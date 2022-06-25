Марафон: «Топим жир». Почему его покупают и какую пользу приносит

Теперь мы будем рассказывать вам о популярных в сети марафонах и курсах. Начнем с нашумевшего продукта от Карины Оксукпаевой «Топим жир».





О марафоне





Карина Оксукпаева часто делится в Stories историей создания марафона. После рождения второго ребенка девушка всерьез взялась за свою физическую форму, изучала тему здорового питания, похудения, тренировок. Вместе с тренером — Асем Тулебаевой, добилась желаемых результатов и начала делиться советами с аудиторией.





Об особенностях проекта

В проекте участвовало более 250 000 женщин. Сейчас стартует 13 поток.

Продукт нацелен на поддержку людей в борьбе с лишним весом. Его особенность в том, что в рамках марафона участники не только занимаются спортом. Им также помогают с правильным питанием без строгой диеты, предоставляют консультации со специалистами, лекции от спикеров, поддержку и мотивацию от кураторов.

Дополнительной мотивацией выступают призы за лучшие результаты. В каждом потоке были свои победители, чьи результаты опубликованы на страничке отзывов марафона.

Про контент

Каждый марафон — тематический. Например, сейчас идет летняя подготовка к пляжному сезону, а в 2021 была тема выхода из депрессии через тренировки.

Участники вступают в группу в Telegram, куда модераторы отправляют все нужные материалы: видеоуроки, методички по питанию, полезные советы. В чате канала всегда идет активное общение кураторов с участниками. Часто разыгрываются призы за хорошую активность. Такая связь с единомышленниками тоже помогает людям.

Также контент публикуется в закрытой Instagram-странице проекта.

Для кого

В описании марафона написано: «Изменили 250 000 женщин по всему миру», так как это целевая аудитория проекта.

Марафон подходит не только тем, кто хочет похудеть, но тем, кто хочет поддержать имеющиеся результаты.

Что дает людям

Марафон дает возможность поддерживать себя в форме без изнурительных тренировок и строгих диет. Предлагает готовые программы занятия спортом и приготовления еды, что экономит время и энергию, а также сообщество единомышленников и поддержку.





Ольга Уколова, город — Москва

Я впервые познакомилась с форматом марафонов на карантине в 2020 году. Так как мы все работали из дома, активность была минимальной. Тогда один из блогеров из Казани, на которую я была подписана и чья фигура мне нравилась, анонсировала марафон. Я его приобрела. Сбросила семь килограмм, с 62 до 55. Результат радовал. Но с возвращением в офис я снова набрала 5 килограмм.

На Карину я была подписана давно. Мне нравится ее деятельность. Поэтому, когда она тоже выпустила марафон, показав результаты тренировок с Асемой, мне показалось это интересным. В дальнейшем покупала все ее марафоны.

Участие недорогое. К тому же я не люблю ходить в тренажерный зал. Мне понравилось, что тренировки доступны мне 24/7 и в любом месте.

Ни на одном марафоне я не сбросила больше трех килограмм исключительно из-за отсутствия времени, сил и умения держать себя в руках и строго следовать правилам.

Из недостатков отмечу, что на последних марафонах девочки добавили «колесо фортуны», где при нажатии вам дарят подарок. Один раз это работает бесплатно, но есть возможность заплатить три раза, чтобы получить дополнительные призы. Но по какой-то причине выигранные подарки я не получила.

Я приобрела еще один марафон от Пинчук, который стоит почти в четыре раза дороже. Но тренировки там слабые, уровень не тот. Поэтому жду новый марафон от Карины.