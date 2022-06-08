Politecnico di Milano. Как поступить и учиться в лучшем вузе Италии

Рамазан Айткалиев, 24 года, город — Милан, магистрант в Politecnico di Milano, @ jef.rey.news







О выборе вуза





Я выбирал между США и Италией. О втором варианте мне рассказал друг — он увидел рекламу Politecnico di Milano в Instagram и поделился со мной.



Одним из главных критериев в выборе магистратуры был финансовый вопрос. В США сложно получить стипендию. Даже если выделят скидку, все равно получается большая сумма. В Италии образование дешевле. Учеба в моем вузе стоит 4000 €, при этом есть гранты и need-based scholarships — стипендии для тех, кому нужна финансовая помощь.



Также я поговорил с профессорами Назарбаев университета, в котором учился, посмотрел учебную программу, нашел выпускников и попросил их поделиться отзывами. Все это вдохновило меня, и я поступил именно сюда.





О поступлении





Совет для тех, кто поступает в магистратуру: готовьте документы уже летом, после третьего курса бакалавриата. Благодаря этому вы попадете на Early Admission — в первую волну поступающих. В этом случае конкуренция меньше, а ответ можно узнать раньше обычного — останется время на подготовку к переезду.



Пакет документов: сертификат IELTS — не менее 6.5-7 баллов, рекомендательные письма, резюме. Также нужно оплатить регистрационный взнос за рассмотрение заявки — около 50-60 €.



Мотивационное эссе — важный документ. Его нужно писать отдельно под каждую заявку. Бывают случаи, когда абитуриенты не подходят по бэкграунду к выбранной специальности. Тогда в письме они могут объяснить, почему хотят обучаться именно в этом вузе и на этой программе. Если недостаточно подробно раскрыть мотивацию, вам могут отказать, даже при наличии сильного профиля. Это справедливо и в обратную сторону — если показать заинтересованность, шансы на поступление увеличиваются.





Можно подавать несколько заявок на разные специальности. Комиссия смотрит на профиль и оценивает, насколько вы подходите. Я подавал на финансового инженера, хотя оканчивал бакалавриат по математике. Мне поставили условие — я должен был освоить несколько дополнительных дисциплин, чтобы закрыть пробелы.





Об особенностях обучения





В университете отличная материально-техническая база



В университете отличная материально-техническая база. Первый год моего обучения пришелся на карантин. При этом преподаватели приходили в офис, записывали лекции на специальные камеры. Их можно было скачивать, пересматривать в любое время.

Профессорско-преподавательский состав классный. Здесь дают знания, которые действительно пригодятся в работе. Каждые полгода-год обновляется программа курсов, вносятся актуальные тренды и направления.





На 90% предметов итоговая оценка зависит от экзаменов. Это удобная система, во время которой студентов никто не заставляет заниматься — все учатся в своем темпе. Но я считаю это недостатком. Для меня комфортнее процесс, в котором зарабатываешь оценку по ходу семестра.





Об атмосфере





Politecnico di Milano — большой вуз. Здесь два крупных кампуса, 44 магистерские программы. Общее количество студентов — более 40 000. Учащиеся увлекаются разными вещами, создают большое количество клубов по интересам. Атмосфера отличная, напоминает классические студенческие фильмы.





Могут возникнуть сложности, если не знаешь итальянского. В университете достаточно много иностранцев, но на моей специальности преобладают местные жители. Чаще всего они говорят между собой на родном языке.





Преимущество европейских стран — все находятся рядом. До соседнего озера с отличным видом 40 минут езды. В Милане развитая дорожная инфраструктура — в любой конец города можно добраться за полчаса. Здесь отличная еда — так вкусно пиццу не готовят больше нигде. Нравится климат — зимой можно спокойно сидеть на улице и пить кофе.





При этом итальянцы — консервативные люди. Большинство из них пользуется наличными деньгами. Много бюрократии. Есть и традиционные особенности, например почти все кафе и рестораны закрыты с 15:00 до 19:00.





