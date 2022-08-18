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NURBA FIT. В чем особенность марафона от Нурботы Богенбаевой и за что его любят люди всех возрастов
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Сегодня в 13:45

NURBA FIT. В чем особенность марафона от Нурботы Богенбаевой и за что его любят люди всех возрастов

Недавно мы начали рассказывать о популярных в сети марафонах и курсах в сфере здорового образа жизни. Сегодня делимся информацией и отзывами проекта NURBA FIT.


Недавно мы начали рассказывать о популярных в Сети марафонах и курсах в сфере здорового образа жизни. Ранее писали о марафоне Карины Оксупаевой «Топим жир» и FitWithLove от инфлюенсеров из Кыргызстана. Сегодня делимся информацией и отзывами проекта NURBA FIT.

Как все началось

Нурбота Богенбаева

Нурбота Богенбаева еще в подростковом возрасте профессионально занималась атлетикой. Неоднократно выигрывала чемпионаты Казахстана и международные соревнования в своей возрастной категории.

В студенческие годы девушка поняла, что тренерство — это ее страсть. После чего усердно работала над собой, развивалась в этой сфере и постепенно делилась своими знаниями. Сначала продавала гайды, а в 2020 году запустила первый авторский марафон.

После запуска первого марафона Нурбота два года подряд каждый месяц вела тренировки ученицам. Качество марафона, число участников, количество хороших отзывов и результатов постоянно росло.

На сегодняшний день девушка активно ведет проект, рассказывает об идеальном теле без диет. По ее словам, уже 27 000 женщин обрели фигуру мечты благодаря курсу.

О марафоне

На марафоне нет запретов, ограничений, отказа от любимых продуктов, изнурений и насилия над собой.

Нурбота Богенбаева

По методике NURBA FIT красивое тело приходит легко, из чувства заботы и без чувства вины, без ненависти к себе и без давления.

Про контент

Методика за 21 день прокачивает участниц эффективными тренировками. Помимо спорта на марафоне ждут:

— рационы питания для: похудения, поддержания формы и набора мышечной массы

— авторские медитации для: восстановления контакта с телом, расширения телесных и ментальных рамок. А также медитация по самопрограммированию на уровне клеток ДНК

— авторские вебинары по налаживанию отношений с едой и со своей фигурой. Любовь и забота к телу.

Что дает людям

Наргиз Бекмаганбетова, город — Астана, участница марафона, @ohgiza

Наргиз Бекмаганбетова

Онлайн-тренировки оказались полезны для меня.

Благодаря правильным рецептам и питанием, а также занятиям с наставниками, я за месяц добилась существенных результатов. Похудела на несколько сантиметров, ушли проблемы с растяжкой. Занимаюсь с удовольствием и намерена продолжать занятия вместе с @nurba_fit.

Взаимодействие в формате видео удобно, особенно для тех, кто работает 24/7 и у кого нет времени ходить в зал.

Бахыт Жумансаровна, 52 года, участница марафона, @ramazanova_bakyt

Бахыт Жумансаровна

Я впервые участвую в подобном мероприятии, и мне 52 года. В начале было сложно понять, как все устроено в онлайн-курсе, но потом я разобралась. Впечатлена вебинаром Нурбы. Удивительно, что у такой молодой девушки сформировалось цельное видение своего направления. Нравится, что она доносит все мудро и доступно.

Узнайте первыми:

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#здоровье #спорт #марафон #зож #nurbafit
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.