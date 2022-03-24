Как через 14 лет работы в банке уйти и стать сценаристом кино

Поговорили со сценаристом фильма «Почти мачо» о том, как он ушел из банка и писал сценарии сначала для сериалов, а потом и для полнометражного кино.





О себе

Я проработал в банковской сфере больше 14 лет. За это время вырос до начальника направления проблемных займов, но в 2015 году принял решение уволиться.

Меня с детства привлекал кинематограф. Рано понял, что хочу попасть в кино, но не актером, а режиссером или сценаристом. Но в 1999 году, когда я выбирал профессию, отдал предпочтение более приземленному варианту и поступил на экономиста.

О смене профессии

Впервые с человеком из мира кино я встретился в 2004 году на студии «Казахфильм». Тогда меня не поддержали, скорее даже опустили с небес на землю. После этого было туго, но я не опускал руки и искал способы реализовать творческое начало.

В 2011 году узнал о конкурсе для сценаристов от Тимура Бекмамбетова. Мне повезло. Международные участники должны были обучаться кинематографу в университетах, а для казахстанцев такого ограничения не было. Я подал заявку и попал в десятку лучших среди 1400 конкурсантов.





Побывал на фестивале в Астане, познакомился с Тимуром Бекмамбетовым, встретил ряд голливудских звезд, прошел питчинг — презентацию сценария перед жюри и принял участие в мастер-классе от студии «Базелевс». Это был поворотный момент, после которого я действительно поверил в себя.

Дальше искал способы вернуться в мир кино. Участвовал в конкурсах как местных, так и международных. И в 2016 году прошел в финал одного из них. Победила другая идея, но знакомство с продюсером мероприятия мне помогло. Через полгода она обратилась с предложением написать сценарий для сериала. У меня не было подходящего опыта, но все же я согласился, несмотря на все волнение.

Большую часть сценария писал удаленно. На это понадобилось несколько месяцев. Когда проект приняли в работу, со мной творилось что-то неимоверное. Не мог поверить, что это происходит на самом деле. Результатом стал комедийный ситком «Няня-ага».

Благодаря работе над сериалом я приобрел много знакомств, и в 2018 году меня привлекли как со-автора сценария в кинокомпанию. Я был общим драматургом, а ребята из команды работали над юмором. Так мы написали сценарий к двенадцатисерийному ситкому под названием «КСК Еңбекші».

Одновременно с развитием в сфере кино я строил бизнес в родном городе. У нас собственная кондитерская «Раушан Печет» и кофейня Cup&Cake, в которых работает около 20 человек.

Главное, что я получил, сменив профессию — возможность мыслить творчески и оставить след в истории

Через год ко мне обратилась кинокомпания с предложением разработать дебютный фильм. В его основе идея скрестить «Ангела в тюбетейке» и «Метод Хитча». Работали мы дистанционно, а когда концепт был готов, отправились в Дубай, где около месяца жили и писали сценарий под рабочим названием «Почти мачо». Команда приступила к сьемкам в августе-сентябре 2020 года. Я даже снялся в камео. Напросился на роль официанта.

17 февраля фильм вышел в прокат. Прошло уже около месяца, и он все еще собирает залы. Считаю, что у нас получилась хорошая и интересная для зрителя работа.

Главное, что я получил, сменив профессию — возможность мыслить творчески и оставить след в истории. Также познакомился с большим количеством разных людей, которых не встретил бы на прошлой работе. Сейчас понимаю, что толерантность — один из способов ужиться вместе на планете и чего-то достичь.

Об обучении

Информацию я брал из книг. Первое произведение, которое прочел — «Кино между раем и адом» советского кинорежиссера и драматурга Александра Митте. Первые сценарии писал, следуя тому, что написано в книге. После читал американских авторов: Сида Филда, Блейка Снайдера и других. Особенно много книг проштудировал в 2016 году, когда учился писать сценарии для сериалов.

Также пересмотрел много хороших фильмов: «Индиана Джонс и Крестовый поход», «Назад в Будущее», «Один дома».

О преимуществах и сложностях

Когда меняешь профессиональную сферу, строишь карьеру с нуля. Появляется страх, идет борьба со своим эго и сомнениями. У начинающих отсутствуют связи, а без них пробиться сложно.





Но чем дальше идешь, тем больше страх превращается в уверенность в себе. Добившись результатов, приобретаешь статус в собственных глазах. Это дает силу и веру в себя. Начинаешь чувствовать новую энергию. Учишься хвалить себя и бороться с синдромом самозванца.

О результатах

Десять лет назад стать сценаристом полнометражного кино означало бы для меня большой успех. Но теперь я понимаю, что это только начало. Я трезво оцениваю себя. Понимаю, что нужно многому научиться.

Появилось больше ответственности. Хочется собственных продюсерских проектов. В планах — снять социальную короткометражку.