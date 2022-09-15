Как накормить ребенка вкусно и полезно. О курсе: «Счастье есть» от Альмиры Орловой

Об авторе курса
Альмира Орлова — адепт здорового образа жизни и питания в Казахстане, автор программ по питанию для детских садов и школ.
Она руководитель первого проекта по здоровому питанию «О!Кафе» в Казахстане при фитнес-центре World Class. Основательница Школы здоровой женщины «Трансформация», которая насчитывает более 4000 учениц по всему миру.
Также Альмира — спикер TEDx, автор Forbes, Cosmopolitan и интернет-портала Pandaland.
Выпускница Факультета функциональной нутрициологии Университета образовательной медицины РФ. Кулинар, блогер и мама троих детей.
О курсе
Цель курса: накормить ребенка 0+ — полезно, вкусно, быстро и научиться правильно питаться всей семьей.
Курс будет полезен каждому родителю. В нем понятная система здорового питания детей, которую Альмира разработала благодаря своему опыту работы: 10 лет в детской нутрициологии и 12 лет в ресторанном бизнесе.
Навыки, которые вы приобретете на этом курсе, разные, но полезные. Вы узнаете, как эффективно планировать меню на каждый день, грамотно формировать продуктовую корзину, корректировать рацион ребенка с учетом профилактики различных заболеваний, а главное — не тратить на готовку много времени и оставаться в ресурсе.
Курс подойдет как маме, только планирующей вводить прикорм своему малышу, так и маме ребенка постарше, которая хочет минимизировать в его жизни фастфуд и привлечь на сторону овощей, фруктов, сбалансированного питания.
Содержание курса
Участников ждут:
— 14 видео-уроков
— вебинары с экспертом
— рабочая тетрадь
— книга 50+ рецептов.
Вы узнаете, как выстроить план питания ребенка, чтобы процесс готовки не занимал много времени, а меню было разнообразным, и ребенок с едой получал все необходимые микро- и макроэлементы.
— регулировать стул ребенка
— укреплять иммунитет ребенка
— улучшать свое эмоциональное состояние
— предотвращать болезни у ребенка с помощью питания
— готовить легкие и быстрые ПП-рецепты за 30 минут.
Программа курса доступна на официальном сайте edgravity.com
Что дает курс
Юлия Целищева, участница курса, @shokla.ru
Марафон изменил питание моей семьи. Сын, который до шести лет вообще не ел овощи и отказывался от мяса, стал есть и то, и другое.
Причем главным фактором, повлиявшим на нашу семью, стали даже не рецепты из книги Альмиры, а сама ведущая. Она передала главное — свою уверенность. Я поверила, что смогу поменять рацион сына, что имею на это право, что это именно моя ответственность, как мамы. И получилось!
Впечатления исключительно положительные!