McGill University. Как поступить в лучший университет Канады и почему учеба здесь открывает все двери

McGill University — лучший университет Канады, который известен как научно-исследовательский центр. Познакомились с его студентами и попросили рассказать о том, как проходит процесс поступления и учебы.





Нариман Амантаев, 28 лет, город — Монреаль, докторант в McGill University, @nariman.doc





О выборе вуза

Я выбирал университет, исходя из прагматических целей. Образовательная программа в McGill University предполагает специализацию в области Language Learning — это был мой главный научный интерес на тот момент.

Вуз входит в топ-30 университетов мира. При учебном заведении действует лучшая школа медицины в Канаде. Здесь я учусь и работаю с ведущими мировыми специалистами в своих областях.

О поступлении

У каждой школы в McGill University свои требования.

Моя подготовка заняла чуть меньше года. Подаваться на докторантуру дорого, долго и трудно. Придется много писать. Редактируйте каждое письмо под конкретного профессора. На сайтах написаны их научные интересы.

Редактируйте каждое письмо под конкретного профессора

McGill University дарит абитуриентам вторую подачу бесплатно. Это значит, что вы можете податься на две образовательные программы. При этом стоит учитывать, что писать письма нужно будет сразу в два департамента. Их лучше сделать разными, не шаблонными.



Об особенностях обучения

McGill University может похвастаться Нобелевскими лауреатами среди выпускников и профессоров, исключительной репутацией, щедрым финансированием исследований.

Среди недостатков я бы отметил высокую стоимость обучения для иностранных студентов.

Об атмосфере

Академическая среда конкурента, особенно, в топовых университетах. Сюда сложно попасть и еще сложнее удержаться. При этом люди всегда готовы делиться знаниями и оказать поддержку. Это применительно как к профессорам, так и к студентам.





С ребятами из университета мы часто встречаемся вне стен вуза. Каждая лаборатория пару раз в год организовывает неформальные встречи для своих сотрудников. Я связан сразу с двумя, поэтому скучать не приходится.

Чему научил вуз

Здесь я здорово продвинулся в анализе данных, статистике, работе в нейроанатомии, подготовке статей к публикациям. В планах улучшить навыки в Python и поучаствовать в МРТ исследованиях.

Люди, которые заинтересованы в научной работе, получат здесь ряд ключевых навыков, необходимых для успешной академической карьеры. Если вы не боитесь работы и умеете учиться, McGill University станет источником для развития вашего потенциала.

Адильбек Рустемов, 26 лет, город — Усть-Каменогорск, студент магистратуры в McGill University, @adilrustemv





О выборе вуза

После поступления в университет я изучал английский язык и искал подходящие программы для получения образования за рубежом. На втором курсе прошел отбор на программу академической мобильности в США, а на четвертом посещал Индию в составе делегации студентов.

К концу учебы получил приглашение от Heriot-Watt University для учебы в магистратуре. Подал документы на программу «Болашак», но не прошел.

Через два года снова подал документы на «Болашак» по общему конкурсу. Успешно прошел все этапы. Страной обучения выбрал Канаду. Здесь развитая горнодобывающая индустрия. Также после окончания учебы можно получить разрешение на работу.

Я определил для себя подходящие университеты: University of British Columbia, McGill University, University of Toronto — три лучших учебных заведения страны.

McGill University расположен в Монреале. Я выбрал именно его, потому что стоимость жизни здесь ниже, чем в Ванкувере или Торонто.

О поступлении

Перед подачей документов необходимо связаться с профессором, под руководством которого вы хотели бы учиться или проводить исследования. Только после его одобрения можно начинать процесс подачи.

McGill University — один из самых престижных университетов мира

Для поступления нужно сдать стандартный пакет документов: IELTS, мотивационное письмо, два рекомендательных письма, транскрипт с оценками.

Об особенностях обучения

McGill University — один из самых престижных университетов мира. Он занимает первое место в Канаде и 27 в мире. У его выпускников высокие шансы найти работу в стране.





