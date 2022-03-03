Наши в США. Как построить карьеру в творчестве, а не в IT

Темирлан Кенжегалиев, 25 лет, город — Нью-Йорк, 3D аниматор, @temoki_san





О себе







Я родом из Атырау. Учился на программиста в Менеджмент Университете города Алматы, летал по программе обмена в Японию. В 2021 году окончил New York Film Academy. Работаю 3D аниматором в компании Trans Perfect. Также удаленно сотрудничаю с режиссерами Laika Studios, которые трудились над мультфильмами «Коралина в стране кошмаров» и «Маленький принц». Мы разрабатываем короткометражную кукольную анимацию, я учусь использовать ее.

В школе я представлял лучшую версию себя — яркие, полные надежды глаза и улыбка на лице, когда увлеченно занимаюсь анимацией. Эта мечта исполнилась.

Я часто участвую в художественных выставках в Вильямсбурге, где собираются все молодые художники Нью-Йорка.





О переезде





Впервые я посетил Нью-Йорк в 2019 году благодаря поддержке родителей. У меня появилась возможность пройти четырехнедельный курс по 3D анимации в New YorkFilm Academy.

По окончании курса, мой профессор вместе с президентом академии наградили меня стипендией Talent Based Award и предложили пройти годичную программу. Я с радостью согласился и прошел курс.





О работе и проектах





До переезда в Штаты в 2017 году я участвовал в проектах «Культегин» и «Музбалак» от киностудии «Казахфильм». На премьеру мультфильма пригласил родителей. Они были так рады!

Во время обучения занимался дизайном персонажей и окружающей среды, изучал анатомию. Сосредоточился на создании 3D моделей, скелетов персонажей и эффектов, необходимых для имитации волос и одежды. Научился соединять все элементы вместе.





Без опыта работы в США, устроиться в американскую компанию непросто. Я около трех месяцев не получал откликов на резюме. Конкуренция в Нью-Йорке огромная.

Но благодаря моему учителю Тони Канделария я прошел интервью с Laika Studios, которая занимается голливудской стоп-моушн анимацией. Там меня заметили Джеми Калири, Сюзан и Палома Соледад, которые предложили мне работу. Работать с ними — новый и невероятно интересный опыт. О многом слышу впервые. И это сложно.

Я работаю главным 3D дизайнером. С редакторами и сценаристами мы придумываем стиль анимации. Называем офис лабораторией, экспериментируем, играем со спецэффектами, чтобы удивить клиентов и инвесторов. Я благодарен коллегам за то, что они тепло относятся ко мне, мы находим общий язык. Я делюсь идеями, исходя из опыта жизни в Казахстане, Японии, Франции и Китае.

Я делюсь идеями, исходя из опыта жизни в Казахстане, Японии, Франции и Китае





Приятно работать в окружении настоящих мастеров своего дела. Главное — выйти из зоны комфорта, быть готовым переехать, иметь терпение и стремление. И в итоге все получится.

В детстве я непрерывно смотрел мультфильмы. Меня вдохновляли работы Disney и Pixar, а именно «История игрушек» и «История игрушек 3». Анимация за это время существенно продвинулась. Поэтому аниматор никогда не должен останавливаться на достигнутом.

Вместе с другом мы выпустили книгу KID and the magic orb. Ее можно купить на Amazon. Я считаю это достижением, так как мечтал выпустить книгу с иллюстрациями.

Я готовлю короткометражный анимационный фильм. Планирую участвовать в фестивалях и выставках.





О творческой индустрии в США





В Штатах ценят творчество, и оно оплачивается. Можно обратиться в фонд, ходить на разные ивенты, предлагать услуги и находить инвесторов и клиентов.





Сфера анимации хорошо развита, потому что США — одна из первых стран, которая преуспела в этом и сделала много проектов, таких как студии Pixar, Disney, Dream Works, Cartoon Network, Nickelodeon.

Мне нравится, что анимация позволяет войти в любую сферу. Если ты знаешь, как рисовать, пользоваться программой — найдешь работу в любой сфере.





Как будет развиваться профессия





Аниматор — профессия будущего. Визуальный контент повсюду, технологии развиваются, и вскоре аниматоры не будут тратить время на симуляцию воды, песка и огня. Машина будет делать это автоматически. Также будут развиваться VR и AR.









О себе





Я профессиональная исполнительница индийского классического танца Бхаратанатьям, дипломат. Индийским классическим танцем занимаюсь больше 22 лет. Семь лет обучалась этому древнему искусству у самых известных учителей в Индии.





О переезде





В США переехала в 2020 году, после окончания венгерского университета. К тому времени пожила в Казахстане, Индии и Европе, объездила Америку и еще 40 стран мира. Мне было интересно узнать Штаты изнутри и окунуться в индийское искусство.





О работе и проектах





Большую часть времени я посвящаю репетициям, выступлениям и гастролям. В свободное время преподаю танцы и провожу мастер-классы для профессиональных танцоров и учителей в США и Европе.





У меня было много концертов по разным странам мира, где я представляла Казахстан и Индию. Один из самых престижных сольных концертов был в Madras Music Academy в городе Ченнай на юге Индии. Еще я сольно выступала в Японии, Таиланде, США, Казахстане, Индии и 20 странах Европы. Танцевала на открытии Commonwealth Games в Индии в 2010 году, где главными гостями были Чарльз, принц Уэльский и премьер-министр Индии.





О творческой индустрии США





В США развито творчество и культура. В Калифорнии можно заниматься не только IT-технологиями, но и танцами. Здесь проживает много индусов, которые танцуют профессионально. Мы называем это место — маленькая Индия.





В долине работают школы индийских танцев, некоторым более 40 лет, и они вкладываются в развитие искусства. Впервые я выступила в Кремниевой долине в 2019 году. После невероятной поддержки со стороны индийского сообщества это место стало одним из любимых в мире.

Во время пандемии удалось поработать над несколькими проектами, которые мы презентовали на международном фестивале искусств в Сан-Франциско и других городах.





Как будет развиваться профессия





Индийский классический танец исполняется на сцене. Из-за пандемии, концерты и дискуссии перешли в онлайн-формат. До этого мы и представить не могли, что мероприятия могут быть онлайн. Мне интересно, как скоро можно будет смотреть выступления и в формате VR.