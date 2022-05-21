The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры»

Телеканал The CW представил трейлер приквела фантастического сериала «Сверхъестественное» — многосерийного проекта «Винчестеры».

Новое шоу расскажет предысторию «Сверхъестественного»: оно будет посвящено юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Сериал покажет знакомство Джона с матерью мальчиков и начале его борьбы с нечистью.

Главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его подругу, Мэри Кэмпбелл, сыграла Мэг Доннелли.

Автором идеи сериала выступил Дженсен Эклс — исполнитель роли Дина в оригинальном шоу. В разработке «Винчестеров» также участвовала его жена Дэннил. Супруги стали исполнительными продюсерами проекта.