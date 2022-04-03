Уникальные специальности и корпоративный спорт — истории людей разных профессий

Собрали разные интервью про карьеру и работу, которые могут быть вам интересны и полезны.

Компьютерная графика и лицевая анимация — как прийти в профессию, которой нигде не учат





Дмитрий Бурляев, 37 лет, город — Воронеж, дизайнер, co-founder MHBSTUDIO, @imortl

Я занимаюсь компьютерной графикой больше 15 лет. С командой работаю четыре года. Сначала меня пригласили в одну компанию как арт-директора, затем группа распалась, но остались ребята, у которых было желание развиваться дальше. Мы собрались вместе и работаем под именем Mad Honey Badger Studio. Уже три года реализуем свои интересы в компьютерной графике.

Есть два вида лицевой анимации: ретаргет и 4D. Каждый интересен по-своему.

Ретаргет — это когда у лицевой анимации есть управляющие контролеры, за которые можно подергать и какие-то части лица будут двигаться.

4D — это реконструкция 3D модели. Грубо говоря, мы берем несколько фотоаппаратов и фотографируем человека с разных ракурсов в одну секунду времени. Получаем несколько фотографий и путем их сравнения строим 3D модель с помощью математики и фотограмметрии.

Компьютерной графике я учился с помощью YouTube, самостоятельно. В интернете много полезных материалов. Главное — знать, где искать. Можно также купить базовый курс по компьютерной графике, это ускорит понимание процессов.

По лицевой анимации курсов нет. Это настолько сложный процесс, что люди придумывают собственные технологии.

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Наши в США. Как построить карьеру в творчестве, а не в IT





Темирлан Кенжегалиев, 25 лет, город — Нью-Йорк, 3D аниматор, @temoki_san

Впервые я посетил Нью-Йорк в 2019 году благодаря поддержке родителей. У меня появилась возможность пройти четырехнедельный курс по 3D анимации в New YorkFilm Academy.

По окончании курса, мой профессор вместе с президентом академии наградили меня стипендией Talent Based Award и предложили пройти годичную программу. Я с радостью согласился и прошел курс.

В 2021 году я окончил New York Film Academy. Работаю 3D аниматором в компании Trans Perfect. Также удаленно сотрудничаю с режиссерами Laika Studios, которые трудились над мультфильмами «Коралина в стране кошмаров» и «Маленький принц». Мы разрабатываем короткометражную кукольную анимацию, я учусь использовать ее.

Я часто участвую в художественных выставках в Вильямсбурге, где собираются все молодые художники Нью-Йорка.

В школе я представлял лучшую версию себя — яркие, полные надежды глаза и улыбка на лице, когда увлеченно занимаюсь анимацией. Эта мечта исполнилась.

В Штатах ценят творчество, и оно оплачивается. Можно обратиться в фонд, ходить на разные ивенты, предлагать услуги и находить инвесторов и клиентов.

Сфера анимации хорошо развита, потому что США — одна из первых стран, которая преуспела в этом и сделала много проектов, таких как студии Pixar, Disney, Dream Works, Cartoon Network, Nickelodeon.

Мне нравится, что анимация позволяет войти в любую сферу. Если ты знаешь, как рисовать, пользоваться программой — найдешь работу в любой сфере.

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Как через 14 лет работы в банке уйти и стать сценаристом кино





Рустам Мухит, 39 лет, город — Актобе, сценарист, предприниматель, @padavan_m

Меня с детства привлекал кинематограф. Рано понял, что хочу попасть в кино, но не актером, а режиссером или сценаристом. Но в 1999 году, когда я выбирал профессию, отдал предпочтение более приземленному варианту и поступил на экономиста.

В 2011 году узнал о конкурсе для сценаристов от Тимура Бекмамбетова. Мне повезло. Международные участники должны были обучаться кинематографу в университетах, а для казахстанцев такого ограничения не было. Я подал заявку и попал в десятку лучших среди 1400 конкурсантов.

Побывал на фестивале в Астане, познакомился с Тимуром Бекмамбетовым, встретил ряд голливудских звезд, прошел питчинг — презентацию сценария перед жюри и принял участие в мастер-классе от студии «Базелевс».

Участвовал в местных и международных конкурсах. И в 2016 году прошел в финал одного из них. Через полгода продюсер мероприятия обратилась с предложением написать сценарий для сериала. Я согласился.

Большую часть сценария писал удаленно. На это понадобилось несколько месяцев. Результатом стал комедийный ситком «Няня-ага».

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Из гуманитарной сферы в техническую: истории людей, которые поменяли профессию





Нурзада Муханова, 24 года, город — Москва, старший аналитик в консалтинговой IT-компании, @nurzadayeah

Я окончила бакалавриат по направлению «Филология» в казахстанском филиале МГУ, затем училась в магистратуре в московском кампусе НИУ ВШЭ. Во время учебы прошла стажировку в отделе аудита в Big4 и в отделе маркетинга в компании Mars. Когда я работала в аудите и видела, чем занимаются старшие коллеги, поняла, что такая деятельность мне не подходит.

Мне хотелось выбрать более динамичную и креативную деятельность, поэтому попробовала маркетинг. Однако я не почувствовала тот самый match с компанией, из-за чего и деятельность вскоре перестала интересовать.

IT-консалтинг в моей жизни появился случайно. Я начала интересоваться IT-проектами в рамках диссертационной работы в магистратуре. На мое решение пройти отбор в Accenture повлиял научный руководитель, который работал в этой сфере.

Переход в Accenture повлиял на мою жизнь положительно. Во-первых, на рынке труда многие знают компанию как одну из топовых в своей сфере во всем мире. Во-вторых, я наконец-то почувствовала себя частью большой команды — произошел долгожданный match. В-третьих, радует возможность участия в проектах с людьми со всего мира.

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Корпорати вный спорт. Сотрудники Kolesa Group о поддержке здорового образа жизни в компаниях





Асель Мухтарова, город — Алматы, Team Lead рекрутинга в Kolesa Group

Я работаю в команде рекрутинга Kolesa Group пятый год. HR в нашей компании — это про любовь к сотрудникам, заботу и управление талантами.

Корпоративная культура Kolesa Group основана на десяти ценностях: командность, развитие, предприимчивость, дедлайновость, честность, объективность, смелость, ответственность, осознанность и вовлеченность.

Мы участвуем в разных спортивных мероприятиях. Многие ходят в спортзалы вместе. Команда HR каждый год помогает с подготовкой к Almaty Marathon. Для каждого вида спорта есть отдельные группы: футбол, бег, теннис, походы в горы, катания на коньках, лыжах, сноуборде, танцы.

Благодаря спорту коллеги придерживаются нормированного графика, вне зависимости от формата работы: удаленно или из офиса. Не испытывают выгорание.