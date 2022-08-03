Как поступить в лучший вуз Испании, и чем интересна учеба в Universitat de Barcelona

Познакомились со студентами Universitat de Barcelona — одного из лучших вузов Испании и поговорили о поступлении, особенностях обучения и атмосфере.





Айзат Калдоева, город — Барселона, адвокат, linkedin





О выборе вуза

Я всегда хотела учиться за границей. Несколько лет назад мы с семьей переехали в Испанию. Оказавшись здесь, приняла решение получить степень магистра.

Выбрала для себя Universitat de Barcelona. Это государственный вуз, который выдает официальные дипломы — их принимают во всех странах Европы. Это одно из лучших учебных заведений в Испании, входит в топ-100 университетов мира.

Также я нашла здесь единственную программу на английском языке — International Economic Law and Policy. Она длится год, за счет чего учеба интенсивнее, чем на обычной двухгодичной магистратуре.

О поступлении

Для поступления нужно подать пакет документов: диплом бакалавра, два рекомендательных письма — одно с места учебы, второе — от работодателя.

Также требовался сертификат TOEFL. У меня его не было, поэтому я поехала в университет, встретилась с координаторами программы. В результате очной встречи меня взяли без прохождения экзамена.

Если у вас есть академические отличия и достижения, нужно просить гранты. Я получила скидку на обучение в 50%.

Об особенностях обучения

Учеба начиналась в 08:00 и продолжалась до 16:00. У нас был цикл занятий: одна неделя — одна тема. На каждую из них приезжал приглашенный профессор. Это были специалисты из лучших вузов и организаций мира: Harvard University, King's College London, Всемирной Торговой Организации. Для учебы студентам выдавались планшеты.

Каждую пятницу к концу темы мы сдавали экзамены. Задание публиковали в 16:00, дедлайн — 12:00 следующего дня. Было сложно. Иногда мы не спали, чтобы сдать все вовремя.

Учеба начиналась в 08:00 и продолжалась до 16:00

В программе предусмотрены две карьерные поездки за границу. В это время студенты посещают крупные организации, знакомятся со специалистами, проходят собеседования. Мы ездили в Европейскую Комиссию в Брюсселе и ВТО в Женеве.

Один из экзаменов проходил в виде имитации международного судебного процесса. Студенты должны были защищать одну из сторон перед судьями, в роли которых выступали международные специалисты.

Об атмосфере

Программа международная, поэтому и студенты были из разных стран. Я стала первой, кто приехал из Кыргызстана. Всего среди нас были представители более 20 культур.





Для студентов дважды организовывали ужины. Первый провели в начале. Тогда мы узнали друг друга получше. Второй прошел в конце и стал прощальным.

После окончания программы студенты получают еще шесть месяцев на подготовку дипломной работы. Моим научным руководителем был один из сотрудников ВТО.

Чему научил вуз

Учеба была сложной, но интересной. Я получила полезный опыт, проверила свои знания и способности. Исполнила мечту об учебе за границей.

Рекомендую всем получить опыт обучения за границей. Здорово, если вы поступите в двуязычные страны. Я не только подтянула английский, но и выучила испанский.

Представители Universitat de Barcelona заинтересованы в студентах из Центральной Азии, поэтому советую поступать в этот вуз.

Рустембек Бауыржан, 27 лет, город — Барселона, студент, @last.sapiens

О выборе вуза

После окончания вуза я несколько лет работал в иностранной компании. Со временем заметил большую разницу в условиях труда между местными и международными сотрудниками. Поэтому решил получить зарубежное образование, чтобы повысить квалификацию.

Поступил в University of Pisa в Италии. Во время учебы прошел стажировку в Испании по Erasmus+. Мне всегда нравились испанская культура и образ жизни. Выбрал Universitat de Barcelona — он один из самых престижных в Европе. Я хотел, чтобы город располагался у моря. Барселона в этом плане была идеальным вариантом.

О поступлении

Главное условие для поступления на стажировку — владение языком. В моем случае это был английский. Нужно найти профессора, научные интересы которого совпадают с вашими. Еще один критерий — у студента должны быть навыки, связанные с областью стажировки. Это можно доказать, предоставив результаты профильных экзаменов.

Иностранные студенты должны отдельно подавать на визу. Еще приобретается страховка.

Главное условие для поступления на стажировку — владение языком

Из базовых документов в пакет входит резюме, мотивационное письмо, в котором вы объясняете, почему поступаете именно в этот вуз, рекомендательные письма. Основной документ — Learning Agreements или соглашение между вузами. Ваш профессор должен обсуждать его с руководителем принимающего университета. Затем соглашение подписывают деканы обоих учебных заведений.

Процесс проходит на конкурсной основе по GPA. В заявке можно выбрать три вуза. Первый из них становится приоритетом.

Об особенностях стажировки

Стажировка была сложной, но при этом я получил много интересных знаний.

Я проводил исследования в области геотермальной энергетики. Моделировал процессы на компьютере, искал ошибки, которые могли бы привести к нежелательной сейсмической активности.





Профессора добрые, помогают. При этом все понимают, что через шесть месяцев ты уедешь. Поэтому многое приходится делать самостоятельно, показывать себя.

Об атмосфере

Обстановка мультикультурная. В свободное время мы с ребятами из разных стран вместе обедали, играли в карты, устраивали пикники.

Чему научил вуз

Я стал лучше понимать свою специальность. Улучшил навыки компьютерного моделирования.

Нашел новые полезные контакты, расширил нетворкинговую сеть. Впечатления остались только позитивные.