегазовой индустрии и был переведен работодателем в нефтяную столицу Норвегии — город Ставангер.Даже рабочий день здесь построен так, чтобы у людей оставалось время для личной жизни. Поэтому поддержка окружающей среды здесь связана с культурой людей, их менталитетом. Они прикладывают много усилий, чтобы сохранить природу в первозданном виде.: разные экологические налоги, субсидирование электрических машин. Есть даже штраф за холостой ход двигателя на стоянке.Они меньше платят за дороги, государственные парковки. Именно поэтому Норвегия стала первой в мире страной, где большую часть рынка проданных новых машин заняли электромобили. У страны даже есть амбициозная цель — к 2025 году полностью отказаться от бензиновых двигателей.Детей учат бережному отношению к окружающей среде еще с детского сада. Есть много материалов, объясняющих правила сортировки. Поэтому мы быстро ввели эту полезную привычку в обиход.И дети, и взрослые в любую погоду предпочитают этот вид транспорта. На рабочих местах создают условия, чтобы работники с удобствами могли принять душ и привести себя в порядок после велопоездки.Есть популярный онлайн-сервис, где люди продают или отдают бесплатно все, что подлежит повторному использованию.После переезда в Норвегию мы с семьей полностью пересмотрели свои потребительские привычки. Многие вещи для детей, например, велосипеды покупаем с рук.Можно минимизировать излишнее потребление, найти места, принимающие макулатуру. Непригодную одежду можно отнести в H&M на переработку.Мечтала о том, чтобы перебраться к ней. Пошла на курсы норвежского языка.Этим другом оказался мой будущий супруг. Через месяц он сделал мне предложение. Поэтому я переехала и живу в Норвегии уже три года.В Норвегии работает большое количество экологических организаций.Вместо них были построены мусоросжигательные заводы, которые при работе минимально воздействуют на окружающую среду. Отходы не пропадают зря, ведь норвежцы получают из них энергию.Поэтому компании обязаны засаживать пострадавшие территории новыми деревьями.Главная привычка норвежцев и жителей Норвегии — сортировка мусора в домах и квартирах.В них заправляют пакеты различного цвета. Есть ведро для пищевых отходов, для пластика и для остального мусора. Голубые пакеты для пластика можно заказать у водителя мусоровоза, они оставляют их у контейнера. Для пищевых отходов берут зеленые пакеты. Для разных смешанных отходов обычно берут пакет из супермаркета, вывернув его наизнанку, чтобы он был белого цвета. Емкость для бумаги обернута черным пакетом. Сюда выбрасываются старые газеты, салфетки, коробки, вымытые бумажные коробки из-под молока. Если выбрасываются коробки из-под мяса, фарша, иных загрязняющих продуктов, их тоже нужно вымыть. Бумажный мусор должен быть спрессован.В серый бак попадают отходы пластика, пищевые и прочие отходы. Большой зеленый бак предназначен для бумаги.Если людей проживает немного, то бумагу могут вывозить всего раз в месяц. А контейнер для смешанных отходов опустошается раз в неделю. Для каждой местности определен день, когда приезжает мусоровоз и опустошает бак.Как правило, это подземные баки, не мешающие прохожим и автомобилям. Популярностью пользуются специальные контейнеры для одежды, которая еще годна к носке, но вышла из моды. Одежда в такомконтейнере будет постирана, обработана и отправлена людям, которые нуждаются в ней.Они устроены оригинально. Загрузив в него тару, человек получает на руки чек, в котором отражается количество бутылок и вырученные за это деньги. После этого можно подойти на кассу в супермаркете, где возвращают наличные за чеки. За эти же чеки можно просто набрать продуктов. Ну а если вам повезет, можно выиграть миллион крон за утилизацию бутылок.— выключайте воду во время чистки зубов: Таким образом вы сможете сэкономить до 20 литров воды в день— после того как вы поработали с ноутбуком, выключайте его из сети. Это позволит существенно уменьшить расходы электроэнергии— приучите себя сортировать мусор— печатайте с двух сторон: Это позволит спасти большое количество деревьев, которые нам так необходимы— замените полиэтиленовые пакеты на экосумки.