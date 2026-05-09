Трейлер фильма о Диёре Келдиёровой номинирован на «Оскар трейлеров»
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 14:15

Трейлер узбекского документального фильма «Диёра. Мягкий путь» официально вошел в список номинантов престижной международной премии Golden Trailer Awards 2026. Проект из Узбекистана поборется за победу в категории «Лучший иностранный документальный трейлер» с крупнейшими игроками мирового кинорынка.

Номинация на Golden Trailer Awards считается высшим достижением в индустрии киномаркетинга. В разные годы лауреатами премии становились трейлеры к блокбастерам Marvel, проектам Кристофера Нолана и хитам Netflix. В 2026 году экспертное жюри в Голливуде выделило работу креативной команды из Узбекистана, поставив ее в один ряд с лидерами глобального проката.

Главные факты:

Мировой уровень: впервые проект об узбекской спортсменке получает признание такого масштаба в сфере кинопроизводства и маркетинга.

Конкуренция: проект из Узбекистана представлен в списке номинантов вместе с работами ведущих студий мира.

Героиня: фильм посвящен исторической победе Диёры Келдиёровой — первой женщины в истории Узбекистана, завоевавшей золото на летних Олимпийских играх, Париж-2024.

О проекте

«Диёра. Мягкий путь» — это масштабное документальное исследование пути олимпийской чемпионки Диёры Келдиёровой. Картина, созданная Креативным продюсерским центром MOC при поддержке Kinopoisk и Yandex Uzbekistan, стала одним из самых обсуждаемых релизов 2025 года. Режиссер Сардор Кази представил эмоциональный и визуально безупречный взгляд на современный Узбекистан через призму личного триумфа большой спортсменки.

Фильм «Диёра. Мягкий путь» доступен для просмотра на платформах Allplay и Kinopoisk.

#маркетинг #узбекистан #кино #фильм #трейлер