На кафедрах преподают профессора с мировым именем.

Одно из преимуществ вуза — кампус, который находится в центре Монреаля.

При этом в McGill University учится в разы меньше казахов, чем в вузах Торонто или Ванкувера. Это связано с тем, что Монреаль находится во франкоговорящей провинции. Бывает сложно найти подработку без знания французского языка.

Об атмосфере

Я не погружался в студенческую жизнь, так как многие курсы проходили в онлайн-формате. Но могу сказать, что McGill University — самый интернациональный университет в Канаде. Это заметно сразу.

Чему научил вуз

Большинство знаний, полученных в университете, я мог бы узнать из интернета. Однако учеба за рубежом — это не только получение информации. Это новые профессиональные и личные знакомства, опыт проживания в другой стране и культуре, влияющие на мышление и мировоззрение. Такой опыт ценнее технических знаний.





Я окончил учебу раньше, чем планировалось. Поэтому на последнем семестре устроился на работу в международную компанию SGS в провинции Онтарио, где получил ценный профессиональный опыт.

Вероника Пак, 24 года, город — Монреаль, нейробиолог, студентка, @nikaxpak

О выборе вуза

Я живу в Канаде уже шесть лет. Выбрала эту страну, так как здесь высокий уровень жизни, а в местных вузах есть образовательные программы по нейронауке — интересному для меня направлению.

Степень бакалавра я получила в Dalhousie University. Во время учебы у меня появился интерес к программированию. Я хотела продолжить исследования, связанные с нейровизуализацией и компьютерной нейронаукой. Для этого выбрала McGill University. При вузе действует кластер организаций и лабораторий, которые занимаются передовыми исследованиями в интересных для меня сферах.

К тому же здесь работают известные организации и нейротех-стартапы, в которых я хотела бы работать.

О поступлении

McGill University — исследовательский университет. Поэтому большинство программ опираются на написание тезисной дипломной работы. Главный шаг для поступления в магистратуру или PhD — поиск научного руководителя, который согласится принять вас в свою лабораторию и профинансировать обучение.

Можно загрузить пакет документов на сайт университета и попросить факультет добавить вас в базу данных. Тогда заинтересовавшийся профессор свяжется с вами. Но лучше самому написать письмо человеку, с которым хотите работать. Нужно кратко рассказать о себе, своем опыте. Объяснить, почему хотите работать именно с ним.

Наличие исследовательского опыта, участие в проектах, публикациях, конференциях, навыки работы в лаборатории — ключ к успеху.





Нужно прикрепить CV и транскрипт с оценками одним PDF-файлом. Профессора — занятые люди. Важно писать кратко и по делу. Нужно быть готовым к тому, что профессор не ответит на письмо. Поэтому лучше составить список нескольких потенциальных научных руководителей и связаться с ними.

Университет находится в франкоязычной провинции, но обучение идет на английском

Заинтересованные профессора назначают встречу или онлайн-интервью. Они проходят неформально. Перед интервью нужно познакомиться с деятельностью лаборатории и профессора, подготовить вопросы, которые помогут вам понять: хотите ли вы работать с ним.

В студентов вкладывают большие деньги. Поэтому и требования высокие. Профессора ищут ответственного человека, который четко знает, для чего поступает в Graduate School. Нужно рассказать историю, в которой ваш опыт и достижения пересекаются с деятельностью лаборатории и будущими целями.

После этого нужно отправить пакет документов: копию диплома, транскрипт оценок, два рекомендательных письма, CV, мотивационное письмо и результаты тестов на знание английского.

Об особенностях обучения

Университет находится в франкоязычной провинции, но обучение идет на английском. Но недавно вышел закон о том, что все услуги будут предоставляться на французском языке.

Моя программа Integrated Program in Neuroscience полностью фокусируется на исследованиях и написании тезисной работы. Следующие два года я буду брать всего по одному курсу в семестр, а все остальное время проводить в лаборатории.