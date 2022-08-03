Как поступить в лучший вуз Испании, и чем интересна учеба в Universitat de Barcelona

Познакомились со студентами Universitat de Barcelona — одного из лучших вузов Испании и поговорили о поступлении, особенностях обучения и атмосфере.
Айзат Калдоева, город — Барселона, адвокат, linkedin
О выборе вуза
Я всегда хотела учиться за границей. Несколько лет назад мы с семьей переехали в Испанию. Оказавшись здесь, приняла решение получить степень магистра.
Выбрала для себя Universitat de Barcelona. Это государственный вуз, который выдает официальные дипломы — их принимают во всех странах Европы. Это одно из лучших учебных заведений в Испании, входит в топ-100 университетов мира.
Также я нашла здесь единственную программу на английском языке — International Economic Law and Policy. Она длится год, за счет чего учеба интенсивнее, чем на обычной двухгодичной магистратуре.
О поступлении
Для поступления нужно подать пакет документов: диплом бакалавра, два рекомендательных письма — одно с места учебы, второе — от работодателя.
Также требовался сертификат TOEFL. У меня его не было, поэтому я поехала в университет, встретилась с координаторами программы. В результате очной встречи меня взяли без прохождения экзамена.
Если у вас есть академические отличия и достижения, нужно просить гранты. Я получила скидку на обучение в 50%.
Об особенностях обучения
Учеба начиналась в 08:00 и продолжалась до 16:00. У нас был цикл занятий: одна неделя — одна тема. На каждую из них приезжал приглашенный профессор. Это были специалисты из лучших вузов и организаций мира: Harvard University, King's College London, Всемирной Торговой Организации. Для учебы студентам выдавались планшеты.
Каждую пятницу к концу темы мы сдавали экзамены. Задание публиковали в 16:00, дедлайн — 12:00 следующего дня. Было сложно. Иногда мы не спали, чтобы сдать все вовремя.
Учеба начиналась в 08:00 и продолжалась до 16:00
В программе предусмотрены две карьерные поездки за границу. В это время студенты посещают крупные организации, знакомятся со специалистами, проходят собеседования. Мы ездили в Европейскую Комиссию в Брюсселе и ВТО в Женеве.
Один из экзаменов проходил в виде имитации международного судебного процесса. Студенты должны были защищать одну из сторон перед судьями, в роли которых выступали международные специалисты.
Об атмосфере
Программа международная, поэтому и студенты были из разных стран. Я стала первой, кто приехал из Кыргызстана. Всего среди нас были представители более 20 культур.
Для студентов дважды организовывали ужины. Первый провели в начале. Тогда мы узнали друг друга получше. Второй прошел в конце и стал прощальным.
После окончания программы студенты получают еще шесть месяцев на подготовку дипломной работы. Моим научным руководителем был один из сотрудников ВТО.
Чему научил вуз
Учеба была сложной, но интересной. Я получила полезный опыт, проверила свои знания и способности. Исполнила мечту об учебе за границей.
Рекомендую всем получить опыт обучения за границей. Здорово, если вы поступите в двуязычные страны. Я не только подтянула английский, но и выучила испанский.
Представители Universitat de Barcelona заинтересованы в студентах из Центральной Азии, поэтому советую поступать в этот вуз.
Рустембек Бауыржан, 27 лет, город — Барселона, студент, @last.sapiens
О выборе вуза
После окончания вуза я несколько лет работал в иностранной компании. Со временем заметил большую разницу в условиях труда между местными и международными сотрудниками. Поэтому решил получить зарубежное образование, чтобы повысить квалификацию.
Поступил в University of Pisa в Италии. Во время учебы прошел стажировку в Испании по Erasmus+. Мне всегда нравились испанская культура и образ жизни. Выбрал Universitat de Barcelona — он один из самых престижных в Европе. Я хотел, чтобы город располагался у моря. Барселона в этом плане была идеальным вариантом.
О поступлении
Главное условие для поступления на стажировку — владение языком. В моем случае это был английский. Нужно найти профессора, научные интересы которого совпадают с вашими. Еще один критерий — у студента должны быть навыки, связанные с областью стажировки. Это можно доказать, предоставив результаты профильных экзаменов.
Иностранные студенты должны отдельно подавать на визу. Еще приобретается страховка.
Главное условие для поступления на стажировку — владение языком
Из базовых документов в пакет входит резюме, мотивационное письмо, в котором вы объясняете, почему поступаете именно в этот вуз, рекомендательные письма. Основной документ — Learning Agreements или соглашение между вузами. Ваш профессор должен обсуждать его с руководителем принимающего университета. Затем соглашение подписывают деканы обоих учебных заведений.
Процесс проходит на конкурсной основе по GPA. В заявке можно выбрать три вуза. Первый из них становится приоритетом.
Об особенностях стажировки
Стажировка была сложной, но при этом я получил много интересных знаний.
Я проводил исследования в области геотермальной энергетики. Моделировал процессы на компьютере, искал ошибки, которые могли бы привести к нежелательной сейсмической активности.
Профессора добрые, помогают. При этом все понимают, что через шесть месяцев ты уедешь. Поэтому многое приходится делать самостоятельно, показывать себя.
Об атмосфере
Обстановка мультикультурная. В свободное время мы с ребятами из разных стран вместе обедали, играли в карты, устраивали пикники.
Чему научил вуз
Я стал лучше понимать свою специальность. Улучшил навыки компьютерного моделирования.
Нашел новые полезные контакты, расширил нетворкинговую сеть. Впечатления остались только позитивные.