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Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Италии, Турции, Малайзии, Канады и Испании
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14.08.2021

Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Италии, Турции, Малайзии, Канады и Испании

Подборка из пяти статей, из которой вы узнаете о преимуществах учебы в разных странах мира.


Politecnico di Milano. Как поступить и учиться в лучшем вузе Италии

Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, @jef.rey.news

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Я выбирал между США и Италией. О втором варианте мне рассказал друг — он увидел рекламу Politecnico di Milano в Instagram и поделился со мной.

Одним из главных критериев в выборе магистратуры был финансовый вопрос. В США сложно получить стипендию. Даже если выделят скидку, все равно получается большая сумма. В Италии образование дешевле. Учеба в моем вузе стоит 4000 €, при этом есть гранты и need-based scholarships — стипендии для тех, кому нужна финансовая помощь.

Также я поговорил с профессорами Назарбаев университета, в котором учился, посмотрел учебную программу, нашел выпускников и попросил их поделиться отзывами. Все это вдохновило меня, и я поступил именно сюда.

Подробнее здесь.

Koç Üniversitesi. О поступлении и учебе в лучшем вузе Турции

Севара Атабаева, 34 года, город — Стамбул, сотрудник Генерального консульства Республики Узбекистан в Стамбуле, студент в Koç Üniversitesi по программе ЕМВА, linkedin

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На определенном этапе карьеры я решила продолжить учебу. Подавала на разные стипендиальные программы, но с ними не сложилось.

Решила самостоятельно искать университет и поступать за свой счет. Выбирала страну с умеренным климатом, где менталитет людей не сильно отличается от моего. Турция подходила под эти критерии. Кроме того, я не один раз была здесь по работе или на отдыхе.

Сначала выбирала университет по рекомендациям. Думала о Boğaziçi Üniversitesi, но там не было программ Executive MBA, да и квоты для иностранных студентов были небольшие. А когда взглянула на рейтинги университетов, оказалось, что лучший вуз Турции — Koç Üniversitesi.

Изучила информацию, узнала, что это частное учебное заведение, основанное холдингом Koç. Его дипломы котируются во всем мире. Это и стало решающим фактором. Не хотелось по возвращению на Родину заниматься нострификацией документов.

Подробнее здесь.

Universiti Malaya. Об учебе в лучшем вузе Малайзии и жизни в стране

Айдан Чарапиев, 35 лет, город — Куала-Лумпур, Chief Technical Officer, linkedin

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У меня давно было желание поступить на магистратуру. Выбирая страну для обучения, я присматривался к Малайзии. Местные вузы там конкурентны на мировом рынке, при этом они дешевле, чем европейские или американские.

В 2013 году компания, в которой я работал, открыла представительства во Вьетнаме и Малайзии. В последней стране оказалась открытой вакансия Chief Technical Officer. Я подал свое резюме и прошел отбор на позицию.

После двух-трех лет работы в стране я принял решение продолжить учебу. При выборе вуза ориентировался на позицию в мировом рейтинге и свою специальность. Выбирал между University of Technology Malaysia и Universiti Malaya. Во втором учился мой товарищ, который хорошо отзывался об учебе. После разговора с ним сделал окончательный выбор.

Подробнее здесь.

McGill University. Как поступить в лучший университет Канады и почему учеба здесь открывает все двери

Вероника Пак, 24 года, город — Монреаль, студентка магистратуры в McGill University, @nikaxpak

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Я живу в Канаде уже шесть лет. Выбрала эту страну, так как здесь высокий уровень жизни, а в местных вузах есть образовательные программы по нейронауке — интересному для меня направлению.

Степень бакалавра я получила в Dalhousie University. Во время учебы у меня появился интерес к программированию. Я хотела продолжить исследования, связанные с нейровизуализацией и компьютерной нейронаукой. Для этого выбрала McGill University. При вузе действует кластер организаций и лабораторий, которые занимаются передовыми исследованиями в интересных для меня сферах.

К тому же здесь работают известные организации и нейротех-стартапы, в которых я хотела бы работать.

Подробнее здесь.

Как поступить в лучший вуз Испании, и чем интересна учеба в Universitat de Barcelona

Айзат Калдоева, город — Барселона, адвокат, @ai_za23

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Я всегда хотела учиться за границей. Несколько лет назад мы с семьей переехали в Испанию. Оказавшись здесь, приняла решение получить степень магистра.

Выбрала для себя Universitat de Barcelona. Это государственный вуз, который выдает официальные дипломы — их принимают во всех странах Европы. Это одно из лучших учебных заведений в Испании, входит в топ-100 университетов мира.

Также я нашла здесь единственную программу на английском языке — International Economic Law and Policy. Она длится год, за счет чего учеба интенсивнее, чем на обычной двухгодичной магистратуре.

Подробнее здесь.

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