Politecnico di Milano. Как поступить и учиться в лучшем вузе Италии

Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, @jef.rey.news
О выборе вуза
Одним из главных критериев в выборе магистратуры был финансовый вопрос. В США сложно получить стипендию. Даже если выделят скидку, все равно получается большая сумма. В Италии образование дешевле. Учеба в моем вузе стоит 4000 €, при этом есть гранты и need-based scholarships — стипендии для тех, кому нужна финансовая помощь.
Также я поговорил с профессорами Назарбаев университета, в котором учился, посмотрел учебную программу, нашел выпускников и попросил их поделиться отзывами. Все это вдохновило меня, и я поступил именно сюда.
О поступлении
Пакет документов: сертификат IELTS — не менее 6.5-7 баллов, рекомендательные письма, резюме. Также нужно оплатить регистрационный взнос за рассмотрение заявки — около 50-60 €.
Мотивационное эссе — важный документ. Его нужно писать отдельно под каждую заявку. Бывают случаи, когда абитуриенты не подходят по бэкграунду к выбранной специальности. Тогда в письме они могут объяснить, почему хотят обучаться именно в этом вузе и на этой программе. Если недостаточно подробно раскрыть мотивацию, вам могут отказать, даже при наличии сильного профиля. Это справедливо и в обратную сторону — если показать заинтересованность, шансы на поступление увеличиваются.
Об особенностях обучения
В университете отличная материально-техническая база