Из гуманитарной сферы в техническую: истории людей, которые поменяли профессию

Когда-нибудь хотели сменить сферу деятельности? Мы поговорили с героями о том, почему они решились перейти на работу по другой специальности и как это отразилось на их жизни.





Нурзада Муханова, 24 года, город — Москва, старший аналитик в консалтинговой IT-компании, @ nurzadayeah

О себе





Я окончила бакалавриат по направлению «Филология» в казахстанском филиале МГУ, затем училась в магистратуре в московском кампусе НИУ ВШЭ. Во время учебы прошла стажировку в отделе аудита в Big4 и в отделе маркетинга в компании Mars.

Стажировка — удобный способ попробовать себя в той или иной сфере, понять, насколько комфортно ты себя чувствуешь в ней и как сможешь развиваться дальше. Когда я работала в аудите и видела, чем занимаются старшие коллеги, поняла, что такая деятельность мне не подходит.

Мне хотелось выбрать более динамичную и креативную деятельность, поэтому попробовала маркетинг. Это мне понравилось больше, однако я не почувствовала тот самый match с компанией, из-за чего и деятельность вскоре перестала интересовать.

О смене профессии





IT-консалтинг в моей жизни появился случайно. Я и не думала, что туда можно попасть без профильного технического образования. Начала интересоваться IT-проектами в рамках диссертационной работы в магистратуре. Думаю, что на мое решение пройти отбор в Accenture повлиял научный руководитель, который работал в этой сфере.

Переход в Accenture повлиял на мою жизнь положительно. Во-первых, на рынке труда многие знают компанию как одну из топовых в своей сфере во всем мире. Во-вторых, я наконец-то почувствовала себя частью большой команды — произошел долгожданный match. В-третьих, радует возможность участия в проектах с людьми со всего мира.

Преимущество работы в IT-консалтинге в том, что работа не может быть рутинной, так как она проектная. Новая задача — новый опыт и знания, возможность увидеть мир.

Об обучении





Большую часть знаний для новой профессии я получила, обучаясь в магистратуре по специальности «Проектный менеджмент». У нас были курсы по эконометрике, анализу данных, управлению IT-проектами. Также я проходила дополнительные курсы на площадке Coursera.

О преимуществах и сложностях





Могу выделить несколько преимуществ:

— возможность побывать как на стороне клиента, так и на стороне консалтинга, увидеть внутреннюю кухню обеих компаний

— получилось расширить и приумножить свои знания, открыть для себя новые подходы к работе, познакомиться с людьми из разных сфер деятельности

— я смогла определиться с карьерой. Придерживаюсь мнения: не попробуешь — не узнаешь.

Если говорить о недостатках, развитие в одной компании, скорее всего, принесет быстрый вертикальный рост. Но я видела много примеров, когда люди, дорастая до высокой позиции, меняли сферу. Поэтому лучше сделать это в начале карьерного пути.

Есть мнение о том, что при переходе в новую компанию HR-специалистов может смущать частая смена деятельности. Могу сказать, что это миф.

О результатах





Желаемого результата, надеюсь, пока не достигла, так как желаемому свойственно изменяться. Менять пока больше ничего не хочу.





Анаэль Турсун, 27 лет, город — Нур-Султан, UI/UX дизайнер, @ adamqyzy

О себе

По образованию я юрист, училась в России. После школы видела себя адвокатом. В университете, училась по государственно-правовому профилю.

После выпуска работала в гражданском суде секретарем судебных заседаний. Затем два года спустя перешла в частную инвестиционно-строительную компанию, где моя роль включала должность юриста и HR. В последнее время работала HR в частной школе.

О смене профессии

Я приняла решение о смене профессии, так как чувствовала душевный дисбаланс. Он побудил меня начать новый виток жизни, связанный с творчеством, а карантин послужил катализатором в решении найти другое занятие. К тому же, столкнувшись с реальностью, некомпетентностью и бюрократией, я потеряла интерес к юриспруденции.

В поисках себя начала изучать программирование, графический UI/UX и web-дизайн. В ходе обучения поняла, что программирование мне дается сложнее, чем дизайн. Поэтому решила двигаться в направлении визуализации.

Переход из юриста в дизайнера кардинально повлиял на мою жизнь как физически, так и морально. Я поняла, что нашла себя и с большим удовольствием работаю. Фриланс открыл мне большие возможности.

Об обучении

Для обучения я искала офлайн-школу, чтобы с ответственностью подойти к процессу. Уже со сложившимся представлением о профессии, начала вникать и учиться.

Сегодня в интернете много талантливых дизайнеров, которые делятся опытом и навыками, что делает обучение еще продуктивнее.

Вдохновение я ищу на площадках Behance, Readymag, Pinterest, Dribbble и Wix. Провожу там больше времени, чем в любой другой социальной сети, так как для дизайнера важна насмотренность. Продолжаю посещать занятия, вскоре стану дипломированным специалистом.

О преимуществах и сложностях

Главное преимущество новой работы — наличие свободного графика. Я получаю задание и сроки выполнения, иногда назначаю их сама.

Существует мнение, что у фрилансера много свободного времени — это заблуждение. На самом деле я работаю столько же, сколько и офисный работник, а иногда и больше. Но делаю это с удовольствием, в любом месте, на встрече с друзьями или на отдыхе.

Я сама ищу заказчиков. Могу выбирать проекты, которыми интересно заниматься. Фрилансер имеет возможность делать работу не только ради заработка, но и ради удовольствия. Еще одно преимущество — возможность назначить цену за труд.

Минусом могу назвать высокую конкуренцию. Бывает сложно выделиться среди множества опытных специалистов по всему миру.

Также при работе фрилансером отсутствует социальный пакет. Оплата труда всегда зависит от того, сколько заказов ты сможешь получить и выполнить. Это мотивирует работать усерднее. При этом нужно победить лень.

О результатах

Я еще не достигла желаемого результата. Мне есть куда стремиться и расти. Я поглощена процессом и строю большие планы на будущее. Не удивлюсь, если скоро снова задумаюсь о смене деятельности.