Жизнь в Люксембурге: об экологических инициативах и ежедневных полезных привычках местных жителей

Валентина Катина-Чистова, 50 лет, город — Люксембург, гид, @vale_guide_cast_luxembourg





О жизни в Люксембурге







По образованию я тележурналист. Окончила курсы экскурсоводов, получила лицензию и более 20 лет работаю гидом по Великому Герцогству Люксембург. Также работаю в киноиндустрии как директор по кастингу.





О поддержке экологии в Люксембурге

Когда-то моего супруга отправили в командировку в Люксембург на три года как корреспондента.Поэтому защитой окружающей среды здесь заниматься гораздо легче. Высокий уровень жизни позволяет выделять немалые средства на поддержку экологии.Люксембург — единственная страна в мире, где весь общественный транспорт бесплатный.Общественный транспорт комфортный и удобный, работает на электричестве, регулярно обновляется.

Повседневные привычки жителей Люксембурга

Такое решение помогает в борьбе с выхлопными газами наравне с десятками километров удобных дорожек для велосипедистов.Каждый житель Люксембурга выбрасывает в среднем 52 килограмма пластиковых отходов за год.За чистотой экологии следят лесники. Бережное отношение и уход за лесопарками, лесными массивами, водоемами заметно невооруженным глазом. В Люксембурге круглый год разрешена охота на кабанов: охотники обязаны отстреливать определенное количество дичи, сохраняя правильный баланс природы и помогая фермерам.Люксембург поражает чистотой благодаря городской управе, дворникам, мойщикам окон и витрин, хозяевам собак. Это ежедневный, большой добровольный труд каждого: распределение мусора по пакетам, ящикам, центрам по переработке отходов.— красные контейнеры для утилизации одежды и обуви— синие для бумаги и картона— зеленые для стекла, куда нельзя выбрасывать мусор с 22:00 до 07:00 часов, а также в выходные и праздничные дни, чтобы не тревожить людей, живущих по близости— оранжевые для батареек— серые для пищевых отходов— коричневые для садового мусора, веток и травы— голубые пакеты предназначены для пластика, пакетов из-под молока и соков. Если положить что-то неподходящее, то пакет не заберут, поставив на него клеймо с предупреждением о пересортировке.Просроченные или ненужные лекарства местные относят в аптеки для вторичной переработки. Рождественские елки забирает муниципалитет для подготовки традиционных костров на Масленицу.Все, что вам не нужно: игры, диски, книги, посуду, электроприборы, технику можно привезти и аккуратно расставить по разделам. Вслед за вами сюда приедут те, кому что-то пригодится.

Рекомендации









Айнура Берикболат, 26 лет, город — Люксембург, графический дизайнер, @ainurberikbolat





Крупногабаритные вещи вроде мебели и матрасов забирает специальная служба городской управы по определенным дням или по просьбе горожан. Вещи необходимо вовремя выставить на улицу.Я регулярно пользуюсь общественным транспортом, а также городскими электрическими велосипедами, сортирую дома мусор. Для покупки продуктов беру в магазин сумки многоразового использования. Выключаю отопление, как только выхожу из дома.

О жизни в Люксембурге

О поддержке экологии в Люксембурге





Повседневные привычки жителей Люксембурга





Родилась в Алматы, но в декабре 2021 года переехала с мужем в Люксембург. Здесь он получил работу в Amazon.Здесь бесплатный общественный транспорт: автобусы, трамваи, поезда для передвижения внутри страны. Это помогает разгрузить дороги от автомобилей.Поэтому водители предпочитают современные электрокары или гибриды, которые уменьшают загрязнение воздуха.

Рекомендации





Марина Матухно, 28 лет, город — Люксембург, @matukhno_ms





Пластик можно выбрасывать только в голубой пакет, рулоны которого выдают в центре бесплатно. Стекло и картон необходимо выкидывать без пакетов. Бытовой мусор складывают в плотные пластиковые контейнеры.В каждом жилом комплексе и доме установлены соответствующие мусорки и ящики для утилизации техники, лампочек, химии и прочего.Мы быстро привыкли ко всем правилам, так как здесь многое можно получить бесплатно, все доступно и понятно.При возникновении вопросов есть официальный государственный сайт myguichet.lu, на котором все подробно объяснено.

О жизни в Люксембурге





О поддержке экологии в Люксембурге

После школы уехала в Санкт-Петербург и прожила там восемь лет.Теперь пеку торты на заказ и занимаюсь воспитанием своего ребенка.Каждый житель получает рассылку от государства о видах пластика, который можно сдавать на переработку, и бесплатные пакеты для этого.

В 2023 году все магазины и кафе должны полностью убрать пластиковую упаковку.

Повседневные привычки жителей Люксембурга



Когда мы только переехали, я обратила внимание, что на входе в каждый парк стоят лотки с бесплатными пакетами для уборки за собаками. Это меня удивило. А еще раз в год мусороперерабатывающий завод устраивает день открытых дверей.Я поддерживаю заботу об окружающей среде и поэтому всегда сортирую мусор.К тому же государство делает все, чтобы процесс был максимально удобный и комфортный.Вывоз мусора здесь небесплатный.

Рекомендации





Айжан Кондубаева, 30 лет, город — Алматы, @aijanka_kz









О жизни в Люксембурге





О поддержке экологии в Люксембурге





Сильно портят воздух автомобильные выбросы. Люксембург — единственная страна, где весь общественный транспорт бесплатный для всех!Этим государство стимулирует жителей пересесть с личного транспорта на общественный, который зачастую работает на электричестве, а также использовать велосипеды, давая им приоритет перед автомобилями на многих дорогах.Когда люди приезжают в Люксембург, всегда замечают, какой тут чистый воздух. Важно начать с себя, хотя бы с мелочей.На заводы ставить качественные фильтры. В реки не сливать отходы вредных производств и другие важные привычки, чтобы наша планета смогла выкормить еще много поколений новых людей.Переехала в Люксембург в мае 2022 года. Великое Герцогство Люксембурга — самая чистая, безопасная и богатая страна в континентальной Европе. 70% жителей — иностранцы. Здесь нет особых требований по ассимиляции экспатов, всех принимают такими, какие они есть, и относятся с пониманием.

Повседневные привычки жителей Люксембурга

В Люксембурге чем более eco-friendly твоя жизнь, тем меньше налогов и расходов ты несешь. А это одна из самых главных мотиваций. Например, если у вас гибридный автомобиль или электромобиль, то налог на транспорт будет максимально низким.Если уровни будут меняться, местные муниципалитеты высылают письма и информируют об этом местных жителей.Я не так давно здесь живу. Пока отметила несколько инициатив: перераспределение пищевых отходов, продвижение устойчивого питания, продажи подержанной одежды и мебели, фруктов и овощей без упаковки, субсидии на электромобили и велосипеды, совместное использование автомобилей.Большинство горожан при всех финансовых возможностях используют общественный транспорт. Люксембург недавно ввел бесплатный общественный транспорт внутри страны, поскольку образовался большой поток рабочих с машинами из близлежащих стран.

Рекомендации

В студенчестве я некоторое время жила в Сеуле, поэтому быстро переняла новые правила.Например, с просмотра документальных фильмов на YouTube об экологии или с чтения книг о важности защиты окружающей среды.