Koç Üniversitesi. О поступлении и учебе в лучшем вузе Турции

Познакомились со студентами Koç Üniversitesi и попросили поделиться впечатлениями от процесса поступления, учебы и атмосферы в лучшем вузе Турции.





Севара Атабаева, 34 года, город — Стамбул, сотрудник Генерального консульства Республики Узбекистан в Стамбуле, студент в Koç Üniversitesi по программе ЕМВА, linkedin





О выборе вуза

На определенном этапе карьеры я решила продолжить учебу. Подавала на разные стипендиальные программы, но с ними не сложилось.

Решила самостоятельно искать университет и поступать за свой счет. Выбирала страну с умеренным климатом, где менталитет людей не сильно отличается от моего. Турция подходила под эти критерии. Кроме того, я не один раз была здесь по работе или на отдыхе.

Сначала выбирала университет по рекомендациям. Думала о Boğaziçi Üniversitesi, но там не было программ Executive MBA, да и квоты для иностранных студентов были небольшие. А когда взглянула на рейтинги университетов, оказалось, что лучший вуз Турции — Koç Üniversitesi. Изучила информацию, узнала, что это частное учебное заведение, основанное холдингом Koç. Его дипломы котируются во всем мире. Это и стало решающим фактором. Не хотелось по возвращению на Родину заниматься нострификацией документов.

О поступлении

Для того, чтобы поступить в Koç Üniversitesi нужно подать документы через специальную платформу, где можно выбрать несколько образовательных программ.

Мне было интересно изучить направление бизнес-менеджмента. Поэтому я подавала на Executive MBA. Одно из требований: семь лет опыта работы, из них три — на руководящей должности.

Executive MBA — это программа для руководителей

В пакет документов вошли три эссе на разные темы, сертификаты международных языковых экзаменов и CV. Также требовались два рекомендательных письма. Рекомендателям высылалась специальная ссылка, по которой они отвечали на рабочие и личные вопросы о студенте.

Спустя месяц прошел второй этап — интервью. Мне выслали кейс и дали полчаса на подготовку. Затем нужно было кратко описать сам кейс и ответить на вопросы по нему. После дискуссии члены приемной комиссии интересовались моим CV, спрашивали о том, как я руковожу командой.

Через два дня я получила Acceptance Letter. Мне отправили стоимость контракта. Его нужно было оплатить в два платежа. С 15 сентября началась интенсивная учеба в гибридном формате.

Об особенностях обучения

Executive MBA — это программа для руководителей. Многие из нас работают, поэтому нет возможности приходить каждый день. Занятия проходят по субботам с 09:00 до 18:00. Совсем как рабочий день. Учеба интенсивная, объем задач большой, поэтому иногда мы учимся и по пятницам.





В программе собран отличный контент. На изучение дается большое количество кейсов. Примеры рассказывают о Турции и местных компаниях. Из 66 человек в моей группе только 5 — иностранные студенты.

Средний возраст группы — 38 лет. Все однокурсники — опытные руководители. Профессора подобраны по уровню. Это практики, известные экономисты и бизнес-деятели Турции. Около 10% из них приезжают из-за рубежа. Я довольна преподавателями. Часто делаю заметки о том, чему можно у них научиться.

Есть и недостатки. На первом этапе у профессоров были свои платформы, через которые они принимали задания. Нужно было регистрироваться в каждой, а это неудобно. Также бывает, что события переводятся в онлайн-формат.

Об атмосфере

Кампус находится в отличном месте, в европейской части Стамбула. Он окружен деревьями, поэтому на территории вуза чувствуешь себя как в лесу. Корпусы аккуратные, без излишеств, с удобными аудиториями.





Плюс программы — общение с местными бизнесменами. Недавно мы изучали компанию, в которой работают несколько однокурсников. Мне понравилась их работа в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Я связала Министерство Узбекистана и эту компанию для совместной работы. Подобные вещи здорово расширяют горизонты.

Чему научил вуз

Я получила большое количество академических знаний. Благодаря этому у меня есть идеи для создания собственного бизнеса.

Изменилась как человек. Стала больше думать о будущем поколении и сохранении тех ресурсов, которые у нас есть.

Асылай Акишева, 28 лет, город — Стамбул, PhD кандидат, twitter





О выборе вуза

Я искала докторскую программу в сфере гендерных вопросов в Турции и компетентного супервайзера. Мне посоветовали Koç Üniversitesi как один из лидирующих университетов в стране.

Когда я изучала информацию о вузе, обнаружила, что декан Правовой Школы специализируется в конституционном праве и гендерных исследованиях, а также возглавляет кафедру ЮНЕСКО по гендерному равенству и устойчивому развитию в Турции. Так у меня не осталось сомнений в выборе.

О поступлении

Когда открывается вакансия на студента-докторанта, необходимо заполнить заявку на сайте университета, где указываются все данные аппликанта. Вместе с заявкой необходимо предоставить проект исследовательского предложения, мотивационное письмо и контакты рецензентов.

Тех, кто подходит под все критерии, приглашают на второй этап — интервью с одним или несколькими профессорами.

