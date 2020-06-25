Что дальше. Основатель строительной компании Orda Invest о кризисе и первых онлайн-продажах

Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest
Что сейчас
ORDA INVEST — это крупная инвестиционно-строительная компания, мы работаем на рынке строительства жилой и коммерческой недвижимости с 2006 года. За это время компания успешно реализовала множество строительных проектов в Нур-Султане и Алматы.
За почти 20 лет работы в строительном бизнесе мы переживаем уже третий кризис. Мне всегда помогает то, что я постоянно нахожусь в общении со своими клиентами: интересуюсь, как они живут, чем занимаются, где хотят жить. Но нынешний кризис не похож ни на один другой, он привел к форсированному развитию технологий, быстрому росту онлайн-продаж. Раньше и для нас, и для клиентов было нереально потратить онлайн 30 миллионов тенге. Сегодня это стало реальностью.
В продажах первый месяц было резкое торможение, так как люди находились в шоковом состоянии. Потом люди стали приходить в себя и все стало налаживаться, те, кто долго думал, сомневался, быстрее принял решение о покупке.
Я стал замечать, что если раньше для наших людей дом, квартира — это было что-то очень важное, фундаментальное, место, где люди планируют жить долгое время. То сейчас это начало меняться и многие, как на Западе, выбирают съемное жилье. Ближайший тренд в недвижимости — аренда.
Что делать
— главное — это вера и этические принципы
— предпринимателю всегда важно опираться на свою интуицию и знания
— постоянно учиться
— изучать свою целевую аудиторию
— «продавай, когда все покупают, и покупай, когда льется кровь»
— нужно всегда иметь запас денег.
Что дальше
Я всегда говорю своим детям и сотрудникам, что нужно учиться быть гибкими, быстро меняться. Это основное преимущество компании.
Мы остаемся в своем сегменте — элитное жилье, у нас есть потребитель. Также хотим строить жилье эконом-, комфорт-класса и социальное жилье.
Еще одна задача — создать экосистему вокруг наших домов. Люди не хотят больше иметь просто жилье, они хотят хороший сервис.
Будем развивать онлайн-продажи, но офисы продаж тоже сохраним.