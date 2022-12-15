Жизнь в Швеции: об экологическом воспитании с ранних лет, заботе об окружающей среде и повседневных привычках

Познакомились с жителями Швеции и узнали, как устроена жизнь в стране, где государство и граждане заботятся об окружающей среде, уделяют особое внимание сортировке мусора, экологическому просвещению и минимизируют потребление природных ресурсов.





Бану Моминова, 34 года, город — Стокгольм, веган-кондитер, @kazakhi_v_shvetsii





О жизни в Швеции





Я родилась в маленьком городке Сарыагаш. По стечению обстоятельств пять лет назад меня занесло в Швецию, и я начала работать на веганском производстве.

О поддержке экологии в Швеции





Швеция — одна из стран-лидеров по защите окружающей среды. Любовь к природе здесь прививают уже с детского сада. Малыши много времени проводят на свежем воздухе, гуляют по лесу вне зависимости от погоды. Их учат сортировать мусор, объясняют, что такое переработка. Бывает, что дети приходят домой и делают замечания родителям, объясняя им, что они сортируют мусор неправильно.

Государство предоставляет все условия: Во всех районах и домах есть помещения с контейнерами для бумаги, пластика, железа. Есть перерабатывающие предприятия.

Повседневные привычки жителей Швеции





В повседневной жизни шведы выбирают экологически безопасный вид транспорта, поэтому ездят на велосипедах.

Местные живут в гармонии с природой. Сидя у себя в квартире, можно наблюдать за дикими животными: кроликами, оленями, лосями, белками.

Когда я только переехала, было непривычно иметь несколько мусорных контейнеров на кухне. Иногда это все казалось сложным. Я не понимала истинного смысла сортировки мусора. Но потом привыкла. Теперь, если я делаю что-то что может навредить природе, чувствую себя виноватой.

Рекомендации





Всем могу посоветовать только одно: Начните с себя!

@meetstockholm Анастасия Ветошникова, 35 лет, город — Стокгольм, предприниматель,





О жизни в Швеции





Мы переехали в Швецию с мужем, когда он получил грант на обучение в одном из стокгольмских вузов. Я занимаюсь реставрацией и продажей винтажной мебели и предметов интерьера. С 2018 года веду блог о Стокгольме и жизни в Швеции.

О поддержке экологии в Швеции





Швеция — страна, которая любит инновации, идет в ногу со временем во всем, что касается заботы об экологии. Большинство шведов считает загрязнение окружающей среды одним из важнейших и актуальных вопросов.

После переезда я была в восторге от того, как работает система сбора и сортировки мусора. Идея о переработке, переиспользовании и сокращении потребления здесь не только поощряется государством, но и находит поддержку среди граждан.

Есть много организаций, которые развивают сферу переработки. В каждом муниципалитете страны работает советник по вопросам энергетики. Швеция уже давно делает упор на развитие альтернативных источников энергии.

В Швеции только около 1% всех домашних отходов утилизируется на полигонах. Средний показатель по ЕС — 34%. Почти все предприятия в Швеции развивают «зеленую» линию экономии энергии, внедряют новые технологии, которые позволяют уменьшать выбросы. Контроль за превышением нормативов по выбросам опасных веществ строгий. В 2005 году правительством Швеции были введены специальные льготы для предприятий, которые развивают меры по снижению энергопотребления.

Вопросами утилизации мусора занимаются муниципалитеты, которых в Швеции 290. Именно они ответственны не только за вывоз и утилизацию отходов, но и за информирование населения по вопросам переработки и утилизации. Шведское правительство активно инвестирует миллионы крон в разработку технологий для поддержки экологии: разработка биотоплива, сбор и хранение мусора. На данный момент инвестиции превышают 400 миллионов крон. Биотопливо здесь получают из обычного органического домашнего мусора, который собирается отдельно от других видов.

В Швеции есть цель к 2030 году полностью отказаться от выпуска автомобилей на углеводородном топливе, заменить их более «зелеными» альтернативами.

Швеция была первой в мире страной, которая в 1967 году учредила Управление по защите окружающей среды. В 1972 году именно в Швеции прошла первая посвященная вопросам экологии конференция ООН.

В Швеции есть тренд на застройку и очистку бывших промышленных зон. Хороший и самый знаменитый пример — район Стокгольма Hammarby Sjöstad.

В стране запрещена продажа посуды из пластика.

