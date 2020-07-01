Расул Куванбакиев, город — Нур-Султан, шеф-пекарь, @rassul_kuv
Мы открыли для себя новый рынок. Раньше мы работали над тем, чтобы укрепиться на рынке B2B. Но так как приоритеты поменялись, мы вышли на рынок B2C.
Нам потребовалась неделя, чтобы продумать детали, разработать сайт croissant.kz, запустить рекламу и начать работу. Мы увеличили ассортимент продукции, сделали акцент на том, что каждый человек без дополнительных знаний и специальной техники может приготовить вкусную выпечку.
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Рамиль Мухоряпов, город — Алматы, сооснователь интернет-холдинга Chocofamily
Мы запустили доставку продуктов из супермаркетов на Chocofood.kz, раньше такой возможности не было.
iDoctor.kz вместе с Министерством здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили платформу для медицинских онлайн-консультаций для жителей всех городов и регионов Казахстана.
Цели на будущее остаются прежними — продолжаем строить международную технологическую и инновационную компанию.
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Канат Нурканов, родной город — Житикара, анимация, моушн-дизайн, мультипликация
Мы расширили спеĸтр услуг, если раньше мы были узĸоспециализированной ĸомпанией по разработĸе анимации и моушн-графиĸи, потому что проеĸты поĸрывали нашу занятость, сейчас сможем предоставлять услуги ĸомплеĸсного брендинга с фирменной анимацией для взаимодействия бизнеса со своими ĸлиентами.
Взялись за онлайн-проеĸты, таĸие ĸаĸ ĸурсы.
Развиваем сотрудничество с ĸомпаниями из других стран.
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Арслан Даримов, основатель образовательной языковой школы Rocket Study
Мы закончили разрабатывать онлайн-платформу, где взаимодействуем с учителями, чтобы комфортно работать удаленно.
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Карина Деренчук, родной город — Экибастуз, сооснователь, учредитель кафе «Точка»
Мы стали активнее в Instagram, это приносит плоды. Делаем рекламу. В какие-то дни казалось, что мы поддерживаем своим кофе весь город, так много новых гостей у нас было!
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Эльдар Галиев, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin
Мы активно рекламируем наш продукт. Потому что, если не привлекать новых клиентов, компания потеряет свои позиции. Мы планируем получить большую долю на рынке за этот период.
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Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest
Организовали онлайн-продажи недвижимости. Если раньше и для нас, и для клиентов было нереально потратить онлайн 30 миллионов тенге, то сегодня это стало реальностью.
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Дана Канапина, Костанайская область, основатель кондитерской La Creme, шеф-кондитер
Я за неделю укомплектовала свои онлайн-курсы по обучению, которыми не могла заняться в течение шести месяцев. Также параллельно провела несколько марафонов.
Также мы стали работать на доставку. Жалею, что раньше недостаточно внимания уделяла доставке, например, не доработала сайт. Благодаря доставке у нас появились новые клиенты, которые раньше о нас не знали.
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Ерлан Манатаев, город — Алматы, тренер, предприниматель в сфере фитнеса и ЗОЖ, @erlanman
Развиваем онлайн-формат фитнес-клуба, мы смогли быстро адаптироваться. Мы предложили клиентам индивидуальные тренировки с нашими тренерами онлайн. Почти 50% клиентов перешли со старыми абонементами в онлайн-формат.
Благодаря работе в онлайн к нам обратились несколько крупных компаний для обсуждения вопросов сотрудничества, так как физическая активность, здоровый образ жизни в условиях удаленной работы становятся актуальными в рамках повышения эффективности компании и формирования корпоративной культуры.
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