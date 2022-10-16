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«Топим жир», «PROтело», NURBA FIT: все, что нужно знать о популярных онлайн-марафонах
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16.10.2020

«Топим жир», «PROтело», NURBA FIT: все, что нужно знать о популярных онлайн-марафонах

Рассказываем про пять известных онлайн-марафонов от блогеров и инфлюенсеров про спорт и правильное питание.


«Топим жир»

Ольга Уколова, город — Москва


 На Карину я была подписана давно. Мне нравится ее деятельность. Поэтому, когда она тоже выпустила марафон, показав результаты тренировок с Асемой, мне показалось это интересным. В дальнейшем покупала все ее марафоны.

Участие недорогое. К тому же я не люблю ходить в тренажерный зал. Мне понравилось, что тренировки доступны мне 24/7 и в любом месте.
Ни на одном марафоне я не сбросила больше трех килограмм исключительно из-за отсутствия времени, сил и умения держать себя в руках и строго следовать правилам.

Подробнее по ссылке.

NURBA FIT


Наргиз Бекмаганбетова, город — Астана, участница марафона, @ohgiza


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Онлайн-тренировки оказались полезны для меня. Благодаря правильным рецептам и питанием, а также занятиям с наставниками, я за месяц добилась существенных результатов. Похудела на несколько сантиметров, ушли проблемы с растяжкой. Занимаюсь с удовольствием и намерена продолжать занятия вместе с @nurba_fit.

Взаимодействие в формате видео удобно, особенно для тех, кто работает 24/7 и у кого нет времени ходить в зал.

Подробнее по ссылке.

«Счастье есть»


Юлия Целищева, участница курса, @shokla.ru


Марафон изменил питание моей семьи. Сын, который до шести лет вообще не ел овощи и отказывался от мяса, стал есть и то, и другое.

Причем главным фактором, повлиявшим на нашу семью, стали даже не рецепты из книги Альмиры, а сама ведущая. Она передала главное — свою уверенность. Я поверила, что смогу поменять рацион сына, что имею на это право, что это именно моя ответственность, как мамы. И получилось!

Подробнее по ссылке.

«PROтело»

Александра Ширяева, город — Архангельск, PR-специалист, @sasha_4x


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Была приятно удивлена марафоном «PROтело». Асема и Данияр лично общались с нами в чате, поддерживали и мотивировали каждый день. Тренировки стали интенсивнее и сложнее, но намного эффективнее.

Меню разнообразное: если вы думаете, что на правильном питании мы едим только гречку, то вы ошибаетесь. Мы ели по меню даже ПП-пиццу — вкусно и полезно. Меню — это 80% результата, от питания зависит весь тренировочный процесс.

У нас также был общий чат с полезной информацией о спорте, КБЖУ, ЗОЖ. Если соблюдать все рекомендации Асемы, выполнять тренировки и питаться по меню — цифры на весах тают, как и объемы.

Недостатков в марафоне я не нашла, мне все понравилось. За 3 недели я скинула 8,5 килограмм, снова заняла первое место и получила 150 тысяч тенге.

Подробнее по ссылке.

FitWithLove

Елизавета Обухова, город — Бишкек, участница FitWithLove


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Мне понравилось, что марафон проходил на удобной платформе Get Course. Можно было включать видео с ноутбука и с телефона. Тренировки в формате присутствия. Мы как будто занимались с девочками и испытывали такие же эмоции, что и Айжана.
Не нужно ставить видео на паузу и выполнять упражнение самим. Вся тренировка длилась 40 минут. Удобно и недолго. Я легко находила время, чтобы ее выполнить.

Понравилась поддержка в группах. Таня помогала адаптироваться к питанию и новым ощущениям. Участницы поддерживали друг друга каждый день.
Что касается питания, у нас не было расписанного меню на каждый день с рецептами. Был список обычных продуктов, и я могла готовить простую еду, без авокадо тостов.

Подробнее по ссылке.

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#здоровье #марафон #питание #онлайн #зож
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.