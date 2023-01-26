Жизнь в Люксембурге: об экологических инициативах и ежедневных полезных привычках местных жителей

Валентина Катина-Чистова, 50 лет, город — Люксембург, гид, @vale_guide_cast_luxembourg
О жизни в Люксембурге
О поддержке экологии в Люксембурге
Люксембург — карликовое государство. Поэтому защитой окружающей среды здесь заниматься гораздо легче. Высокий уровень жизни позволяет выделять немалые средства на поддержку экологии.
Люксембург — единственная страна в мире, где весь общественный транспорт бесплатный. Это позволяет жителям страны гораздо реже пользоваться машинами и сохранять воздух более чистым.
Общественный транспорт комфортный и удобный, работает на электричестве, регулярно обновляется.
Особенно радуют новые ультрасовременные трамваи, которые запустили недавно. Такое решение помогает в борьбе с выхлопными газами наравне с десятками километров удобных дорожек для велосипедистов.
Каждый житель Люксембурга выбрасывает в среднем 52 килограмма пластиковых отходов за год.
Правительство принимает меры по сокращению этой цифры. Например, на кассах магазинов запретили продавать одноразовые пакеты.
За чистотой экологии следят лесники. Бережное отношение и уход за лесопарками, лесными массивами, водоемами заметно невооруженным глазом. В Люксембурге круглый год разрешена охота на кабанов: охотники обязаны отстреливать определенное количество дичи, сохраняя правильный баланс природы и помогая фермерам.
Для любителей походов за грибами, орехами и ягодами тоже есть правила. Местные фермеры и виноделы используют исключительно безвредные удобрения.
Повседневные привычки жителей Люксембурга
Люксембург поражает чистотой благодаря городской управе, дворникам, мойщикам окон и витрин, хозяевам собак. Это ежедневный, большой добровольный труд каждого: распределение мусора по пакетам, ящикам, центрам по переработке отходов. Есть несколько правил, которым мы следуем:
— красные контейнеры для утилизации одежды и обуви
— синие для бумаги и картона
— зеленые для стекла, куда нельзя выбрасывать мусор с 22:00 до 07:00 часов, а также в выходные и праздничные дни, чтобы не тревожить людей, живущих по близости
— оранжевые для батареек
— серые для пищевых отходов
— коричневые для садового мусора, веток и травы
— голубые пакеты предназначены для пластика, пакетов из-под молока и соков. Если положить что-то неподходящее, то пакет не заберут, поставив на него клеймо с предупреждением о пересортировке.
Просроченные или ненужные лекарства местные относят в аптеки для вторичной переработки. Рождественские елки забирает муниципалитет для подготовки традиционных костров на Масленицу.
Также в Люксембурге есть амбары по обмену вещами. Все, что вам не нужно: игры, диски, книги, посуду, электроприборы, технику можно привезти и аккуратно расставить по разделам. Вслед за вами сюда приедут те, кому что-то пригодится.
Крупногабаритные вещи вроде мебели и матрасов забирает специальная служба городской управы по определенным дням или по просьбе горожан. Вещи необходимо вовремя выставить на улицу.
Я регулярно пользуюсь общественным транспортом, а также городскими электрическими велосипедами, сортирую дома мусор. Для покупки продуктов беру в магазин сумки многоразового использования. Выключаю отопление, как только выхожу из дома. Покупаю воду только в стеклянных бутылках.
Рекомендации
Не лениться и сортировать мусор, что облегчает и ускоряет процесс работы сотрудников перерабатывающих комбинатов.
Айнура Берикболат, 26 лет, город — Люксембург, графический дизайнер, @ainurberikbolat
О жизни в Люксембурге
Я графический дизайнер. Родилась в Алматы, но в декабре 2021 года переехала с мужем в Люксембург. Здесь он получил работу в Amazon.
О поддержке экологии в Люксембурге
Люксембург называют одной из самых безопасных, богатых и экологически развитых стран Европы.
Здесь бесплатный общественный транспорт: автобусы, трамваи, поезда для передвижения внутри страны. Это помогает разгрузить дороги от автомобилей.
В Люксембурге действует система: чем старее машина, тем более высоким налогом она облагается. Поэтому водители предпочитают современные электрокары или гибриды, которые уменьшают загрязнение воздуха.
Повседневные привычки жителей Люксембурга
В повседневной жизни мы следуем нескольким правилам. Основное — это сортировка мусора. Здесь он делится на категории: пластик, стекло, бытовые отбросы, картон и бумага. Пластик можно выбрасывать только в голубой пакет, рулоны которого выдают в центре бесплатно. Стекло и картон необходимо выкидывать без пакетов. Бытовой мусор складывают в плотные пластиковые контейнеры.
В каждом жилом комплексе и доме установлены соответствующие мусорки и ящики для утилизации техники, лампочек, химии и прочего. Когда мы идем за продуктами, используем многоразовые пакеты-сумки, которые продаются в любом супермаркете.
Мы быстро привыкли ко всем правилам, так как здесь многое можно получить бесплатно, все доступно и понятно. Особенно легко привыкли к бесплатному транспорту и во время путешествий в другие страны неохотно оплачиваем за проезд.