Повседневные привычки жителей Швеции





В больших городах шведы активно развивают транспортную систему. Много автобусов ездит на биотопливе из пищевых отходов. Людям напоминают, что гораздо больше людей поместится в одном вагоне метро, чем в нескольких машинах. Перемещаться по центру города на велосипеде — одно удовольствие. Шведы ездят на велосипедах и зимой.

Есть платный въезд в Стокгольм, сделанный для уменьшения потока машин через центр города.

Экологичный образ жизни тут заметен сразу по приезде. Самое первое, что подмечаешь — разные контейнеры для сбора мусора дома. Отдельно — бумага, пластик, стеклянная и железная тара. Батарейки и пищевые отходы тоже сортируются отдельно. Обычная мусорка в Швеции — это несколько контейнеров, куда можно рассортировать почти весь мусор. Около домов стоит два вида контейнеров: пищевой мусор на биогаз и мусор на сжигание. В последний сортируются те отходы, которые нельзя переработать. Вывоз мусора на сжигание платный.

Шведы любят идею переиспользования. Здесь много секонд-хендов и винтажных магазинов.

В стране работают большие сортировочные станции. Туда можно увезти опасные отходы.

Шведы — активные граждане, которые устраивают дни сбора мусора. Здесь зародилось движение плоггинг, когда на пробежке человек берет с собой пакет для мусора и подбирает его по пути.

Шведы часто покупают продукты в переработанной таре и носят с собой пакеты, чтобы не покупать новые. В магазинах с косметикой и парфюмерией есть пункты сбора старой косметики.

Рекомендации





Используйте продукты и упаковки по максимуму. Не покупайте то, что не успеваете съедать. И не бойтесь съесть йогурт, срок годности которого прошел два дня назад. Это же касается и вещей.

Не покупайте пакеты в магазине.

Узнайте, где поблизости есть сортировка опасных отходов, куда выбросить старую краску или растворитель, где принимают батарейки.

Покупайте продукты без пластиковой упаковки.

Не используйте одноразовую посуду.

Посмотрите фильмы на тему изменения климата, почитайте отчеты ООН или других организаций, занимающихся охраной окружающей среды.

Устраивайте субботники, собирайте за собой мусор, когда вы где-то на выезде.

Если в вашем городе есть соответствующая инфраструктура, начните ездить на велосипеде. Больше ходите пешком.

Ольга Циркун, 38 лет, город — Нишопинг, @knagina_helga









О жизни в Швеции





Я живу в небольшом шведском городке Нишопинг чуть больше года. Учусь в языковой школе для иммигрантов.

О поддержке экологии в Швеции





Швеция — одна из стран, на которую стоит равняться в вопросе защиты окружающей среды. Она известна передовыми методами переработки мусора. Здесь утилизируют более 99% бытовых отходов. Всего 1% мусора отправляется на свалку. Около 50% отходов сжигают. Энергия от сжигания идет на обеспечение жителей электричеством и отоплением.

Самое главное — это эко-просвещение населения. В детских садах, в школах рассказывают о важности сортировки мусора.

В социуме поднимаются разные темы. Например, экологичный или неэкологичный транспорт. Самый неэкологичный транспорт — самолеты. Отказаться от них не всегда возможно, но в пределах страны можно обойтись и без них. Использование общественного транспорта наносит меньший вред, чем использование собственной машины. Лучше использовать велосипед!

Повседневные привычки жителей Швеции





Сортировка мусора — это must be! В каждой квартире по несколько урн и при каждом доме несколько контейнеров под разный вид мусора. Пластиковые бутылки и жестяные банки можно сдавать в специальные автоматы в супермаркетах и получать за это деньги.

Местные бережно относятся к природе. Например, есть строгий регламент рыбалки и охоты. Шведы в своих собственных фруктовых садах не собирают урожай под ноль. Они оставляют часть фруктов и плодов для животных и птиц.

Никто не стесняется ходить в секонд-хенды, покупать вещи на loppis, что означает блошиный рынок или гаражная распродажа.

К новым правилам мне было несложно привыкнуть, потому что в Украине я старалась следовать этим принципам. Заниматься сортировкой мусора в Киеве было сложно. Это подходит осознанным людям, которые будут собирать мусор дома, очищать его от остатков органики и отвозить в специальные пункты приема. А в Швеции сортировать мусор — одно удовольствие. Все просто и комфортно.

Рекомендации





Начните с малого: Проанализируйте свои покупки и перестаньте покупать больше, чем вам нужно.