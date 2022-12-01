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Жизнь в Дании: об экологических инициативах, полезных привычках и повседневной жизни датчан
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Сегодня в 13:45

Жизнь в Дании: об экологических инициативах, полезных привычках и повседневной жизни датчан

Продолжаем рассказывать о том, как устроена жизнь в разных странах мира, где государство и граждане активно заботятся об окружающей среде. Сегодня делимся опытом жителей Дании.


Аяжан Манарбек, 32 года, город — Орхус, HR-специалист, @ayazhan71

аяжан манарбек

О жизни в Дании

Я родом из Караганды. В прошлом HR-специалист. Два года назад вышла замуж за датского казаха и переехала в Данию, город Орхус.

О поддержке экологии в Дании

Датчане помешаны на экологии. Это проявляется в разделении мусора по категориям, строительству ветряных генераторов, наличии в магазинах специальных Økologi — экологичных продуктов, наряду с обычными.

Правил много. Одно из них — езда на велосипеде. Это самый быстрый, простой и экологически чистый способ передвижения по городу. В Дании 95% жителей имеют велосипед. В стране более 12 тысяч километров велодорожек. Велосипедисты имеют преимущество перед автомобилями, для них организованы бесплатные стоянки. На велосипедах ездят все, включая беременных, детей и топ-менеджеров.

Повседневные привычки жителей Дании

У датчан большая любовь к секондхэндам. Например, возле нашего дома есть три секондхэнда, где всегда большой поток покупателей. В этих магазинах есть все: от верхней одежды до предметов декора.

Другие важные аспекты жизни: сортировка мусора, использование эко-сумок.

Часто в моллах можно найти вещи с надписью Recycled plastic bottles. В основном это датские бренды.

Раньше я по привычке выкидывала все бутылки в мусорное ведро, но теперь сдаю их в супермаркет. Также раньше я покупала пакеты для продуктов. Теперь у меня в дамской сумке всегда найдется эко-пакет для продуктов. Их удобно использовать, так как они многоразовые и не занимают много места.

Рекомендации

Начните сортировать мусор, использовать эко-сумки, есть здоровую еду, не покупать много вещей.

Алима Тулешева, 33 года, город — Орхус, E-commerce Key Account Manager в LEGO, @alimaholck

алима дания

О жизни в Дании

Я работаю в одной из самых знаменитых датских компаний — LEGO.

В Дании живу уже шесть лет. В эту страну меня привела любовь — мой супруг датчанин, с которым я познакомилась во время учебы в Шанхае.

О поддержки экологии в Дании

Для датчан защита окружающей среды — это подход к жизни, включающий возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами, переработку отходов и экологичный транспорт. За десятилетия экстраординарных и постоянных усилий Дания построила систему зеленой энергии мирового класса, которая обеспечивает экологически чистую повседневную жизнь. Здесь четкие и строгие законы, которые касаются всех.

Есть несколько отраслей, где больше всего видно, что Дания делает для защиты окружающей среды. В частности, Дания сосредоточилась на повышении энергоэффективности зданий, что стало важным фактором в стране, где отопление требуется более полугода. Еще одна область, в которой Дания устанавливает курс на устойчивое развитие, — это судоходство.

Повседневные привычки жителей Дании

Датчане придерживаются «зеленого» образа жизни. Первое, что бросается в глаза — велосипед как главный транспорт в стране, несмотря на частые дожди и сильный ветер. Большим спросом пользуются и электрические машины.

Большинство датчан покупают органические продукты питания, стараются есть больше овощей и меньше мяса.

В стране популярны приложения для перепродажи одежды, мебели, секондхэнды и фермерские ярмарки с натуральными продуктами. Вся страна правильно сортирует мусор. В каждом доме целых четыре мусорных бака: для еды, для пластика, для бумаги и для стекла.

Датчане стараются потреблять разумно. На праздники и Дни рождения каждый человек обязательно подготовит список желаний, чтобы вы не брали ненужных вещей. Это практично, удобно и, самое главное, хорошо для нашей планеты.

Я стала обращать внимание на количество одноразового пластика и всегда сделаю выбор в пользу отказа от него. В магазин иду только со своим шопером и покупаю только органические продукты.

Не покупаю одежду из полиэстера и других синтетических материалов. Выбираю качественные вещи, которые прослужат долго, а также те, которые были созданы этичным путем. Два раза в год я распродаю свои вещи на ярмарке для студентов, а остальное отдаю на благотворительность.

Рекомендации

Самое важное решение — снизить уровень потребления во всех сферах жизни. Приносите свой шоппер, когда закупаете продукты, и свой кофе-термос при покупке кофе. Всегда делайте выбор в пользу местных сезонных продуктов.

При выборе машины обратите внимание на количество выхлопов. Огромные статусные машины — те еще загрязнители воздуха.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.