На третьем этапе вам высылают задание с кейсами, которые вы должны выполнить в течение определенного времени.

Проект исследования — один из важнейших пунктов в подаче на докторантуру. Следует тщательно провести предварительный анализ, выбрать актуальную тему, собрать качественные академические источники и подготовить хороший план работы.

Проект исследования — один из важнейших пунктов в подаче на докторантуру







Выбирать программу следует по интересующей вас теме. Так в дальнейшем будет легче заниматься исследованиями.

Об особенностях обучения

Несмотря на то что университет турецкий, обучение ведется на английском языке и по американской системе.

Koç Üniversitesi — частный вуз. Он покрывает все расходы на научные исследования, проживание докторантов в Стамбуле и выплачивает ежемесячную стипендию.

Кампус находится на окраине города у Черного моря. Он окружен природой, поэтому на территории есть все условия для спокойной учебы.

Об атмосфере

Правовой факультет в Koç Üniversitesi — самый интернациональный. Среди наших докторантов есть ребята со всех континентов.





Атмосфера на кампусе напоминает американские университеты. Студенты открытые и любознательные, с ответственностью относятся к учебе и стремятся к академическим знаниям. В библиотеке всегда можно увидеть учащихся, которые ночуют в креслах.

Кроме этого, студенты заняты в студенческих организациях, начиная от шахматных, заканчивая клубом регби и катанием на коньках. Совершенно нормально, что в классе вам накрывают стол с едой, чаем и турецким кофе.

Чему научил вуз

В университете я приобрела новые знания, хороших коллег и друзей.

Учеба в докторантуре научила быть более открытой не только к знаниям, но и к нетворкингу в сфере академии.

Фарид Исаев, 35 лет, город — Стамбул, Finance, Board Member & CFO, linkedin





О выборе университета

Я давно думал о том, чтобы продолжить учебу в магистратуре за рубежом. В связи с большой загруженностью на работе постоянно откладывал. А потом появилась семья.

Последние три года работал на позиции члена Наблюдательного совета одного из банков в Азербайджане. Хотелось что-то изменить в жизни, устроить новый челлендж. В это время меня пригласили поработать над новым проектом в Турции, и я согласился.

В Турции есть несколько топовых вузов с отличной репутацией. Поэтому, оказавшись здесь, я принял решение поступить на MBA. Выбирая университет, рассматривал программу и бэкграунд учебного заведения: его alumni network, выпускников и места их работы. Остановился на Koç Üniversitesi. Так как у университета отличный кампус, большое количество преподавателей из Европы и США и программа, похожая на аналогичные в иностранных университетах.

О поступлении

Одно из главных требований для поступления на Executive MBA — опыт работы от десяти лет. Приемная комиссия рассматривает бэкграунд кандидата: где и как он учился, какие позиции занимал на работе.

Нужно написать два эссе, объяснить, почему выбрали Турцию и Koç Üniversitesi, рассказать, чего ждете от программы. Также в пакет документов входят несколько рекомендательных писем от работодателей.

На втором этапе проводилось интервью с Директором программы. После него прошедшие кандидаты получают письмо о зачислении.

Главное на что стоит обратить внимание — заполнение Application Form. Лучше всего детально расписать весь предыдущий опыт учебы и работы. Советую писать только правду. Вся информация тщательно проверяется.

Для человека с опытом работы процесс поступления не сложный, но занимает много времени.

Об особенностях обучения

Мне нравится, что мои одногруппники — люди с большим опытом работы. У каждого свой бэкграунд. Интересно слушать, как они делятся знаниями о разных отраслях.

Образовательная программа актуальная. Она учит основам в разных областях, готовит ко всему, что должен знать руководитель. После учебы человек готов управлять большой компанией, быть в составе Совета директоров или занять пост члена Наблюдательного совета.

Мне нравится, что мои одногруппники — люди с большим опытом работы

Учеба базируется на методе кейс-стади. Во время занятий разбираются реальные случаи из бизнес-сферы. От студентов здесь ждут решений, которые можно было бы предпринять. На какое-то время мысли сосредоточены на том: чтобы сделал бы ты, оказавшись в такой ситуации.

Большинство профессоров в Koç Üniversitesi приходят из индустрии. У них есть опыт и практика в реальном бизнесе. Часть из них приезжают из-за рубежа. Нам преподавали лекторы из лучших учебных заведений мира: Wharton Business School, Harvard University, INSEAD.

Об атмосфере

Стамбул — один из моих любимых городов. Он красивый и комфортный для жизни. С людьми здесь легко и приятно общаться. Но иностранцам может быть сложновато с языком, так как не все знают английский, особенно в государственных структурах.

Чему научил вуз

Я выбрал этот вуз, потому что хотел построить хороший нетворкинг, узнать новых людей, понять, как они работают, узнать о бизнес-стандартах новой страны.

Также моей целью было познакомиться с преподавателями. Каждый из них обладает большим опытом. С ними можно обсудить новые идеи, спросить совета.

Рекомендую поступать в Koç Üniversitesi. Программа Executive MBA недешевая, но она помогает увидеть мир по-другому. Советую ее тем, кто хочет подняться по карьерной лестнице.