Рекомендации
Рекомендую Люксембург как чистый, удобный и безопасный для проживания город. При возникновении вопросов есть официальный государственный сайт myguichet.lu, на котором все подробно объяснено.
Марина Матухно, 28 лет, город — Люксембург, @matukhno_ms
О жизни в Люксембурге
Я родом из города Усть-Каменогорск. После школы уехала в Санкт-Петербург и прожила там восемь лет. В 2020 году мы с мужем переехали в Люксембург. Теперь пеку торты на заказ и занимаюсь воспитанием своего ребенка.
О поддержке экологии в Люксембурге
Люксембург — это замечательная, развитая страна с высоким уровнем жизни. Здесь нет вредных производств и развита система переработки мусора.
Каждый житель получает рассылку от государства о видах пластика, который можно сдавать на переработку, и бесплатные пакеты для этого.
Помимо этого, в каждом доме стоят контейнеры для бумажного мусора и стекла. По желанию жильцы могут отдельно выкидывать био-отходы.
Когда мы только переехали, я обратила внимание, что на входе в каждый парк стоят лотки с бесплатными пакетами для уборки за собаками. Это меня удивило. А еще раз в год мусороперерабатывающий завод устраивает день открытых дверей.
Повседневные привычки жителей Люксембурга
Я поддерживаю заботу об окружающей среде и поэтому всегда сортирую мусор. Завела полезную привычку еще в Санкт-Петербурге и поэтому никаких сложностей с этим у меня не возникло. К тому же государство делает все, чтобы процесс был максимально удобный и комфортный.
Вывоз мусора здесь небесплатный. Владельцам частных домов намного выгоднее выставлять баки с разными видами мусора, чем просто скидывать все в один.
Не только мусор влияет на экологию. Сильно портят воздух автомобильные выбросы. Люксембург — единственная страна, где весь общественный транспорт бесплатный для всех!
Этим государство стимулирует жителей пересесть с личного транспорта на общественный, который зачастую работает на электричестве, а также использовать велосипеды, давая им приоритет перед автомобилями на многих дорогах.
От государства можно получить субсидию на покупку личного велосипеда или использовать вело-шеринг, который представлен массово в каждом районе города и страны.
Рекомендации
Когда люди приезжают в Люксембург, всегда замечают, какой тут чистый воздух. Важно начать с себя, хотя бы с мелочей. Не бросать мусор где попало. Пересаживаться на более экологичные виды транспорта. Развиваться самим, чтобы государство развивалось вместе с нами. На заводы ставить качественные фильтры. В реки не сливать отходы вредных производств и другие важные привычки, чтобы наша планета смогла выкормить еще много поколений новых людей.
Айжан Кондубаева, 30 лет, город — Алматы, @aijanka_kz
О жизни в Люксембурге
Я работаю менеджером в отделе аудиторских услуг PwC Luxembourg.
Переехала в Люксембург в мае 2022 года. Великое Герцогство Люксембурга — самая чистая, безопасная и богатая страна в континентальной Европе. 70% жителей — иностранцы. Здесь нет особых требований по ассимиляции экспатов, всех принимают такими, какие они есть, и относятся с пониманием.
О поддержке экологии в Люксембурге
В Люксембурге чем более eco-friendly твоя жизнь, тем меньше налогов и расходов ты несешь. А это одна из самых главных мотиваций. Например, если у вас гибридный автомобиль или электромобиль, то налог на транспорт будет максимально низким. Станции для заряда находятся почти в каждом дворе и расположены по всей стране с максимально короткими интервалами.
Есть государственный сайт с картой районов, где может отслеживаться pH баланс, чистота и жесткость воды. Если уровни будут меняться, местные муниципалитеты высылают письма и информируют об этом местных жителей.
Я не так давно здесь живу. Пока отметила несколько инициатив: перераспределение пищевых отходов, продвижение устойчивого питания, продажи подержанной одежды и мебели, фруктов и овощей без упаковки, субсидии на электромобили и велосипеды, совместное использование автомобилей.
Самая обязательная привычка — это сортировка мусора. Все остальное зависит от ваших финансовых возможностей.
Повседневные привычки жителей Люксембурга
Среди местных популярны бег, пешие прогулки, хайкинг и езда на велосипеде. Большинство горожан при всех финансовых возможностях используют общественный транспорт. Люксембург недавно ввел бесплатный общественный транспорт внутри страны, поскольку образовался большой поток рабочих с машинами из близлежащих стран.
Мы сортируем мусор на отдельные типы: пластик, стекло, бумага и прочие бытовые отходы. Для этого в центре города выдаются специальные рулоны мусорных пакетов.
В студенчестве я некоторое время жила в Сеуле, поэтому быстро переняла новые правила. Процесс адаптации к общественным нормам для меня прошел естественно и непринужденно.
Рекомендации
Всегда важно начинать с себя. Например, с просмотра документальных фильмов на YouTube об экологии или с чтения книг о важности защиты окружающей среды. Чисто не там, где убирают, а там где не сорят.