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Как накормить ребенка вкусно и полезно. О курсе: «Счастье есть» от Альмиры Орловой
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Сегодня в 15:45

Как накормить ребенка вкусно и полезно. О курсе: «Счастье есть» от Альмиры Орловой

Теперь мы рассказываем о популярных в Сети марафонах и курсах. Ранее писали о Марафоне Карины Оксупаевой «Топим жир» и FitWithLove от экспертов из Кыргызстана. Сегодня рассказываем о курсе «Счастье есть».


Об авторе курса


Альмира Орлова — адепт здорового образа жизни и питания в Казахстане, автор программ по питанию для детских садов и школ.

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Она руководитель первого проекта по здоровому питанию «О!Кафе» в Казахстане при фитнес-центре World Class. Основательница Школы здоровой женщины «Трансформация», которая насчитывает более 4000 учениц по всему миру.

Также Альмира — спикер TEDx, автор Forbes, Cosmopolitan и интернет-портала Pandaland.

Выпускница Факультета функциональной нутрициологии Университета образовательной медицины РФ. Кулинар, блогер и мама троих детей.

О курсе


Цель курса: накормить ребенка 0+ — полезно, вкусно, быстро и научиться правильно питаться всей семьей.

Курс будет полезен каждому родителю. В нем понятная система здорового питания детей, которую Альмира разработала благодаря своему опыту работы: 10 лет в детской нутрициологии и 12 лет в ресторанном бизнесе.

Навыки, которые вы приобретете на этом курсе, разные, но полезные. Вы узнаете, как эффективно планировать меню на каждый день, грамотно формировать продуктовую корзину, корректировать рацион ребенка с учетом профилактики различных заболеваний, а главное — не тратить на готовку много времени и оставаться в ресурсе.

Курс подойдет как маме, только планирующей вводить прикорм своему малышу, так и маме ребенка постарше, которая хочет минимизировать в его жизни фастфуд и привлечь на сторону овощей, фруктов, сбалансированного питания.

Содержание курса


Участников ждут:

— 14 видео-уроков

— вебинары с экспертом

— рабочая тетрадь

— книга 50+ рецептов.

Вы узнаете, как выстроить план питания ребенка, чтобы процесс готовки не занимал много времени, а меню было разнообразным, и ребенок с едой получал все необходимые микро- и макроэлементы.

Также вы получите информацию, как:

— планировать меню, делать заготовки и экономить до 30% на бюджете

— регулировать стул ребенка

— укреплять иммунитет ребенка

— улучшать свое эмоциональное состояние

— предотвращать болезни у ребенка с помощью питания

— готовить легкие и быстрые ПП-рецепты за 30 минут.

Программа курса доступна на официальном сайте edgravity.com

Что дает курс


Юлия Целищева, участница курса, @shokla.ru


Марафон изменил питание моей семьи. Сын, который до шести лет вообще не ел овощи и отказывался от мяса, стал есть и то, и другое.

Причем главным фактором, повлиявшим на нашу семью, стали даже не рецепты из книги Альмиры, а сама ведущая. Она передала главное — свою уверенность. Я поверила, что смогу поменять рацион сына, что имею на это право, что это именно моя ответственность, как мамы. И получилось!

Впечатления исключительно положительные!

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#здоровье #правильноепитание #дети #питание #онлайнкурсы
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