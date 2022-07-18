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В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе
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Сегодня в 10:32

В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе

О своей совместной разработке рассказали японские мебельные компании Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK.

Люди смогут спать в вертикальных капсулах Nap Box в положении стоя. Производители утверждают, что за счет особой конструкции с поддержкой головы, коленей и спины, у людей получится комфортно отдохнуть в кратчайшие сроки и при этом не упасть.

В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе Согласно задумке мебельных компаний Itoki Corp... | ВКонтакте

Разработчики капсулы для сна полагают, что их изобретение поможет лучше отдыхать в перерывах японским работникам, которые часто перерабатывают.

Производители еще продолжают работать над окончательным дизайном Nap Box, поэтому цена капсул для сна пока неизвестна.

Источник: tjournal.ru

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