В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе

О своей совместной разработке рассказали японские мебельные компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK.

Люди смогут спать в вертикальных капсулах Nap Box в положении стоя. Производители утверждают, что за счет особой конструкции с поддержкой головы, коленей и спины, у людей получится комфортно отдохнуть в кратчайшие сроки и при этом не упасть.





Разработчики капсулы для сна полагают, что их изобретение поможет лучше отдыхать в перерывах японским работникам, которые часто перерабатывают.

Производители еще продолжают работать над окончательным дизайном Nap Box, поэтому цена капсул для сна пока неизвестна.

Источник: tjournal.ru