Чему научил вуз





Я узнал, как работать в международных командах. Увидел, как много работают итальянцы.





Узнал много полезного в профессиональной сфере, приобрел актуальные навыки. Здесь часто приглашают специалистов из индустрии, чтобы они выступили с лекциями. После этого начинается нетворкинг, можно найти полезные знакомства.





Считаю, что в Италии сильное образование. Сюда стоит поступать, тем более, что студентов поддерживают финансово.





Дана Максут, 20 лет, город — Милан, студентка в Politecnico di Milano, @ dais_wise









О выборе вуза





Я поступила в Венгрию и Италию. Мне больше нравилась итальянская атмосфера. К тому же по венгерской стипендии я не могла менять специальность в течение четырех лет обучения, а в тот момент я еще не была уверена, насколько мне подходит профессия инженера.





Я проучилась год в итальянском Sapienza University. Обучение проходило в онлайн-формате, и я сменила вуз.





Politecnico di Milano выбрала исходя из нескольких причин. Это лучший технический вуз Италии, который также находится в топ-10 по архитектурным специальностям. Я искала сильное окружение, а университет имеет сильную репутацию и большое количество контрактов с компаниями для стажировок и другими университетами для учебы по обмену.





О поступлении



С организационной точки зрения процесс поступления легкий. Нужно зарегистрироваться на вступительный тест, сдать его и зачислиться в университет, если вас приняли. Сложность в том, что по результатам теста формируются рейтинг, из которого дальше проходят только первые 50-100 человек.





Экзамен — главный фактор, на который смотрит приемная комиссия. Есть такие разделы, как: «логика», «история архитектуры», «дизайн и репрезентация», «математика» и «физика». Стоит больше узнать об архитектуре Италии, так как в нашей системе образования этой области уделяется немного внимания.





Также понадобится сертификат о знании английского языка — IELTS или TOEFL.





Об особенностях обучения





Мне нравится учиться здесь. Из учебных программ исключены лишние предметы, дается много практических знаний, которые можно использовать в работе. Достаточно групповых проектов, во время которых мы трудимся над планированием зданий.





Университет дает много возможностей. Часто проходят семинары и конференции.





Программа обучения англоязычная. Тем не менее часть профессоров отдает предпочтение итальянскому языку. Советую приходить в Politecnico di Milano с определенным багажом знаний и навыков — тогда учиться будет легче.





Университет дает много возможностей





Особенность итальянского образования — сессии. Студенту дается пять возможностей сдать предмет. Если при первой попытке оценка вам не понравилась, можно пересдать. Если закончатся все попытки, курс переносится на следующий год — это не критично. Но нужно учитывать, что у студентов на стипендии есть определенное количество кредитов, которые нужно сдать вовремя.





Система направлена на то, чтобы информация была усвоена. К тому же факт, что все можно исправить, добавляет спокойствия.





В большинстве курсов посещение желательно, но не обязательно — это ответственность студента. Также все выпускники проходят обязательную стажировку.





Об атмосфере





В начале семестра атмосфера в университете расслабленная. Ближе к концу многие студенты остаются до поздней ночи в вузе и доделывают проекты. Зоны, где можно заниматься, часто переполнены. При этом люди здесь отзывчивые и добрые.





Ближе к концу многие студенты остаются до поздней ночи в вузе и доделывают проекты. Зоны, где можно заниматься, часто переполнены. При этом люди здесь отзывчивые и добрые.

Мне нравится жизнь в Милане. Это самый развитый, красивый и комфортный город для жизни в Италии. Здесь проходит большое количество выставок, недель мод и других активностей.





Чему научил вуз





Италия — хорошая страна для обучения, но я бы не назвала ее лучшей. Здесь много бюрократии, а стажировки часто не оплачиваются. При этом здесь интересная студенческая жизнь и хорошие условия для учебы, а в местных вузах можно получить доступное и качественное образование.





Рекомендую поступать в Politecnico di Milano. Университет учит навыкам работы необходимых в реальной жизни.