Что дальше. Основатель строительной компании Orda Invest о кризисе и первых онлайн-продажах

Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest





Что сейчас

Что делать

Что дальше

За это время компания успешно реализовала множество строительных проектов в Нур-Султане и Алматы.Мне всегда помогает то, что я постоянно нахожусь в общении со своими клиентами: интересуюсь, как они живут, чем занимаются, где хотят жить. Но нынешний кризис не похож ни на один другой, он привел к форсированному развитию технологий, быстрому росту онлайн-продаж. Раньше и для нас, и для клиентов было нереально потратить онлайн 30 миллионов тенге. Сегодня это стало реальностью.Потом люди стали приходить в себя и все стало налаживаться, те, кто долго думал, сомневался, быстрее принял решение о покупке.. То сейчас это начало меняться и многие, как на Западе, выбирают съемное жилье. Ближайший тренд в недвижимости — аренда.— главное — это вера и этические принципы— предпринимателю всегда важно опираться на свою интуицию и знания— постоянно учиться— изучать свою целевую аудиторию— «продавай, когда все покупают, и покупай, когда льется кровь»— нужно всегда иметь запас денег.Это основное преимущество компании.Также хотим строить жилье эконом-, комфорт-класса и социальное жилье.Люди не хотят больше иметь просто жилье, они хотят хороший сервис.