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The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры»
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Сегодня в 09:54

The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры»

Телеканал The CW представил трейлер приквела фантастического сериала «Сверхъестественное» — многосерийного проекта «Винчестеры».

Новое шоу расскажет предысторию «Сверхъестественного»: оно будет посвящено юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Сериал покажет знакомство Джона с матерью мальчиков и начале его борьбы с нечистью.



Главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его подругу, Мэри Кэмпбелл, сыграла Мэг Доннелли.

Автором идеи сериала выступил Дженсен Эклс — исполнитель роли Дина в оригинальном шоу. В разработке «Винчестеров» также участвовала его жена Дэннил. Супруги стали исполнительными продюсерами проекта.

Источник: daily.afisha.ru

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