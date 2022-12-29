Удивительные африканские вайбы. Сейшелы и Маврикий — неповторимая тропическая экзотика

Из Казахстана теперь доступны комбинированные туры на Сейшелы и Маврикий. Африканские острова считаются самыми развитыми в инфраструктуре и безопасными для отдыха. Поэтому готовьтесь отправиться в невероятные приключения вместе с турагентством FUN&SUN, которое подобрало топовые места для посещения на этих дивных островах.

Сейшелы





Сейшельские острова — это 115 коралловых и гранитных островов невероятной красоты в Индийском океане, к югу от Экватора и к востоку от Кении. Только 33 из них обитаемы. Девственные пейзажи с горными холмами, облаченными в дикие джунгли, которые плавно спускаются к безукоризненно белоснежным песчаным пляжам. Самые крупные и населенные острова: Маэ, Праслин и Ла-Диг.

Культура здесь очень насыщенная, так как на ее формирование оказали влияние французы и англичане, будучи в прошлом колонизаторами, так и переселенцы из Африки, Индии и Мадагаскара.

На острова слетаются со всего мира, чтобы вкусить экзотический и размеренный отдых с диковинной флорой и фауной. Еще издревле Сейшельские острова считались «островом любви», поэтому и по сей день, здесь часто проводят церемонии бракосочетания и медовые месяцы.

Подводный мир здесь разнообразен и притягателен, поэтому активные путешественники порадуются дайвингу, снорклингу, серфингу и прочему водному спорту. На островах около 70 мест для погружения, некоторые из которых знамениты обломками старинного корабля. Также особо развиты рыбная ловля и подводная охота на тунца, что вызовет не только азарт у любителей, но и обеспечат ужин для всей семьи.





Краткая информация:

— официальное название — Республика Сейшельские Острова

— официальные языки: сейшельский креольский, английский, французский

— столица — Виктория

— валюта: сейшельская рупия

— площадь — 455 квадратных километров

— население — 98 000 человек

— форма правления — президентская республика

— религия — христианство.

Топ-6 мест:

1. Пляжи, пляжи и еще раз пляжи!





По мнению путешественников со всего мира, Сейшельские пляжи неофициально признаны лучшими в мире — и это главная достопримечательность курорта, ради которой сюда съезжаются туристы со всех концов планеты.

Самые красивые пляжи:

— Anse Takamaka (остров Маэ)

— Anse Lazio (остров Праслин)

— Petite Anse (остров Ла-Диг).

2. Возможность побывать в Эдемском саду





Легендарный заповедник Валле де Мэй — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляющий собой лес неземной красоты из редчайших эндемиков на острове Праслин. Долина — основное место произрастания знаменитых пальм Коко де Мер, плоды которых имеют гендер и похожи соответственно на мужские и женские гениталии. Но всю славу забрали женские плоды, которые формой напоминают женские ягодицы.

Вокруг пальм ходит много мифов и легенд, местные жители искренне верят, что именно кокос Коко де Мер был запретным плодом для Адама и Евы. Сейшельская пальма произрастает только здесь, в переводе означает «морской кокос» и является символом островов.

Заповедник Валле де Мэй — остаток доисторических лесов, миллионы лет изоляции дали возможность развитию уникальных группам животных и растений, некоторые из которых существуют исключительно на Сейшелах.

3. Познать новую культуру, отведав местную кухню!





Креольская кухня представляет собой уникальный микс французских, английских, африканских, китайских и индийских кулинарных традиций. Имея такие морские богатства, особо используются морепродукты. Помимо этого на Сейшелах выращивают фрукты, овощи и специи, поэтому в продуктах дефицита не наблюдается.

На формирование местной гастрономии первые повлияли французы в XVIII веке, добавив в процесс приготовления сейшельской рыбы свои мотивы. Позже африканские рабы придумали блюдо из сладкого картофеля, а также начали готовить разными способами —бананы. Они же привезли на остров чеснок, ваниль и имбирь. Китайские и индийские купцы добавили остроту и различные специи. А вот британцы первыми придумали готовить блюда из плодов коричного дерева и кокосовой пальмы.

Морепродукты на гриле, с различными острыми соусами из чили, имбиря и чеснока —национальные блюда островов. А также обязательно отведайте разнообразные карри в сочетании с кокосовым молоком и чатни из местных фруктов.

4. ​Действительно, большая черепаха!





Атолл Альдабра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположился в 1150 километрахк юго-западу от Маэ. Это самый большой в мире коралловый атолл, состоящий из 13 островов, который практически не затронут цивилизацией, поэтому заповеднику присвоена категория — строгий природный резерват. Въезд на остров строго контролируется. Экскурсии организовывают несколько местных компаний, которые проводят однодневный круиз с предварительным разрешением от властей Сейшел. Атолл посещают в среднем 900 туристов в год. И хотя это весьма дорогостоящая поездка, она непременно стоит своей стоимости.

На острове растет 273 видов растений и папоротников, 19 из которых эндемики, то есть представлены только здесь. Для кораллового атолла такое разнообразие флоры — исключительно. Здесь также можно найти редкий грибной коралл. На Альдабре также зарегистрировано в общей сложности 221 вид рыб из 38 семейств. Здесь проживают 97 эндемичных видов птиц.

Но самый главный житель таинственного острова Альдабры, который принадлежит к группе древнейших животных, который выжил без изменений, возможно, в течение 200 миллионов лет — это гигантская черепаха. Здесь представлена крупнейшая колония диких черепах в количестве 150 000 особей, что намного больше, чем на Галапагосских островах или любом другом месте в мире.

5. Самая маленькая столица в мире!





Виктория — одна из самых маленьких столиц мира, которую можно обойти вдоль и поперек в течение всего двух часов. Основные места для посещения — это ботанические сады, башня с часами и музей естественной истории. Также если у вас будет время, можете заглянуть на рынок сэр Селвин Кларк, где можно купить свежие фрукты, овощи, специи и конечно же, морепродукты.

Кстати, с территории Сейшельских островов запрещен вывоз необработанных орехов Коко де Мер. Вывоз разрешен в качества сувенира, только обработанных и лицензированных продуктов с обязательным чеком, акцизной маркой и разрешением на вывоз от Департамента по охране окружающей среды. Также, запрещено вывозить морские раковины, рыбу, черепах. Семена, растения и цвета, фрукты и овощи должны быть задекларированы и переданы на карантинную инспекцию.

6. «Звезда и ключ Индийского океана»





Яркий тропический Маврикий притягивает любителей рыбалки, дайвинга, серфинга и просто влюбленных в океан. Остров окружает третий по величине в мире коралловый риф. Территориально остров считается Африкой и занимает второе место по уровню жизни среди африканских стран, являясь самой богатой. Девиз страны недаром такие латинские слова —«Звезда и ключ Индийского океана», ведь острова сложно найти на карте. Республика Маврикий, кроме главного острова, включает 5 внешних островов и 49 мелких необитаемых островков и скал.







