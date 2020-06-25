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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что дальше. Основатель строительной компании Orda Invest о кризисе и первых онлайн-продажах
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25.06.2018

Что дальше. Основатель строительной компании Orda Invest о кризисе и первых онлайн-продажах

Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest

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Что сейчас
ORDA INVEST — это крупная инвестиционно-строительная компания, мы работаем на рынке строительства жилой и коммерческой недвижимости с 2006 года. За это время компания успешно реализовала множество строительных проектов в Нур-Султане и Алматы.

За почти 20 лет работы в строительном бизнесе мы переживаем уже третий кризис. Мне всегда помогает то, что я постоянно нахожусь в общении со своими клиентами: интересуюсь, как они живут, чем занимаются, где хотят жить. Но нынешний кризис не похож ни на один другой, он привел к форсированному развитию технологий, быстрому росту онлайн-продаж. Раньше и для нас, и для клиентов было нереально потратить онлайн 30 миллионов тенге. Сегодня это стало реальностью.

В продажах первый месяц было резкое торможение, так как люди находились в шоковом состоянии. Потом люди стали приходить в себя и все стало налаживаться, те, кто долго думал, сомневался, быстрее принял решение о покупке.

Я стал замечать, что если раньше для наших людей дом, квартира — это было что-то очень важное, фундаментальное, место, где люди планируют жить долгое время. То сейчас это начало меняться и многие, как на Западе, выбирают съемное жилье. Ближайший тренд в недвижимости — аренда.
Что делать

— главное — это вера и этические принципы

— предпринимателю всегда важно опираться на свою интуицию и знания

— постоянно учиться

— изучать свою целевую аудиторию

— «продавай, когда все покупают, и покупай, когда льется кровь»

— нужно всегда иметь запас денег.

Что дальше
Я всегда говорю своим детям и сотрудникам, что нужно учиться быть гибкими, быстро меняться. Это основное преимущество компании.

Мы остаемся в своем сегменте — элитное жилье, у нас есть потребитель. Также хотим строить жилье эконом-, комфорт-класса и социальное жилье.

Еще одна задача — создать экосистему вокруг наших домов. Люди не хотят больше иметь просто жилье, они хотят хороший сервис.

Будем развивать онлайн-продажи, но офисы продаж тоже сохраним.

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#казахстан #бизнес #бизнесмен #чтодальше #кризис2020
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