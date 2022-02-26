Корпоративный спорт. Сотрудники BI Group и Kolesa Group о поддержке здорового образа жизни в компаниях

Динара Кошкарбаева, 33 года, город — Нур-Султан, руководитель отдела корпоративного PR в строительном холдинге BI Group, @di_koshkarbayeva









О себе

Я пришла в компанию три года назад и влюбилась в корпоративную культуру BI. У коллег много увлечений, руководство поддерживает стремления сотрудников. Я солистка корпоративной группы BI Band. Мы с ребятами из разных отделов репетируем после работы и выступаем на внутренних мероприятиях. Увлекаюсь спортивно-бальными танцами, бегом, принимаю активное участие во всех мероприятиях компании.



О культуре и ценностях компании

Главная ценность — забота о клиентах. Мы придерживаемся принципа взаимоуважения и поддержки в команде и в отношениях с партнерскими организациями.



Фундамент ценностей — сильная корпоративная культура, которая основывается на коллективном участии сотрудников в спортивных мероприятиях.

Мы ежегодно пробегаем тысячи километров на марафонах Almaty Marathon, BI Marathon, Astana Marathon и в забегах за рубежом.

Фундамент ценностей — сильная корпоративная культура







В компании больше 300 марафонцев и 30 Ironman’ов. Холдинг поддерживает коллег в этом начинании.

В 2016 году акционеры впервые прошли полную дистанцию Ironman в Барселоне. А 2018 году BI Group приобрел права на проведение всемирно известной гонки по триатлону в Астане.

Ironman стал стилем жизни для многих коллег. Создалось комьюнити, которые ежедневно тренируются вместе. Они вовлекают в здоровый образ жизни и своих родных, общаются семьями в свободное время.

В 2016 году мы провели первый благотворительный BI Marathon, который стал ежегодным спортивным праздником.

Это международное спортивное соревнование, которое ежегодно собирает около 10 000 участников. Изначально он задумывался как корпоративный забег, но в последние годы только 20% от общего числа участников — наши сотрудники. Взносы бегунов за участие отчисляются в фонд «BI-Жұлдызай» на лечение и реабилитацию детей с особыми потребностями.





Ежегодно BI Group проводит массовые командные гонки BI Team Race в честь дня рождения компании с преодолением водных, воздушных и наземных препятствий. Трассы и задания для команд усложняются из года в год, искусственно созданные препятствия требуют дисциплины, спортивной подготовки и командной работы. За ходом выполнения испытаний следит независимая судейская бригада, правила игры одинаково суровы как для рядового инженера, так и для топ-менеджера.

BI Hockey Cup — ежегодный чемпионат по хоккею среди сотрудников. Участники на протяжении 13 лет борются за переходящий кубок. Коллеги готовятся к соревнованиям в течение всего года.

Несмотря на напряженный график у всех сотрудников, ежегодное спортивное мероприятие BI Football CUP стабильно собирает игроков и болельщиков на футбольном поле.

Турниры по шахматам и настольному теннису проходят среди сотрудников параллельно с турниром по футболу.

В прошлом году впервые был проведен BI Cyber Sport — чемпионат среди сотрудников по DOTA 2. Участвовали 20 команд со всех регионов страны.

Что корпоративный спорт дает сотрудникам



Мы проводим большую часть жизни на работе. Дружим с коллегами и перенимаем привычки. Благодаря вдохновляющим примерам, коллеги, которые не дружили со спортом, начинают бегать на длинные дистанции. Каждый биайовец хоть раз пробежал марафон. Придя в эту компанию, и я преодолела первый забег.



У меня ответственная работа, требующая высокой вовлеченности и активности. Спорт и здоровый образ жизни помогает быть в тонусе. К тому же я не только руководитель, но и мама, поэтому своим примером демонстрирую дочерям приверженность ЗОЖу.





Асель Мухтарова, город — Алматы, Team Lead рекрутинга в Kolesa Group









О себе

Я работаю в команде рекрутинга Kolesa Group пятый год. HR в нашей компании — это не про волокиту с бумажками и должностными инструкциями, а про любовь к сотрудникам, заботу и управление талантами.



Два года назад полюбила бег. Каждый день бегаю по пять километров, ежегодно участвую в Almaty Marathon. Люблю кататься на сноуборде и ходить в горы.

О культуре и ценностях компании

Корпоративная культура Kolesa Group основана на десяти ценностях: командность, развитие, предприимчивость, дедлайновость, честность, объективность, смелость, ответственность, осознанность и вовлеченность. При отборе в команду мы обращаем внимание на эти ценности.



В Kolesa Group все люди разные, и их интересы тоже, это самое крутое. Мы участвуем в разных спортивных мероприятиях, благодаря которым становимся сплоченными. Для каждого вида спорта есть отдельные группы:

— футбол

— бег

— теннис

— походы в горы

— катания на коньках, лыжах, сноуборде

— танцы.

Мы участвуем в разных спортивных мероприятиях, благодаря которым становимся сплоченными







Многие ходят в спортзалы вместе. Команда HR каждый год помогает с подготовкой к Almaty Marathon: собирает команду, делает корпоративные футболки, выдает стартовые номера. Последние два года мы не бегали вместе, но обязательно возродим традицию. В этом году поможем бегунам с подготовкой к марафону.

Что корпоративный спорт дает сотрудникам



Благодаря спорту коллеги придерживаются нормированного графика, вне зависимости от формата работы: удаленно или из офиса. Не испытывают выгорание.



Физические активности укрепляют иммунитет, развивают выносливость и вырабатывают эндорфины — это помогает в работе и делает людей счастливее.