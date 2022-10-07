«PROтело». В чем особенность марафона от Асем Тулеубаевой и почему люди в нем участвуют

Мы продолжаем рассказывать про марафоны и курсы и здоровье, питании и спорте. В этот раз сделали обзор на проект от Асем Тулеубаевой — бывшей хоккеистки, экс-тренере «Топим жир» и основательнице марафона «PROтело».





Как все началось

Асем Тулеубаева занималась хоккеем с 10 лет и уже в 15 была приглашена в Молодежную сборную Казахстана. По окончании школы она сразу начала профессиональную клубную и международную карьеру. Также Асем пять лет училась в музыкальной школе на отделении фортепиано и вокала.

После завершения спортивной карьеры Асем начала работать как фитнес-тренер. Параллельно с учебой в университете она прошла курс по подготовке тренеров и устроилась в Fidelity — одну из ведущих фитнес-школ страны.

После ухода из Fidelity девушка вместе с Кариной Оксукпаевой запустила онлайн-курс «Топим жир 2.0», который набрал огромную популярность среди аудитории. Параллельно Асем создала собственный курс — «PROтело». В конце мая тренер объявила об уходе из «Топим жир». Причиной стало ее замужество.

Но Асем продолжает работу над своим проектом «PROтело», через который прошло уже более 270 000 девушек.

О марафоне

Курс предназначен для работы не только над своей внешностью, но и над собой в целом.

Марафон помогает с проработкой разных аспектов жизни, в том числе питания, ментального здоровья и физических нагрузок.

Про контент

Программа курса рассчитана на 21 день. За счет интенсивных тренировок она помогает желающим с прокачиванием физической подготовки. Помимо нее на курсе есть:

— индивидуально рассчитанный план питания специально под параметры каждого участника

— видео-уроки про вакуум, массажи и манипуляции

— видео-уроки от квалифицированного психолога

— ежедневная поддержка и мотивация в чате от Асем и профессиональных тренеров.

Что дает людям

Нуриалла Карамуза, город — Алматы, участница марафона, @nurialla__





Я узнала про марафон благодаря Карине Оксукпаевой. Так как я следила за блогом Асем долгое время, не задумываясь, выбрала ее продукт.

В этой программе много достоинств. Тренировки были насыщенными, блюда по меню — вкусными и полезными. Из недостатков могу выделить только отсутствие офлайн-формата.





Александра Ширяева, город — Архангельск, PR-специалист, @sasha_4x





Я была подписчиком Карины Оксукпаевой еще со времен Youframe. Впервые приняла участие в марафоне с Асемой в 2020 году. Тогда мой вес был 92 килограмм. На двух марафонах я скинула 10 килограмм, но не закончила их до конца. Весной 2021 года приняла решение поучаствовать в марафоне «Топим жир». Тогда выполняла все рекомендации, ни разу не сорвалась. За три недели скинула почти девять килограмм и заняла первое место, что было неожиданно. Получила свой приз — миллион тенге, закончила ремонт и даже съездила в отпуск.

Потом Асема ушла из «Топим жир». Для меня это было неожиданно, ведь я к ней привязалась и не могла тренироваться с другим тренером. За лето снова набрала вес, поэтому осенью вернулась к специалисту, которому доверяю.

Была приятно удивлена марафоном «PROтело». Асема и Данияр лично общались с нами в чате, поддерживали и мотивировали каждый день. Тренировки стали интенсивнее и сложнее, но намного эффективнее.

Меню разнообразное: если вы думаете, что на правильном питании мы едим только гречку, то вы ошибаетесь. Мы ели по меню даже ПП-пиццу — вкусно и полезно. Меню — это 80% результата, от питания зависит весь тренировочный процесс.

У нас также был общий чат с полезной информацией о спорте, КБЖУ, ЗОЖ. Если соблюдать все рекомендации Асемы, выполнять тренировки и питаться по меню — цифры на весах тают, как и объемы.

Недостатков в марафоне я не нашла, мне все понравилось. Это реально рабочий инструмент, чтобы привить себе здоровые привычки. За три недели я так к этому привыкла, что продолжаю следить за питанием и тренироваться и после окончания марафона.

За 3 недели я скинула 8,5 килограмм, снова заняла первое место и получила 150 тысяч тенге.

Марафоны — это не только про похудение, это также возможность попробовать и полюбить ЗОЖ. Для меня это сложно, потому что я и спорт — понятия из разных вселенных. Шесть лет назад я попала в аварию, лежала в реанимации. У меня в ногах стоят металлоконструкции, мне было больно даже просто двигаться. Именно Асема научила меня заботиться о себе, питаться правильно и заниматься спортом по любви.