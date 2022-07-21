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FitWithLove. Что нужно знать о спортивном марафоне от инфлюенсеров из Кыргызстана
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Сегодня в 15:45

FitWithLove. Что нужно знать о спортивном марафоне от инфлюенсеров из Кыргызстана

Теперь мы рассказываем о популярных в сети марафонах и курсах. Ранее писали о марафоне Карины Оксупаевой «Топим жир», а теперь делимся информацией о FitWithLove.


FitWithLove — марафон, который запустили два эксперта своего дела из Центральной Азии: Айжан Асемова и Татьяна Мельниченко. Девушки уже много лет занимаются спортом и делятся в онлайн-курсе своим опытом.

FitWithLove

В рамках марафона участники получают доступ к тренировкам для дома, спортзала, четыре плана питания на весь период, три лекции: от психолога, эндокринолога и косметолога, интервью от организаторов, заряженное на мотивацию, видео по йоге и растяжке, тренировки с блогерами, конкурс с денежными призами.


Бернара Рахматуллаева, город — Бишкек, спикер и куратор FitWithLove

Бернара Рахматуллаева

Отмечу формат проведения тренировок. Это не просто записанные упражнения, а полноценное занятие, которое Айжан и Татьяна проходят вместе с тобой на экране смартфона. Можно видеть, что тренировка дается не так легко и не только тебе, слышать слова поддержки и мотивации от девочек. Это действительно заряжает.

Большая часть блогеров, которые рекламируют марафон, тоже участвовали в тренировках. Они действительно знакомы с продуктом, который рекомендуют к покупке.

Мне нравится, что участникам дается большой объем информации. Марафон включает в себя полноценное руководство по здоровому образу жизни, экспертные лекции и полное сопровождение всех участниц. Благодаря чему по окончанию можно продолжить тренироваться и правильно питаться уже самостоятельно.

Елизавета Обухова, город — Бишкек, участница FitWithLove

Елизавета Обухова

Мне понравилось, что марафон проходил на удобной платформе Get Course. Можно было включать видео с ноутбука и с телефона. Тренировки в формате присутствия. Мы как будто занимались с девочками и испытывали такие же эмоции, что и Айжана.

Не нужно ставить видео на паузу и выполнять упражнение самим. Вся тренировка длилась 40 минут. Удобно и недолго. Я легко находила время, чтобы ее выполнить.

Понравилась поддержка в группах. Таня помогала адаптироваться к питанию и новым ощущениям. Участницы поддерживали друг друга каждый день.

Что касается питания, у нас не было расписанного меню на каждый день с рецептами. Был список обычных продуктов, и я могла готовить простую еду, без авокадо тостов.

Нам выдали доступ на два месяца. Ни у кого такого нет. И после прохождения домашних тренировок я занималась в зале по программе.

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#кыргызстан #спорт #марафон #зож
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