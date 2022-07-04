Universiti Malaya. Об учебе в лучшем вузе Малайзии и жизни в стране

Universiti Malaya — старейший и наиболее престижный университет Малайзии. Делимся двумя историями студентов из Центральной Азии, которые прошли обучение в этом вузе.





Айдан Чарапиев, 35 лет, город — Куала-Лумпур, Chief Technical Officer, linkedin

О выборе вуза

У меня давно было желание поступить на магистратуру. Выбирая страну для обучения, я присматривался к Малайзии. Местные вузы там конкурентны на мировом рынке, при этом они дешевле, чем европейские или американские.

В 2013 году компания, в которой я работал, открыла представительства во Вьетнаме и Малайзии. В последней стране оказалась открытой вакансия Chief Technical Officer. Я подал свое резюме и прошел отбор на позицию.

После двух-трех лет работы в стране я принял решение продолжить учебу. При выборе вуза ориентировался на позицию в мировом рейтинге и свою специальность. Выбирал между University of Technology Malaysia и Universiti Malaya. Во втором учился мой товарищ, который хорошо отзывался об учебе. После разговора с ним сделал окончательный выбор.

О поступлении

Процесс поступления в магистратуру несложный. Для начала нужно зайти на сайт университета, выбрать раздел: Postgraduate, нужный факультет и заполнить анкету, в которой ответить на вопросы о работе и предыдущем образовании.

Также я предоставил диплом с переводом, заверенным в посольстве, рабочий контракт и сертификат IELTS с минимальным баллом 6.0.

Письмо о зачислении пришло от вуза через две недели. Важную роль сыграло то, что у меня была рабочая виза. К тому же я работал в стране несколько лет. А опыт также важен для поступления на магистратуру.

Об особенностях обучения

Занятия для Postgraduate проводились после 18:00. Потому что большинство студентов параллельно работали.

Преподаватели в основном местные, но были и специалисты из других стран Азии. Все они имеют хорошую академическую подготовку.

Universiti Malaya известен сильными диссертациями

За время учебы нужно пройти 56 кредитов. 16 из них составляют занятия, а остальные 40 — диссертация. Завершить магистратуру можно за полтора-два года. Максимальный срок — восемь семестров.

Universiti Malaya известен сильными диссертациями. Местные говорят, что поступить сюда легко, но выпуститься сложно: Выпускную работу строго проверяют. Ее нужно защитить несколько раз. Сначала на этапе выбора темы, затем при определении основного круга проблем. В последний раз защищаешь полную диссертацию.

При этом университет предоставляет все инструменты для проведения исследований, будь то лаборатории или доступ к онлайн-журналам.

Об атмосфере

Магистранты не сильно вовлечены в университетскую жизнь. Мы приходили после 18:00 и уходили поздно вечером.





Основная студенческая активность доступна студентам бакалавриата. Они могут обучиться в другой стране по программе обмена. Да и на кампусе есть большое количество внеучебных активностей: библиотеки, спортивные кружки и другие студенческие организации.

Мне нравится жизнь в Малайзии. Она размеренная, интересная и недорогая. Здесь нет суровых зим и холода, а страна развита как в экономическом, так и в технологическом планах.

Чему научил вуз

Учеба на занятиях заняла полтора семестра. Все остальное время я проводил исследования для диссертации. Научился работать индивидуально и не зависеть ни от кого.

Малайзию стоит рассмотреть как страну для обучения. Здесь много возможностей и доступные вузы.

Аяна Алиева, 26 лет, город — Бишкек, Scrum Master в международном IT-стартапе UMAI, @aiaalieva

О выборе вуза

Я выбрала обучение по программе обмена в Universiti Malaya, потому что это лучший вуз Малайзии. К тому же это самое престижное учебное заведение в стране.

Меня заинтересовали большой кампус и огромный выбор предметов.

О поступлении

Малайзия — развитая страна, но бюрократических процессов здесь достаточно. Процесс поступления может занять длительное время. У меня на это ушло два месяца, но университет помогает и отвечает на вопросы.

Для начала необходимые документы нужно направить в международный офис университета. Далее его сотрудники предоставят весь пакет в ближайшее к вам посольство. Здесь должны подтвердить, что ваш Single Entry Pass получен. В течение трех дней после этого можно забрать паспорт с разрешением на въезд и получение визы.

В пакет документов входят:

— четыре фотографии 3.5x5.0 на синем фоне

— две копии всех страниц паспорта

— копия диплома о предыдущем образовании

— копия договора

— документ о медицинском осмотре

— сертификат TOEFL или IELTS.

Советую начинать процесс поступления как можно раньше. Сбор документов и их проверка могут затянуться, тем более что после пандемийных ограничений в миграционной службе большие очереди.

В Кыргызстане нет посольства. Поэтому я собрала все необходимое для переезда и вылетела в другую страну. Получила документы и сразу направилась в Куала Лумпур.

Об особенностях обучения

Учеба в Universiti Malaya проходит по западной схеме. Ученики должны заранее регистрироваться на предметы, выбирая интересные для себя направления. В течение первого месяца есть возможность отказаться от предмета. Английский язык у преподавателей на хорошем уровне, сложностей с пониманием не возникало.

Обязательные предметы проходили в форме лекций в больших аудиториях. При этом все интерактивно: студенты решали задачи на сцене, были презентации и большое количество командных работ.

Университет дает возможность соблюдать work-life balance

Дополнительные предметы проходили в небольших группах от 5 до 15 человек. Была возможность тесно коммуницировать с преподавателями и студентами. Работа в таких классах строилась на совместных проектах, презентациях.

Есть много творческих предметов по национальным танцам Малайзии, спорту, игре на инструментах, хору. Если вы обучаетесь по обмену, не советую брать предметы вроде Cost Accounting или Law. В них много теории, которая отличается от той, что я проходила в родном вузе.

Университет дает возможность соблюдать work-life balance. У студентов есть свобода самостоятельно создавать расписание, совмещать учебу с путешествиями и личной жизнью. За время обучения я побывала на многих островах Малайзии и в пяти странах.

Об атмосфере

Атмосфера Universiti Malaya —волшебная, экзотическая. Кампус расположен на большой территории с настоящей тропической флорой и фауной. Много мест для самостоятельного обучения. Оборудованы библиотеки, Open Space, по которым гуляли местные обезьянки, фуд-корты с едой по доступной цене.





При вузе даже был пруд, на котором можно поплавать на каяках, а также домики на деревьях, где можно посидеть с друзьями.

По кампусу и ближайшим районам курсируют автобусы. Они бесплатно подвозят студентов на учебу и после нее, а их движение можно отслеживать онлайн.

Атмосфера способствует не только интересной студенческой жизни, но и нетворкингу. Университет принимает более сотни студентов из разных стран каждый семестр.

Чему научил вуз

Учеба в Universiti Malaya поменяла мою жизнь в лучшую сторону.

Мне удалось окунуться в жизнь масштабного университета и научиться самостоятельности. Я обрела друзей на всех континентах. Мы продолжаем общаться, встречаться в разных странах и путешествовать.

Советую поступать в этот вуз. Здесь можно получить крутой опыт и познакомиться с новыми культурами.